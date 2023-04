Québec pourrait permettre la chasse à l’arbalète des chevreuils dans les parcs nationaux

Québec envisage une solution inédite pour réduire les populations de chevreuils en Montérégie : la chasse à l’arbalète.

C’est ce qu’a indiqué le ministre de l’Environnement, Benoit Charette, en commission parlementaire à Québec, mercredi, tout en confirmant son intention de déposer « dans les prochaines semaines » un règlement pour permettre la chasse dans certains parcs nationaux touchés par la surpopulation des chevreuils.

« On devra modifier le règlement pour le port d’armes, que ce soit carabine à plomb, que ce soit armes traditionnelles, pour ultimement permettre l’abattage de certaines de ces têtes-là. Tout simplement parce qu’on a perdu le contrôle », a soutenu l’élu de la Coalition avenir Québec lors d’une séance d’étude des crédits du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP).

« Ce sera vraisemblablement par arbalète, par contre, que l’abattage devra se faire », a-t-il précisé, sans donner plus de détails.

M. Charette avait fait part de ses intentions d’intervenir par règlement le mois dernier, lorsqu’interrogé sur les cas de surpopulation observés sur la Rive-Sud de Montréal.

Surpopulation

Dans divers secteurs de la Montérégie, les cerfs de Virginie se multiplient à la vitesse grand V. C’est le cas à Longueuil, où la présence incontrôlée de chevreuils dans le parc Michel-Chartrand a généré une saga judiciaire, mais aussi à Boucherville, où les citoyens voient de plus en plus de ces cervidés gambader en pleine ville.

Les deux municipalités proscrivent le nourrissage des cerfs sur leur territoire, mais n’ont pas juridiction sur les parcs nationaux qui les bordent.

Le gouvernement du Québec sait depuis déjà quelques années que le parc national des Îles-de-Boucherville et celui du Mont Saint-Bruno sont aux prises avec des cas de surpopulation de cerfs de Virginie. Selon les données fournies au Devoir par la Société des établissements de plein air du Québec (SEPAQ), basées sur un inventaire mené en 2021, on compterait par exemple plus de 300 cerfs au parc national des Îles-de-Boucherville.

Cela signifie que la densité est de 30 bêtes par kilomètre carré, soit six fois le nombre que pourrait soutenir cet écosystème. Pour réduire ce cheptel en croissance à un seuil viable, et ainsi protéger la végétation et d’autres espèces de ce parc national, il faudrait éliminer 250 cerfs.

Un « projet pilote » de chasse sélective avait été évoqué dès le printemps 2020, soit quelques mois avant le début de la saga des cerfs du parc Michel-Chartrand, à Longueuil. Mais il n’a jamais été mis en oeuvre. La SEPAQ avait pourtant affirmé au Devoir à deux reprises en 2022 qu’un « plan d’intervention » était finalement prévu pour l’automne 2022.

La société d’État avait finalement indiqué récemment qu’une « modification réglementaire » du gouvernement du Québec était nécessaire pour permettre la chasse.

Selon des données compilées par le MELCCFP, un total de 55 318 cerfs de Virginie ont été abattus en territoire québécois en 2022, une hausse de 17 % par rapport à la saison de chasse de 2021.

Depuis la fin mars, il est par ailleurs interdit de nourrir ces bêtes à l’extérieur de la saison de chasse. L’objectif : éviter qu’elles s’accumulent dans des milieux urbains « moins favorables à leur survie ».

Avec Alexandre Shields