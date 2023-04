Un site de sols contaminés oublié depuis 30 ans

Même s’il assure depuis près de 30 ans le suivi d’un site situé à Mascouche contenant plus de 160 000 mètres cubes de sols très contaminés, le gouvernement du Québec n’a toujours pas trouvé de solution pour gérer ces matières toxiques en respectant les règles environnementales, a appris Le Devoir. Les cellules qui contiennent des hydrocarbures et des BPC devaient pourtant être une solution temporaire.

L’histoire de ce passif environnemental potentiellement très coûteux pour les contribuables québécois remonte aux années 1960. À cette époque, l’entreprise Le Vidangeur de Montréal avait été autorisée à enfouir sur place des « résidus » des raffineries de l’est de la métropole. Mais après moins de cinq années d’exploitation marquées par divers déversements, le site a été laissé à l’abandon.

À la suite de débordements de bassins de résidus qui représentaient des risques pour la santé publique et l’environnement, les sols contaminés et les matières dangereuses du site ont finalement été stockés dans quatre cellules aménagées en 1993 et 1994.

Depuis, rien n’a été fait pour que le contenu de ces cellules qualifiées de « temporaires » par le gouvernement du Québec soit géré selon les règles environnementales actuelles. Résultat : près de 30 ans plus tard, le site sous la responsabilité du gouvernement du Québec, mais situé sur le terrain d’une entreprise privée, contient toujours 160 000 mètres cubes de sols contaminés et de matières dangereuses. Cela équivaut à la capacité de stockage de plus de 40 piscines olympiques.

Produits toxiques

Ces cellules situées au nord de l’autoroute 640 ne contiennent toutefois pas de l’eau propre à la baignade, mais plutôt différents contaminants hérités d’une ère industrielle où les réglementations environnementales étaient pour le moins laxistes. Ce « dossier » est d’ailleurs inscrit au « Répertoire des dépôts de sols et de résidus industriels », mais le site Web du gouvernement du Québec ne permet pas de connaître la nature des contaminants présents sur le site à sa charge.

Le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) détient cependant une liste. « Les principaux contaminants dans les cellules de sols sont des huiles et graisses minérales, des hydrocarbures aromatiques monocycliques et polycycliques, des hydrocarbures halogénés totaux, des biphényles polychlorés (BPC), du soufre et des métaux », indique-t-on par courriel. « Les cellules de matières résiduelles dangereuses sont quant à elle principalement constituées de boues et de plaques d’hydrocarbures », ajoute le ministère.

Les autorités ne sont toutefois pas en mesure de préciser les quantités pour chacun de ces types de résidus hautement toxiques. « La contamination retrouvée dans les cellules est de type mixte, c’est-à-dire qu’elle contient plusieurs ou l’ensemble des contaminants énumérés précédemment. Il n’est donc pas possible pour le ministère d’isoler les volumes affectés pour les différents contaminants présents », fait valoir le MELCCFP.

Dans un rapport du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) publié en mars 2010 pour un autre projet d’enfouissement de sols contaminés sur le site de Mascouche, les commissaires avaient toutefois insisté sur le fait que « les sols confinés dans les cellules sont lourdement contaminés par des BPC et des métaux lourds ».

Le BAPE invitait du même souffle le gouvernement, il y a maintenant 13 ans, « à gérer ces sols le plus tôt possible avant que les cellules de confinement mises en place dans les années 1990 ne puissent plus sécuriser adéquatement leur contenu ».

Même si nous avons demandé à deux reprises au MELCCFP si les cellules ont connu des fuites au cours des trois dernières décennies, il n’a jamais répondu à notre question. Le ministère a néanmoins implanté en 1997 un total de 13 « puits d’observation » autour des cellules, et « des travaux de colmatage des fuites auraient été faits en 2001 », écrit le BAPE dans son rapport publié en 2010. Le même rapport évoque un appel d’offres qui devait être lancé « sous peu » afin d’entamer la prise en charge des 160 000 mètres cubes de sols.

Manque de transparence

Quand est-ce que les sols contaminés et les matières dangereuses seront traités ou enfouis de manière sécuritaire ? « Des travaux de caractérisation du contenu des cellules sont prévus à court terme et des travaux de caractérisation complémentaire du site devront avoir lieu dans l’objectif d’amorcer les travaux de réhabilitation dès que possible, et ce, en conformité avec les règles contractuelles gouvernementales applicables », indique simplement le MELCCFP.

« Considérant la complexité du mandat et la sensibilité des actions à venir, compte tenu que les cellules sous la responsabilité du ministère se retrouvent notamment sur une propriété privée, le ministère n’émettra aucun commentaire supplémentaire sur ce dossier », ajoute-t-on. L’entreprise privée en question n’a pas souhaité commenter le dossier.

Daniel Green, de la Société pour vaincre la pollution, a déjà visité le site de Mascouche, avant la mise en place des cellules, puisque celui-ci faisait partie d’une tournée « toxique » qu’il avait organisée pour montrer aux journalistes les pires sites contaminés. Il critique aujourd’hui le « manque de transparence » du ministère dans ce dossier. Il se demande notamment si les cellules sont toujours étanches, 30 ans après leur implantation.

Chose certaine, ajoute M. Green, la gestion des sols de ce site « orphelin » risque d’être coûteuse pour l’État québécois. « Les vieux sites contaminés reviennent toujours nous hanter. Et comme on fait peu de suivi, il y a toujours des risques de contamination plus étendue, y compris pour la nappe phréatique. Et ça risque de nous coûter cher. »