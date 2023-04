Québec échoue à protéger ses milieux humides

Le gouvernement du Québec en fait trop peu en matière de protection des milieux humides et hydriques pour respecter un objectif phare de sa loi, avertit la commissaire au développement durable, Janique Lambert, dans un rapport déposé à l’Assemblée nationale mercredi.

Selon ses observations, la gestion du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) comporte plusieurs « lacunes », qui « mettent à risque » l’atteinte de l’objectif « aucune perte nette » inscrit dès 2017 dans le cadre législatif québécois.

Ce principe, inscrit depuis 2017 dans la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés, exige du gouvernement du Québec qu’il compense au possible les pertes subies dans les milieux hydriques et humides. Pour ce faire, Québec peut procéder par contributions financières ou en opérant des travaux de restauration ou de création de nouveaux sites protégés.

L’objectif « aucune perte nette » doit servir à maintenir l’intégrité des milieux humides et hydriques, qui jouent « un rôle important dans la lutte contre les changements climatiques » et servent à préserver la biodiversité, souligne Janique Lambert.

Sauf que les autorités environnementales québécoises échouent à ajuster le tir après des années de détérioration du territoire au Québec. Moins de 40 % des 15 000 000 m2 de milieux humides et hydriques perdus depuis les modifications apportées à la loi en 2017 ont été comblés, observe Janique Lambert. « Le maintien des superficies et des fonctions écologiques des milieux humides et hydriques de plusieurs bassins-versants est compromis », dit-elle.

De juin 2019 à juin 2022, le gouvernement a par ailleurs accordé moins de 2,5 millions de dollars sur un budget de 29 millions affecté à la réalisation de projets de sites protégés.

Selon la commissaire Lambert, qui joue le rôle de chien de garde de l’environnement au Québec, le MELCCFP tarde à utiliser « de manière efficace les mécanismes prévus pour assurer la protection et l’utilisation durable des milieux humides et hydriques », même si, de 1990 à 2011, près de 570 km2 de ces espaces ont été perturbés ou encore détruits au Québec.

Le ministère avait par exemple élaboré en 2018 une méthodologie permettant d’identifier 1563 km2 de « milieux humides ou hydriques remarquables ou rares » en territoire québécoise. Celle-ci n’a jamais servi : « le MELCCFP n’a jamais procédé à la protection de cinq milieux humides et hydriques, comme le prévoyait son plan stratégique 2017-2020. En fait, le MELCCFP n’a jamais fait de recommandation à son ministre afin qu’il désigne sur plan des milieux humides et hydriques », déplore la commissaire dans son rapport.

D’autres détails suivront.