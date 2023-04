﻿Changements climatiques: quels effets sur le secteur minier ?

Ce texte fait partie du cahier spécial Mines et ressources naturelles

On parle souvent de l’influence du secteur minier sur l’environnement. Pourtant, à l’inverse, les changements climatiques affectent également les mines. De l’exploration à la restauration, les enjeux sont nombreux — et les pistes de solution, elles, doivent être mises en place dès maintenant.

À l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT), un MOOC gratuit sur le sujet est disponible. Cette formation en ligne ouverte à tous brosse un portrait réaliste et actuel des mouvances climatiques qui menacent le secteur minier. « Dans le milieu, on sentait une méconnaissance de l’impact qu’ont les changements climatiques sur les opérations minières. Tout le monde est conscient du problème, mais la connaissance des enjeux spécifiques est très vague », explique Bruno Bussière, professeur titulaire à l’UQAT, directeur scientifique de l’Institut de recherche en mines et en environnement (IRME) UQAT-Polytechnique et cocréateur du MOOC. Le cours souhaite ainsi outiller les travailleurs du circuit minier, mais également des OBNL et des acteurs du milieu environnemental.

Des vulnérabilités liées au climat

En 2017, un rapport intitulé Analyse de risques et de vulnérabilités liés aux changements climatiques pour le secteur minier québécois, élaboré à la demande du ministère des Ressources naturelles, démontrait la vulnérabilité des phases de la gestion des rejets, mais aussi de la restauration minière, face aux changements climatiques.

Conçu avec Thomas Pabst, professeur en génie des mines à Polytechnique Montréal, Marie Guittonny, professeure à l’IRME-UQAT et experte en végétalisation et restauration des sites miniers et Émilie Bresson, spécialiste en science du climat et scénarios climatiques à Ouranos, le cours en ligne ouvert à tous (MOOC, selon son acronyme anglais) aborde en quatre heures les mêmes points névralgiques. On y parle notamment de l’influence des changements climatiques sur la stabilité physique des aires d’entreposage de rejets miniers et de la gestion de l’eau de surface, un enjeu de taille qui doit prendre en compte des prévisions climatiques en constante évolution.

« Quand on parle de changements climatiques, l’histoire n’est pas garante de l’avenir », explique M. Bussière, qui, en compagnie de chercheurs climatiques, tente de modéliser les possibles événements extrêmes qui pourraient se produire dans 20, 50 ou même 100 ans afin d’aider les mines à mieux préparer leurs infrastructures de gestion de l’eau. Dans le cas d’un bris ou d’un déversement, celles-ci pourraient causer des accidents importants — le Brésil et l’Ouest canadien en ont été témoins au cours des dernières années. « Les compagnies sont très sensibles à cet enjeu parce qu’il peut avoir des impacts importants, autant sur l’environnement que sur la valeur même de l’entreprise », indique M. Bussière.

Restauration minière : éviter le drainage minier acide

À la fin du cycle de la vie d’une mine, les entreprises ont pour obligation de restaurer le terrain laissé vacant. Là, la menace climatique se trouve sur le plan des journées de sécheresse et des précipitations qui risquent d’augmenter significativement au cours des années à venir. Dans certains terrains miniers, celles-ci pourraient modifier les flux d’eau et d’oxygène présents dans le sol : ce faisant, elles pourraient causer à leur tour du drainage minier acide, une réaction chimique qui forme de l’acide sulfurique et des métaux lourds dans les différentes couches de la terre.

Encore là, les modèles numériques de prédictions climatiques peuvent aider à prévoir les évolutions du climat pour les 100 ou même les 150 années à venir. « C’est dans le nord du Québec que les changements climatiques sont les plus rapides. Les compagnies minières y travaillent à revoir leurs technologies de restauration », affirme M. Bussière. L’un des problèmes courants, explique-t-il, se situe au niveau de la couche supérieure du sol, celle qui gèle et qui dégèle au fil des saisons. À cause du réchauffement climatique, la profondeur de cette couche augmente chaque année, transformant au passage la composante gazeuse du sol.

Tout cela bouge vite, et le secteur minier doit s’adapter pour pouvoir prévenir des problèmes à long terme. « Il y a 15 ans, on ne parlait même pas de changements climatiques, mais depuis 5 ans, c’est l’un de mes gros thèmes de recherche », déclare Bruno Bussière. À travers leurs recherches, le professeur et ses collègues espèrent apporter de nouvelles façons de faire qui vont permettre aux exploitants miniers de mieux intégrer les changements climatiques dans leur conception. L’objectif, donc, avec le MOOC comme avec les projets de recherche en cours, est d’agir dès maintenant pour l’avenir de l’industrie. « Il faut leur fournir de bons outils le plus rapidement possible. Appuyer sur pause, dans l’économie actuelle, ce n’est une option pour personne », souligne le professeur. Pour lui, mieux vaut avancer à tâtons que de rester immobiles face à la menace.

