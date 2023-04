Cheveux, colorants et bombes aérosol expédiés du Québec vers l’Ontario

Des centaines de salons de coiffure du Québec qui souhaitent réduire leur empreinte environnementale ont pris l’initiative d’expédier en totalité ou en partie leurs déchets à une entreprise de Toronto. Recyc-Québec invite toutefois ces salons à vérifier si leur municipalité peut traiter leurs déchets, avant de les acheminer dans une autre province.

Alicia Elbaz, propriétaire d’un salon de coiffure dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce à Montréal, s’est donné pour mission de réduire l’empreinte carbone de son commerce. Pour diminuer les déchets à la source et offrir une solution de remplacement aux bouteilles à usage unique, elle vend du shampoing en vrac et remplit les contenants de ses clients. « On recycle les cheveux aussi, plutôt que les envoyer dans un site d’enfouissement », indique-t-elle.

Chaque semaine, elle envoie des sacs de cheveux, mais aussi de bombes aérosol, de papier d’aluminium, de tubes de colorants, de gants, de morceaux de plastique et d’autres déchets à l’organisation Green Circle Salons, à Toronto, par l’entremise d’une entreprise de livraison postale.

Selon Green Circle, 554 salons de coiffure au Québec participent à son programme, qui vise à diminuer l’impact environnemental de l’industrie des soins de beauté. Ces entreprises doivent payer un abonnement, après quoi Green Circle leur expédie des boîtes par la poste, qu’ils pourront remplir de déchets, avant de renvoyer ces mêmes boîtes, par camion, à Toronto.

Compostage et biocomposites

La Presse canadienne a tenté d’obtenir une entrevue avec Shane Price, le fondateur de Green Circle, pour comprendre le chemin parcouru par les déchets des salons de coiffure qui font affaire avec son entreprise. Une relationniste a expliqué que Shane Price, qui a un horaire chargé, n’était pas disponible. L’entreprise a toutefois accepté de répondre à quelques questions par courriel.

Green Circle soutient que les cheveux collectés dans les salons de coiffure « peuvent être compostés » par une « variété de composteurs en Amérique du Nord », et que les cheveux « peuvent également être transformés en biocomposites », qui permettent de créer « de nouveaux produits, comme des bacs à recyclage » ou encore des « peignes », utilisés par les salons de coiffure.

554 C’est, selon Green Circle, le nombre de salons de coiffure au Québec qui participent au programme de l’entreprise visant à diminuer l’impact environnemental de l’industrie des soins de beauté.

Green Circle avance aussi qu’elle travaille avec des partenaires qui effectuent de la recherche pour développer de nouvelles technologies, comme « des filtres et de l’isolation pour les eaux de pluie », fait à base de cheveux.

L’entreprise torontoise affirme par ailleurs transformer les restes de colorants en énergie propre. « En Alberta et en Ontario », les colorants sont transformés « en énergie grâce à notre partenaire de réacheminement des déchets qui a une couverture nationale ».

Green Circle a refusé de communiquer le nom de ses partenaires « pour des raisons de confidentialité commerciale ». Par conséquent, il est difficile de connaître le chemin parcouru par les déchets récoltés par l’entreprise et ainsi évaluer l’impact environnemental de leur initiative.

D’ailleurs, Recyc-Québec, qui gère la récupération, le recyclage et le compostage, a indiqué ne pas disposer « d’assez d’informations sur les actions et les pratiques de l’entreprise torontoise Green Circle pour pouvoir donner un avis sur la valeur environnementale de leurs services ».

Privilégier des circuits courts

En matière de gestion des déchets, privilégier les circuits courts permet de diminuer l’émission de gaz à effet de serre grâce notamment à la réduction des distances parcourues. Ainsi, transporter des déchets entre provinces afin de les valoriser n’est pas une pratique préconisée par Recyc-Québec.

Les boîtes de déchets des salons de coiffure qui font affaire avec Green Circle peuvent parcourir plusieurs centaines de kilomètres par camions lorsqu’elles sont acheminées à Toronto, et Green Circle reconnaît d’ailleurs que cette pratique n’est pas idéale.

L’entreprise affirme toutefois qu’elle encourage les membres de son programme à trouver des solutions localement et à réduire leurs déchets à la source.

« Si Green Circle peut amener les propriétaires de salons à travailler avec un programme de gestion des déchets plus local, c’est une énorme victoire et un excellent premier pas vers un avenir plus durable », mais « ne rien faire du tout serait bien pire pour la planète », a indiqué l’entreprise dans un échange de courriels.

Lorsqu’interrogée à savoir si les salons de coiffure du Québec faisant partie de son programme lui faisaient parvenir des déchets d’aluminium et de plastique, des matières qui peuvent être recyclées au Québec, l’entreprise a répondu que « 79 % de nos salons membres au Québec nous envoient des métaux, alors qu’environ 20 % nous envoient des plastiques ».

L’entreprise torontoise a précisé que « si c’est possible, nous encourageons les salons à recycler avec leurs services de recyclage municipaux respectifs pour le recyclage du papier, du plastique et du verre. Ces salons peuvent alors se concentrer sur l’envoi de leurs matériaux difficiles à recycler ».

Des besoins réels

En ce qui concerne les produits de types colorants, aérosols et agents décolorants, Green Circle semble répondre à un besoin, car ce ne sont pas toutes les municipalités qui sont en mesure de traiter ces matières résiduelles, comme l’a souligné une porte-parole de Recyc-Québec.

« Ces produits sont considérés comme des produits domestiques dangereux et ne doivent pas être ajoutés directement au recyclage s’ils ne sont pas vides » a expliqué la conseillère en communication Véronique Boulanger, qui encourage les salons à vérifier avec leur municipalité si un écocentre local peut accepter ce type de matière.

Concernant les cheveux, elle a expliqué « qu’ils ne sont généralement pas acceptés dans les collectes de matières organiques offertes par les municipalités ».

Toutefois, elle a précisé que « les cheveux peuvent être compostés dans un composteur domestique [préférablement non traités] ».

Les salons de coiffure qui souhaitent réduire leur empreinte sur l’environnement et qui ont des questions concernant le tri des déchets sont invités à communiquer avec Recyc-Québec pour obtenir l’aide d’un conseiller en environnement.

Certifié par Carbon Trust

Green Circle a obtenu des certifications par les organismes B Corporation et Carbon Trust.

« Cela signifie que l’entreprise doit répondre à certains critères liés à la durabilité, aux pratiques de travail équitables et à l’engagement communautaire. Elle est également tenue de se soumettre à des évaluations régulières pour s’assurer qu’elle continue de répondre à ces normes », a fait valoir Green Circle dans un échange de courriels.

L’industrie des salons de coiffure aux États-Unis et au Canada produirait un volume de 190 tonnes de déchets par jour, les débris de métal, les colorants et les cheveux composeraient l’essentiel de ces déchets selon un rapport produit par Green Circle Salons.