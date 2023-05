Le fédéral autorise un appel d’offres pour de nouveaux permis d’exploration pétrolière en milieu marin

Le gouvernement Trudeau et celui de Terre-Neuve-et-Labrador ont lancé un appel d’offres pour plusieurs nouveaux permis d’exploration pétrolière en milieu marin qui couvriraient plus de 120 000 km2. Certains de ces permis empiètent sur le plus important « refuge marin » dans l’est du Canada. Ottawa affirme néanmoins que cette nouvelle porte ouverte à l’industrie des énergies fossiles ne compromet pas sa volonté de « lutter contre le changement climatique ».

L’Office Canada–Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers (C-TNLOHE) a publié récemment ce nouvel appel d’offres pour un total de 47 permis d’exploration provenant d’anciens permis abandonnés ou de permis qui ont déjà été mis aux enchères, mais qui n’avaient pas trouvé preneur. Certains de ces permis, par exemple, avaient déjà été offerts l’an dernier dans le cadre d’un appel d’offres couvrant près de 100 000 km2.

Un total de 28 permis couvrant plus de 72 000 km2 sont situés dans une vaste zone dite de « haute activité » d’exploration, qui comprend déjà des « découvertes significatives » d’hydrocarbures. C’est aussi dans cette région qu’on trouve le projet Bay du Nord, qui pourrait produire près d’un milliard de barils de pétrole. Un total de 19 autres permis couvrant 50 000 km2 sont offerts dans une zone de « faible activité ».

Si tous les permis trouvent preneur, cela représenterait un bond très important de la superficie de milieux marins ouverts à la recherche de nouveaux gisements pétroliers. On compte actuellement un peu moins de 50 000 km2 de permis au large de la côte est canadienne.

Refuge marin

Les entreprises ont jusqu’au 1er novembre pour manifester leur intérêt, et les permis, qui seront valides pour neuf ans, seront accordés « au début de 2024 ». « Le seul critère de sélection de l’offre retenue sera le montant total que le soumissionnaire s’engage à dépenser pour l’exploration », précise l’organisme qui gère l’octroi des permis. Le montant minimal a été fixé à 10 millions de dollars par permis.

L’Office indique par ailleurs que la région où sont situés les permis aux enchères comprend des « zones importantes » pour les pêches commerciales. Certains « chevauchent » aussi la plus importante zone de protection de la biodiversité marine de l’est du Canada, nommée Fermeture du talus nord-est de Terre-Neuve. Ce « refuge marin » a été établi en 2019 afin de contribuer à l’atteinte de la cible de protection des milieux marins du gouvernement Trudeau.

Selon le fédéral, il s’agit d’« une zone d’importance écologique et biologique qui soutient une grande diversité, y compris plusieurs espèces en déclin ». Toute activité de pêche « entrant en contact avec le fond » y est interdite, mais la porte n’est pas fermée pour les forages pétroliers et gaziers.

Au moins quatre autres appels d’offres sont prévus d’ici 2029 dans différentes zones marines au large de Terre-Neuve-et-Labrador. À la suite de l’appel d’offres lancé en 2022, un peu plus de 12 000 km2 de nouveaux permis en milieu marin ont été délivrés à des compagnies pétrolières qui se sont engagées à investir au moins 238 millions de dollars en travaux d’exploration au cours des prochaines années. Le cabinet du ministre de l’Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault, a alors affirmé qu’Ottawa souhaite « transformer le Canada en producteur mondial de pétrole et de gaz le plus propre ».

Climat

Le Canada s’est-il fixé une date butoir dans les années à avenir pour cesser de délivrer de nouveaux permis d’exploration pétrolière, dans un contexte de sortie des énergies fossiles ? Le cabinet du ministre des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson, n’a pas répondu directement à la question.

« L’Office Canada–Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers est un organisme de réglementation indépendant qui respecte les normes les plus élevées en matière de sécurité et de protection de l’environnement. Un processus d’appel d’offres n’autorise pas en soi le développement de la zone extracôtière », a-t-on expliqué dans une réponse écrite. Qui plus est, tout projet d’exploitation serait soumis à une évaluation environnementale.

« Le Canada continuera de lutter contre le changement climatique », a ajouté le cabinet du ministre Wilkinson, en indiquant que le plus récent bilan national des émissions « a confirmé que nous suivons les trajectoires définies dans le Plan de réduction des émissions pour 2030 ».

Analyste des politiques climatiques chez Équiterre, Andréanne Brazeau affirme pour sa part que l’ajout de projets d’exploration, et éventuellement d’exploitation pétrolière, est incompatible avec la lutte contre la crise du climat. « Le gouvernement fédéral avait laissé entendre l’an passé que le projet Bay du Nord serait le dernier gros projet au large de Terre-Neuve-et-Labrador. Mais ce qu’on voit aujourd’hui, c’est que le buffet est encore ouvert. C’est complètement incohérent avec ce que la science nous dit », fait-elle valoir.

Équiterre a lancé l’an dernier, avec la Fondation Sierra Club Canada, une action en justice qui cible directement le ministre Steven Guilbeault, en raison de son approbation de Bay du Nord. Les groupes contestent notamment « la rhétorique de l’industrie et des gouvernements » selon laquelle le projet sera à terme « carboneutre ». Cette affirmation, rappellent-ils, ne tient pas compte de l’utilisation du pétrole.

Doubler la production

Pour le biologiste Sylvain Archambault, de la Société pour la nature et les parcs du Québec, le gouvernement fédéral pourra difficilement refuser de futurs projets d’exploitation pétrolière en milieu marin si jamais les permis aux enchères permettent de découvrir un potentiel commercial.

Une situation qui entre, selon lui, en contradiction avec le besoin de décarbonisation. « On continue de lancer des appels d’offres et même de remettre aux enchères des permis qui n’avaient pas été acquis dans les précédents appels d’offres. Terre-Neuve-et-Labrador est toujours en processus pour doubler la production pétrolière en milieu marin », dit-il. La province souhaite en effet multiplier par deux sa production après 2030. Celle-ci atteindrait alors 650 000 barils par jour, soit un potentiel de plus de 237 millions de barils par année.

M. Archambault déplore aussi la volonté d’accorder de nouveaux permis d’exploration dans un refuge marin mis en place pour protéger la biodiversité. Si un projet d’exploitation est autorisé dans les années à venir, le fédéral retirera son statut de protection à la portion ciblée pour les forages.

« On protège le secteur, mais seulement jusqu’à ce qu’un potentiel pétrolier soit découvert », résume-t-il. Au début de 2021, le gouvernement Trudeau a autorisé BHP Canada à forer 20 puits d’exploration dans ce même refuge marin. Le projet avait été déposé par la compagnie pétrolière deux mois après la création du refuge marin.