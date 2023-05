Le dévouement à risque des pompiers volontaires

Les pompiers volontaires demeurent essentiels à la sécurité des municipalités du Québec, mais deviennent une denrée de plus en plus rare. La disparition de deux d’entre eux, dans Charlevoix, met en lumière le dévouement et l’héroïsme parfois tragique de ces gens qui se vouent au service de leur collectivité.

Le Québec compte 21 000 pompiers répartis dans 632 services d’incendie. Parmi eux, 75 % occupent leur fonction à titre volontaire ou à temps partiel.

C’était le cas de Régis et Christopher Lavoie, tous deux emportés par le courant, lundi, en tentant de porter secours à deux de leurs concitoyens de Saint-Urbain.

Quiconque a « de la disponibilité, un bon sens du jugement et une bonne forme physique » peut devenir pompier volontaire au Québec, explique André Bourassa, pompier professionnel depuis plus de 45 ans d’expérience et vice-président de la Fédération québécoise des intervenants en sécurité incendie (FQISI).

Les candidats doivent compléter une formation obligatoire de près de 400 heures avant d’obtenir l’autorisation d’intervenir à titre de pompier volontaire – soit trois fois moins que les pompiers professionnels, qui doivent compléter un DEP de plus de 1200 heures.

« La formation des pompiers volontaires est générale, précise M. Bourassa. Elle ne comporte aucune spécialisation particulière comme, par exemple, sauvetage sur un plan d’eau. »

Le Québec n’a pas toujours exigé la réussite d’une formation pour autoriser les volontaires à intervenir en situation d’urgence. Avant les années 1980, les pompiers bénévoles apprenaient « sur le tas », explique André Bourassa, et les candidats se pressaient aux portillons pour occuper ces postes prestigieux au sein de leur communauté.

« Avant, une personne devait parfois attendre cinq ou six ans avant d’intégrer le service d’incendie de leur municipalité. Aujourd’hui, il faut quasiment se mettre à genoux pour recruter des candidats : les gens sont plus individualistes, ils pensent plus à eux-mêmes et ils perdent la notion du service à la collectivité », déplore le pompier aujourd’hui à la retraite, ancien lieutenant à Saint-Jean-sur-Richelieu. « C’est plus axé sur le’’je, me, moi’’, de nos jours. »

« Le nerf de la guerre »

L’engagement de Régis Lavoie et de son jeune confrère, Christopher, allait à contresens d’une tendance lourde. En 20 ans, le nombre de pompiers volontaires a chuté de 19 %, calculait en février dernier l’Association des chefs en sécurité incendie du Québec (ACSIQ). Dans les municipalités de 10 000 habitants ou moins comme Saint-Urbain, le recrutement s’avère difficile dans 75 % des cas.

« Le nerf de la guerre, c’est l’argent, croit André Bourassa. Le budget qu’une municipalité consacre à son service d’incendie détermine l’achat et l’entretien des équipements, les sommes allouées aux formations, l’embauche des effectifs. Tout découle de ça. »

Selon les informations parcellaires qui proviennent de Charlevoix, André Bourassa a la certitude que les deux pompiers emportés par le courant n’avaient aucune idée de la force de l’eau au moment d’intervenir.

« Dans une situation d’eau vive, l’eau vous donne toujours une poussée latérale, explique l’ancien lieutenant. Par contre, quand vous ajoutez de la boue comme ce fut le cas dans Charlevoix, la force avec laquelle cette poussée-là s’exerce augmente énormément, au point où vous ne seriez pas capable de vous tenir debout avec de l’eau vive qui vous arrive en bas du genou. »

Les deux disparus prenaient place à bord d’un engin capable d’aller sur terre et dans l’eau, mais complètement inadapté à la crue qui a dévasté les berges de la rivière du Gouffre.

« Leur embarcation amphibie n’est pas faite pour aller en eaux vives. Un Argo, ça va être parfait pour un chasseur qui se déplace dans une swamp quand il ne vente pas et qu’il n’y a pas vague, explique le pompier d’expérience. Pour moi, c’est impensable, voire impossible, qu’ils aient eu l’idée d’embarquer dans un Argo pour traverser une rivière déchaînée. Jamais ils n’auraient pris une chance pour s’aventurer là-dedans. »

L’eau a peut-être monté graduellement au point de les surprendre, avance « avec de gros guillemets » le vice-président de la FQISI. Peut-être que la berge a cédé sous leur véhicule, emportant les deux hommes dans la rivière. Peut-être, aussi, que le sens du devoir a pris le dessus.

« Il ne faut pas oublier qu’un pompier, c’est un autre humain et ce qui nous différencie des animaux, c’est que nous avons des émotions, rappelle le pompier à la retraite. Parfois, ça peut jouer des tours : nous ne savons rien des circonstances, peut-être qu’ils connaissaient les gens à qui ils allaient porter secours. Des fois, c’est possible que la bravoure prenne le dessus sur la prudence sous le coup de l’émotion. »

Si le pire se confirme dans Charlevoix, le Québec aura perdu cinq pompiers en devoir en seulement un an et demi. Pierre Lacroix, emporté par le courant lors d’une intervention près de Montréal, en octobre 2021. Martin Tremblay, mort dans un incendie à Boischâtel, près de Québec, en décembre de la même année. Dominic Jean, décédé dans le brasier qui a ravagé une ferme laitière en mars 2022, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Parmi ces trois défunts, deux étaient volontaires. Les noms de Régis et Christopher Lavoie risquent d’heures en heures de s’ajouter à la liste héroïque de ces pompiers morts en devoir.