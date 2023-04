Charette veut régler le problème des crédits carbone en Californie

« Il y a manifestement place à l’amélioration » avec les crédits carbone californiens, affirme le ministre de l’Environnement du Québec, Benoit Charette, à trois jours de son départ vers la côte ouest américaine, où il ira discuter de la grande réforme du marché du carbone du Québec et de la Californie qui se dessine.

Les crédits compensatoires — issus d’activités qui ne sont pas assujetties au marché du carbone, comme la foresterie ou l’agriculture — permettent aux grands émetteurs du Québec de couvrir jusqu’à 8 % de leurs rejets de gaz à effet de serre (GES). Jusqu’à présent, la grande majorité des crédits compensatoires utilisés au Québec sont issus de projets forestiers réalisés aux États-Unis.

Or, les bénéfices climatiques de ces projets forestiers seraient grandement surestimés, selon des scientifiques américains qui sonnent l’alarme depuis deux ans. « Il y a des questionnements, du côté californien, quant à la façon de comptabiliser ou d’utiliser ces crédits compensatoires », reconnaît M. Charette en entrevue au Devoir. Le ministre entend poser des questions à ce sujet à ses vis-à-vis.

En décembre dernier, le gouvernement caquiste a adopté un règlement qui permet la création de crédits carbone en forêt privée de ce côté-ci de la frontière, ce que les gens du milieu attendaient depuis longtemps. Ce nouveau règlement prévoit un encadrement « nettement plus strict que ce que propose la Californie », relève le ministre. « Peut-être pourront-ils s’inspirer des travaux qu’on a faits ? » suggère-t-il.

Freiner les fuites de capitaux

Pour l’instant, la reconduction au-delà de 2030 du marché du carbone — officiellement nommé « système de plafonnement et d’échange de droits d’émission » (SPEDE) — n’est pas inscrite dans la loi québécoise. Le ministre assure toutefois que c’est la ferme intention de Québec, comme celle de Sacramento, de poursuivre l’aventure après cette échéance.

Les discussions de M. Charette avec les responsables californiens, dont son homologue Wade Crowfoot, porteront donc sur l’amélioration du système en vue de la prochaine décennie. La question des plafonds d’émissions de GES — qui, selon certains analystes, sont trop bas pour susciter une réelle rareté dans le marché — sera inévitablement abordée.

D’ailleurs, le ministre n’exclut pas d’envisager avec les Californiens une baisse des plafonds prévus d’ici 2030, mais se garde de promettre quoi que ce soit. « Ce sont des choses qui peuvent prendre un certain temps avant d’être convenues, parce qu’on veut une certaine réciprocité entre les deux partenaires », explique-t-il.

Pour les gouvernements québécois successifs, un problème récurrent avec le marché du carbone est celui de la « fuite de capitaux » vers le voisin américain. Les grandes entreprises d’ici versent annuellement 230 millions de dollars dans des coffres californiens pour s’y conformer, a indiqué le ministre mercredi en commission parlementaire.

« Avec les modalités qu’on souhaite changer, avec les nouveaux crédits compensatoires disponibles au Québec, on est confiants qu’à terme, ce sont des montants qui vont diminuer année après année », a-t-il affirmé jeudi au Devoir. Même si les sommes qui s’envolent vers la Californie paraissent élevées, « on y trouve notre compte », estime le ministre : effectuer toutes les réductions de GES strictement en sol québécois aurait coûté beaucoup plus cher.

Capture du carbone

Réfléchir aux années 2030 amène également les partenaires nord-américains à se pencher sur un potentiel protocole encadrant la capture et la séquestration du carbone. Pour l’instant, rien ne permet de valoriser le CO 2 retiré de l’atmosphère dans le cadre du marché du carbone Québec-Californie.

D’ici les sept prochaines années, M. Charette n’attend pas grand-chose de ce bouquet de technologies qui ne sont pas encore « matures », selon lui. « Mais pour l’après-2030, notamment pour atteindre la carboneutralité d’ici 2050, c’est une technologie qui aura gagné en maturité et qui nous sera sans doute utile. »

Les pourparlers ministériels des prochains jours seront suivis, à partir de cet été ou de l’automne prochain, de consultations sur la première grande réforme du SPEDE depuis sa création, il y a 10 ans. Un projet de modification réglementaire devrait suivre vers la fin de l’année.