Un plan pour accélérer la transition écologique

Plusieurs cibles du Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) ont été atteintes, mais les défis demeurent importants pour freiner l’étalement urbain et développer le transport collectif.

« Les bases du PMAD pour assurer un développement durable sur le territoire des 82 municipalités du Grand Montréal sont toujours bonnes. Notre bilan est très positif et il faut continuer », souligne Massimo Iezzoni, directeur général de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). La révision du Plan permettra d’actualiser certains éléments et de maintenir le cap sur les objectifs.

Les progrès déjà réalisés sont aussi salués par Jeanne Robin, directrice principale de l’organisme d’intérêt public Vivre en ville, qui contribue au développement de collectivités viables au Québec. « Le PMAD est un excellent outil pour réduire le bilan carbone et donc lutter contre les changements climatiques, mais aussi pour s’y adapter, à travers les choix que nous faisons pour l’occupation et l’utilisation du territoire du Grand Montréal et l’organisation des activités sur ce dernier », estime-t-elle.

L’étalement urbain freiné

La forme urbaine a un effet direct sur le mode de vie des citoyens. « L’étalement urbain est l’un des principaux problèmes environnementaux, car il accroît les distances à parcourir et donc augmente nos émissions de gaz à effet de serre (GES) et notre bilan énergétique », indique Mme Robin, tout en ajoutant que depuis 30 ans, notre occupation du territoire augmente à peu près trois fois plus vite que la croissance de notre population.

Les objectifs du PMAD pour inverser cette tendance ont porté leurs fruits. « Une plus grande densification a été réalisée et on observe une baisse importante des maisons individuelles. Le stock actuel n’a pas besoin d’être renouvelé, car il est suffisant pour la prochaine cohorte de jeunes ménages », se réjouit M. Iezzoni. La CMM pourra donc se concentrer sur d’autres habitations plus denses. « Contrairement à beaucoup de villes nord-américaines, nous avons déjà une densité moyenne », note le directeur général.

Des défis en transport

Avec 29 millions de tonnes équivalent CO 2 en 2019, le transport routier est le plus grand émetteur de GES au Québec, 62 % des émissions étant générées par le transport de personnes, relève le bilan 2023 du PMAD. Un kilomètre parcouru par un habitant des couronnes nord ou sud émet globalement 12 % plus de GES qu’un même kilomètre parcouru par un résident des secteurs plus centraux, selon ce document.

Jeanne Robin déplore que les bons résultats de densification obtenus grâce au PMAD n’aient pas eu d’effet en transport. Elle préconise de fixer des cibles de consolidation plus élevées pour faire plus que freiner l’étalement, et de proposer une offre plus étoffée de transport durable. « Des projets de transport collectif majeurs, comme le Réseau express métropolitain (REM) ou le prolongement de la ligne bleue du métro, devraient permettre d’obtenir des succès à l’avenir. Il faut les multiplier », dit-elle, en pointant l’importance de la localisation des emplois. « Le PMAD insiste beaucoup sur la localisation des habitations. C’est important, mais il faudra aussi s’assurer que les lieux d’emploi et les activités importantes de rayonnement soient le plus accessibles possible », dit-elle. Les déplacements pour aller travailler sont ceux qui génèrent le plus d’émissions de GES, selon une étude réalisée par Vivre en ville.

Réduire l’auto solo est aussi un objectif majeur pour Massimo Iezzoni. « Depuis la pandémie, nous sommes en rattrapage, car nous devons nous ajuster aux nouveaux modèles de télétravail », explique celui qui souhaite créer des milieux de vie plus denses, favorisant les services de proximité et le transport collectif. Ces milieux qui ne seront plus « tout à l’automobile » seront d’autant plus adaptés à une population vieillissante, alors que la proportion de personnes vivant seules augmente.

Accroître la canopée et réduire la minéralisation sont également des leviers importants du PMAD pour accélérer la transition écologique et améliorer les milieux de vie. « Parmi nos efforts pour nous assurer que la population aura accès aux espaces verts et diminuer les îlots de chaleur, nous prévoyons de créer dix parcs métropolitains d’environ 15 000 hectares », annonce Massimo Iezzoni en résumant l’approche de la CMM en trois chiffres pour chaque ménage dans la région : trois arbres à côté de la maison, 30 % de protection des milieux naturels et un espace vert à 300 mètres de la maison.

