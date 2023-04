La décroissance économique pour lutter contre la crise climatique?

Ce texte est tiré du Courrier de la planète. Pour vous abonner, cliquez ici.

La décroissance économique est-elle nécessaire pour lutter contre la crise climatique ? Voilà une question dont la réponse dépend assurément de celui ou celle à qui on la pose. À la recherche d’une opinion sagement mûrie, nous avons fait appel à Hugo Séguin. Écologiste, chargé de cours à l’Université de Montréal, directeur d’une firme de relations publiques spécialisée en environnement, M. Séguin s’est rendu à la conclusion qu’une croissance infinie, même « verte », brise nécessairement les limites naturelles. Sa réflexion, qui s’appuie sur celle des pionniers intellectuels de la décroissance au Québec, se déploie dans Lettre aux écolos impatients et à ceux qui trouvent qu’ils exagèrent, publié en 2022 chez Écosociété.

Allons droit au but : la décroissance économique est-elle essentielle pour lutter contre le réchauffement climatique ?

Ce qui est essentiel, c’est de remettre en question l’idée selon laquelle on peut croître infiniment dans un monde aux ressources finies. Ça doit servir de bougie d’allumage à la réflexion. Si on arrive à cette conclusion — et c’est la conclusion à laquelle de plus en plus de gens arrivent —, comment gouverner en conséquence ? Et là, il y a différentes façons de faire. La décroissance est l’une de ces écoles de pensée, mais ce n’est pas la seule. Je ne pense pas qu’il faut monter aux barricades pour défendre une façon de faire plutôt qu’une autre. Je pense qu’il faut d’abord établir un consensus sur l’impossibilité d’une croissance infinie, qui fait encore partie du code génétique de notre système économique et politique actuel.

Quel chemin avons-nous parcouru pour tenter de faire l’adéquation entre croissance et écologisme ?

La réflexion des 30 dernières années s’est articulée en trois moments. Lors du premier moment, on considérait que se préoccuper de l’environnement avait un coût. Ça nuit à la compétitivité des entreprises, ça réduit les profits des actionnaires, ça fait perdre des emplois. Le second moment débute [en 2006] avec le rapport de Nicholas Stern, au Royaume-Uni, qui dit que l’environnement, ce n’est pas un coût, mais plutôt « la » source de profits du XXIe siècle. On va assurer la perpétuité d’un modèle de croissance économique parce qu’on l’aura verdi. Le troisième moment, dans lequel on se trouve présentement, consiste à dire : jusqu’à maintenant, nous n’avons pas réussi à découpler la croissance des impacts environnementaux. C’est possible théoriquement, mais empiriquement, ça n’a pas été démontré. On comprend qu’il faut fondamentalement remettre en question cette sacralisation de la croissance, parce que c’est ce qui nous mène à notre perte.

Quand vous dites « on », de qui parlez-vous ?

La réflexion sur les limites écosystémiques est née au tournant des années 1970, puis elle a été discrétisée pendant longtemps. À partir des années 1990, on était dans la déréglementation, l’enrichissement collectif, la mondialisation triomphante. C’est comme s’il n’y avait pas de limites. On revient maintenant à la réflexion sur les limites, qui s’impose avec de plus en plus d’acuité parce que la science nous montre qu’on est en train dépasser plusieurs des grands systèmes géobiochimiques qui rendent possible la vie sur Terre. Pour répondre à votre question, le « on » n’est pas consensuel encore, mais on s’en approche. Il y a quelques années, on ne pouvait pas évoquer les limites de la croissance. Aujourd’hui, la question est admissible. On s’en va lentement mais sûrement vers un consensus sur le problème ; ce sera toutefois plus difficile de trouver un consensus sur les solutions… Pour déployer les éléments de solution à notre disposition, il faudra une forte adhésion. Sans ça, en régime démocratique, c’est très compliqué d’imposer des solutions qui ne sont pas mûres.

Quelles sont les preuves les plus convaincantes qui portent à croire qu’un découplage de la croissance et des répercussions écologiques peut être possible ?

À mon avis, ceux et celles qui pensent qu’on peut continuer à croître infiniment dans un mode aux ressources finies nous demandent de faire un acte de foi. Faites-nous confiance, ça va bien aller ! Puis, une des façons de nous en convaincre, c’est de parler de l’ingéniosité de l’être humain. L’être humain s’est toujours sorti de la gadoue. Mais ce n’est pas empiriquement démontré. On n’a jamais consommé autant d’énergie dans le monde qu’actuellement, on n’a jamais détruit autant de forêts pour nous alimenter, on n’a jamais produit autant d’autos. Le découplage est théorisé, mais on ne l’observe pas en pratique. Donc, on nous demande d’accepter collectivement un saut dans l’inconnu. Ce n’est pas l’approche la plus sensée ni la plus prudente.

Dans un paradigme de décroissance, à quoi faut-il s’attendre sur le plan des habitudes de vie, de la qualité de vie, des inégalités ?

D’abord, j’aimerais souligner que j’aime mieux parler d’un modèle « post-croissance » que de parler de décroissance. Ce que ça change fondamentalement, c’est notre relation à la consommation. Actuellement, on considère qu’avoir plus de trucs, qu’avoir des choses plus grosses, plus performantes, c’est tout à fait naturel. Est-ce qu’on a vraiment besoin de tout ça ? Il y a aussi la question de la « mesure » qu’on utilise pour dire qu’on avance comme collectivité humaine. Depuis 60 ans, on s’est donné le PIB. De plus en plus, on se rend compte que ce n’est pas le bon indicateur. Ce qui est fondamental, ce n’est pas de produire plus, c’est d’augmenter notre bien-être.

Comment concevoir la question de la décroissance du point de vue du décideur politique ?

La décroissance est actuellement prise en considération sans qu’on s’en rende compte. Dans un monde post-croissance, des secteurs doivent décroître plus vite que d’autres — en particulier, ceux directement responsables des émissions de gaz à effet de serre. Sommes-nous en train d’agir sur la décroissance du secteur pétrolier, gazier et charbonnier ? Oui, oui et oui. Quand le gouvernement du Québec resserre ses normes pour les véhicules électriques, quand l’Assemblée nationale du Québec adopte une loi interdisant l’exploitation de pétrole et de gaz naturel, quand le gouvernent canadien interdit les centrales au charbon à partir de 2030, on est là-dedans. Mais ça ne peut pas s’arrêter là, on doit avoir une réflexion plus large sur la surconsommation. Je ne m’attends pas à ce que les pouvoirs publics soient capables d’accoucher d’une vision cohérente et applicable demain matin. Ça va prendre du temps pour qu’on s’approprie tout ça, pour qu’on détermine les vecteurs qui vont nous amener là où on veut aller. Mais ce n’est pas vrai que c’est binaire : je pense que c’est déjà commencé.