Des milliers de manifestants pour le climat à Montréal

Des milliers de personnes ont marché samedi pour le climat. Une coalition de 170 organisations, à l’origine de l’événement, réclame une « sortie des énergies fossiles » et un « réinvestissement massif dans le filet social ».

À Montréal, quelque 7 000 personnes étaient présentes, selon les organisateurs. Le cortège est parti vers 13 h 45 du monument à George-Étienne Cartier. Il a ensuite défilé au rythme d’une fanfare sur l’avenue du Parc, avant de tourner sur l’avenue Laurier puis le boulevard Saint-Laurent.

« Et 1, et 2, et 3 degrés. C’est un crime contre l’humanité », scandaient les manifestants, parmi d’autres slogans.

Des manifestations ont également été organisées à Québec, Joliette, Trois-Rivières, Sherbrooke, Chicoutimi, Rouyn-Noranda, Rimouski et Baie-Comeau.

