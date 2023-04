Un Québec très mal préparé pour l’érosion côtière

Les ministères responsables de l’adaptation aux impacts de l’érosion et de la submersion côtière gèrent mal les risques de cet enjeu crucial pour le Québec dans un contexte de réchauffement climatique, constate la commissaire au développement durable. Les municipalités, qui réclament de l’aide du gouvernement, manquent aussi de soutien pour se préparer au pire.

Même si au moins la moitié des zones côtières situées à l’est de Québec sont exposées à des risques d’érosion ou de submersion qui soulèvent des enjeux de santé et de sécurité pour les citoyens, la commissaire Janique Lambert souligne qu’il n’existe toujours pas de « gestion intégrée de l’adaptation » à ces risques au sein des ministères pourtant chargés du dossier.

Le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP), le ministère de la Sécurité publique (MSP) et le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) devraient normalement tout mettre en oeuvre pour réduire les risques de ces phénomènes, qui pourraient représenter des coûts d’au moins 1,5 milliard de dollars au cours des prochaines décennies.

Or, « les trois ministères travaillent majoritairement de façon sectorielle et ne couvrent pas certains risques importants », peut-on lire dans le rapport publié mercredi. Par exemple, les dépenses du MTMD sont principalement réalisées à la suite de dommages subis, « et la planification de ses investissements en zone côtière n’est pas basée sur un portrait complet des risques posés par ces aléas pour le réseau routier sous sa responsabilité ».

Les coûts pour le réseau routier pourraient pourtant s’avérer importants au cours des prochaines décennies, puisque plusieurs tronçons de routes, notamment de la 132 et de la 138, pourraient devoir être carrément déplacés. Les impacts de l’érosion aux Îles-de-la-Madeleine risquent également de nécessiter des investissements majeurs. Dans le cadre d’une première évaluation globale, le gouvernement avait identifié 273 segments de routes vulnérables.

La commissaire constate aussi que le MSP « n’a pas de planification à long terme des projets d’adaptation nécessaires afin d’atténuer ces risques à un niveau acceptable » et que le MELCCFP n’a pas prévu de mesures pour préserver les écosystèmes côtiers qui peuvent jouer un rôle important pour la résilience des infrastructures et des communautés. Il s’agit aussi, note-t-on dans le rapport, de permettre la survie d’écosystèmes importants pour la biodiversité de l’estuaire et du golfe du Saint-Laurent.

Municipalités démunies

Qui plus est, « peu de municipalités » directement exposées aux risques « bénéficient de l’encadrement et du soutien nécessaires du MSP et du MELCCFP pour la réalisation de projets d’adaptation et la prise en charge efficace des risques ». Par exemple, les outils pour encadrer l’aménagement du territoire « pour une prise en charge des risques » liés à l’érosion et à la submersion côtières « n’ont pas été produits, tardent à l’être ou n’ont pas été mis à jour pour toutes les municipalités et les MRC ».

La commissaire souligne des lacunes de la part du MELCCFP, qui a développé des outils pour appuyer les décisions, mais qui « ne couvrent pas certains risques importants et leurs conséquences » et qui n’ont pas été distribués à toutes les municipalités.

Or, l’urgence de l’adaptation aux conséquences du réchauffement climatique ne fait aucun doute, et ce, même si le Québec parvenait à réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Selon le Plan pour une économie verte 2030, si aucune mesure d’adaptation n’est mise en place, plus de 5000 bâtiments et près de 300 km de routes pourraient être exposés et subir des dommages causés par l’érosion d’ici 2065. La facture atteindrait ainsi plusieurs centaines de millions de dollars.

« Nous aurons besoin de l’aide des autres paliers de gouvernements. Lorsqu’on touche aux infrastructures, aux besoins de relocalisation ou à la protection des berges, on parle d’investissements majeurs », soulignait d’ailleurs la semaine dernière le maire de Carleton-sur-Mer, Mathieu Lapointe, en entrevue au Devoir.

Lacunes

Les conséquences de l’érosion et de la submersion côtières engendrent également des dépenses pour l’entretien et l’adaptation du réseau routier sous la responsabilité du MTMD. Ce dernier prévoit investir quelque 535 millions de dollars d’ici 2032.

Dans les régions les plus touchées, soit le Bas-Saint-Laurent, la Côte-Nord, la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine, il est estimé qu’environ 65 % du littoral est sensible à l’érosion côtière et que les taux de recul moyens de la côte peuvent atteindre deux mètres par année à certains endroits.

Enfin, « des connaissances importantes sur l’érosion et la submersion côtières et leurs effets sont manquantes ou peu diffusées pour appuyer la gestion de ces risques », déplore la commissaire Janique Lambert dans son audit.

Les informations disponibles « sont éparpillées sur plusieurs sites Web » et il n’existe pas de bilan « ni de plan d’acquisition des connaissances qui intègre les besoins prioritaires afin de gérer les risques pour les personnes, les infrastructures, les écosystèmes et l’économie ». Depuis 10 ans, le gouvernement a pourtant investi 25 millions de dollars pour financer des projets de recherche.