La nature en ville grâce aux terrains industriels abandonnés

À quoi ressemblera le territoire québécois en 2050 ? Nos journalistes ont parlé à des experts pour imaginer les avenues possibles, et ce qui peut être mis en œuvre dès aujourd’hui pour parvenir à cette vision.

Le cycliste de 2050 qui entreprend de visiter les anciennes friches industrielles de l’est de Montréal traverse une série d’espaces verts reliés entre eux. La majeure partie des 35 millions de pieds carrés de terrains autrefois contaminés par des métaux et des hydrocarbures sont maintenant assainis ou sont en voie de l’être tranquillement grâce à l’action de saules arbustifs et de peupliers.

Le long de la piste multiusage qu’il emprunte, le passant contemple des parcs à l’aspect sauvage, des étangs, des bassins de rétention et de gestion des eaux pluviales. Des zones industrielles misent sur les technologies vertes, la filière des batteries, la logistique intelligente et l’économie circulaire. Les bâtiments ont des toits verts et sont séparés des autres secteurs par des murs de végétaux.

Des quartiers résidentiels, commerciaux, sportifs et culturels à échelle humaine ont commencé à pousser, mais n’en sont qu’au début de leur développement. Des stations de transport en commun, potentiellement le REM, se trouvent non loin de là. Des accès au fleuve sont aménagés près du port.

Cette vision est partagée par de nombreux citoyens, élus et organismes, si on se fie aux bilans de consultations publiques, aux intentions déclarées par la Ville de Montréal-Est et à la Déclaration pour revitaliser l’est de Montréal du gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal.

« C’est important de voir comment réhabiliter ces friches industrielles, soutient le directeur général du Conseil régional de l’environnement de Montréal, Emmanuel Rondia. Ces immenses espaces peuvent jouer un rôle important dans la trame vert et bleu du territoire, le combat contre les îlots de chaleur, notre adaptation aux changements climatiques. C’est une occasion d’amener plus de nature en ville. »

Béatrice Gervais-Bergeron, candidate au doctorat à l’Institut de recherche en biologie végétale de l’Université de Montréal, souligne pour sa part que la décontamination des sols vise aussi à éviter que des substances nocives se retrouvent dans le fleuve Saint-Laurent en raison du ruissellement.

Des terrains industriels sont délaissés un peu partout au Québec, mais l’est de Montréal constitue une occasion unique par son ampleur, croit le directeur général du Conseil des entreprises en technologies environnementales du Québec, Kevin Morin. « Il est logique de penser qu’on aura réhabilité ces terrains-là en 2050 », affirme-t-il, puisque les entreprises qu’il représente possèdent l’expertise pour le faire. Il croit aussi que les plans et les programmes gouvernementaux porteront leurs fruits.

Loin de la coupe aux lèvres

Le plan d’action 2017-2021 de la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés du gouvernement du Québec prévoyait notamment l’investissement de 120 millions de dollars pour des terrains appartenant à l’État. Cet objectif n’a toutefois été réalisé qu’à 50 %. Plusieurs autres cibles de ce plan n’ont pas été atteintes. Le prochain plan d’action n’a toujours pas été dévoilé.

Le programme d’aide à la réhabilitation des terrains industriels de l’est, annoncé en 2019 et muni d’une enveloppe de 100 millions de dollars, a pour sa part été boudé par le secteur privé.

Par ailleurs, plusieurs acteurs économiques ont des ambitions pour ces terrains qui ne correspondent pas aux orientations souhaitées par les citoyens et les élus. Elisabeth Greene, membre de Mobilisation 6600 Parc-Nature MHM, cite le projet de site de transbordement de conteneurs que veut réaliser Ray-Mont Logistiques dans l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve. La crainte de voir des Amazon et Costco de ce monde s’y installer aussi pourrait se concrétiser.

Que faire, donc, pour que le scénario désiré se réalise ? Emmanuel Rondia estime que les pouvoirs publics doivent poser des gestes forts dès maintenant pour protéger certains lieux des usages indésirables, par des règlements et des changements de zonage, des acquisitions de terrains et des plans directeurs.

Kevin Morin croit que certains changements au programme prévu pour Montréal convaincraient les promoteurs d’entreprendre de coûteux travaux de décontamination. Par exemple, les sommes pourraient être accordées sous forme de subvention, confirmée avant les travaux, plutôt que sous forme de remboursement à 90 %.

Les plantes comme solution naturelle

En attendant que des décisions soient prises sur l’avenir exact de nombreux terrains, des chercheurs de l’Institut de recherche en biologie végétale affirment qu’il est possible d’agir à grande échelle. La phytoremédiation est l’utilisation d’une sélection spécifique de plantes pour capter des contaminants dans le sol ou dans l’eau et les en éliminer. La décontamination peut donc se faire à très peu de frais, puisqu’il s’agit essentiellement de faire des plantations, explique Joan Laur, professeure associée au Département de sciences biologiques de l’Université de Montréal.

Mme Gervais-Bergeron explique qu’un banc d’essai a cours depuis 2016 sur quatre hectares de friches industrielles dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, et donne déjà des résultats. Les métaux se retrouvent dans les branches des arbustes et sont éliminés lors de la coupe. Pendant ce temps, les résidents des environs peuvent bénéficier de cet espace vert.

« Ça offre des services associés, comme la séquestration du carbone, la gestion des inondations, la réduction des îlots de chaleur », souligne Mme Laur.

Seul bémol, la phytoremédiation prend généralement du temps : il faut 20 à 25 ans avant que le sol soit propre. « C’est long, mais les terrains sont abandonnés pendant longtemps. Il faut juste commencer tôt, dit-elle. Imaginons qu’il y a un grand mouvement et qu’on parte immédiatement en plantation sur tous les terrains abandonnés. En 2050, il n’y aurait quasiment plus de contamination. »