L’État de New York interdira le gaz dans les nouveaux bâtiments

La saga du gaz naturel vit un nouveau rebondissement aux États-Unis. New York est sur le point de devenir le premier État à interdire le raccordement des nouveaux bâtiments au réseau gazier. La transition s’accélère donc dans ce territoire voisin du Québec, où 52 % des ménages chauffent ou cuisinent au gaz naturel.

Les détails restent à fignoler, mais la règle s’appliquera dès 2026 dans la plupart des nouveaux bâtiments de moins de sept étages, et dès 2029 dans les plus grands bâtiments. Cette mesure figure au budget proposé jeudi dernier par la gouverneure démocrate de New York, Kathy Hochul, dont l’adoption, cette semaine, est quasi assurée.

L’interdiction est calquée sur celle promulguée par la Ville de New York il y a deux ans. Les chaudières et cuisinières à gaz sont déjà interdites dans la métropole. Depuis quelques années, des dizaines de villes étasuniennes bannissent d’une manière ou d’une autre le gaz naturel, un combustible fossile. Les États ont cependant été moins prompts à s’impliquer dans le mouvement écologique.

Chauffer une maison au gaz naturel implique des émissions de plusieurs tonnes de CO2 par année. La combustion de ce gaz à l’intérieur des résidences, notamment par les buses des cuisinières, génère par ailleurs de la pollution qui peut exacerber les maladies respiratoires.

Dans plusieurs territoires, dont le Québec, les autorités considèrent cependant que le gaz naturel est un compagnon essentiel à l’électricité pour assurer un chauffage résilient, même en contexte de transition énergétique. À moyen terme, le gaz naturel renouvelable pourrait prendre le relais, selon elles.

Les États-Unis étant ce qu’ils sont, couper le gaz est devenu là-bas un dossier clivé politiquement. Le lobby gazier tente de convaincre la population que le fait de restreindre l’accès à ce combustible fossile ampute, du même coup, sa liberté à cuisiner avec l’appareil souhaité.

Électricité québécoise

De notre côté de la frontière, Hydro-Québec et Énergir aimeraient restreindre le chauffage au gaz naturel, dans le secteur résidentiel, aux périodes très froides, quand il manque de puissance électrique dans les câbles du distributeur pour suffire à la demande. Hydro-Québec évoque toujours le problème de la pointe quand des villes d’ici — comme Montréal, Laval ou Prévost — parlent de couper le gaz.

Dans l’État de New York, la pointe est plus forte lors des jours d’été, quand on climatise à fond. Au fil des prochaines décennies, à force de remplacer les chaudières à gaz par des thermopompes électriques, la pointe hivernale new-yorkaise deviendra cependant de plus en plus importante, jusqu’à supplanter la pointe estivale.

« Nous ne nous attendons pas à ce que les nouveaux bâtiments mettent trop de pression sur le réseau en période de pointe », affirme néanmoins au Devoir Lisa Dix, directrice de la branche new-yorkaise de la Building Decarbonisation Coalition, qui regroupe une foule d’acteurs visant à décarboner le secteur bâti. La transition sera d’autant plus gérable si, en parallèle de l’électrification, on mène un grand chantier d’efficacité énergétique, ajoute-t-elle.

Rappelons que, pour électrifier son parc immobilier, New York pourra bientôt compter sur 10 térawattheures d’énergie québécoise par année. Une ligne en construction permettra à Hydro-Québec d’alimenter 20 % de la consommation électrique de la métropole pendant 25 ans, ce qui rapportera des milliards de dollars à l’entreprise publique.

« Je trouve ça ironique et déplorable que New York utilise de l’électricité verte pour décarboner sa pointe, alors qu’ici, on nous répète que ce n’est pas possible », déplore Jean-Pierre Finet, analyste au Regroupement des organismes environnementaux en énergie. D’autant plus que nos voisins le font « avec notre électricité », laisse-t-il tomber.