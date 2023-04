Des manifestations prévues pour le Jour de la Terre

Une coalition de 150 organisations prévoit des manifestations dans différentes villes du Québec ce samedi à l’occasion du Jour de la Terre. Les manifestants entendent réclamer davantage d’ambition de la part du gouvernement Legault en matière de lutte contre la crise climatique et les inégalités sociales.

« Ce sont les mobilisations citoyennes qui ont fait plier la CAQ sur l’exploration pétrolière et gazière, sur GNL Québec et sur le 3e lien. Nous avons le pouvoir de changer les choses. La prochaine étape : une sortie rapide et complète du pétrole et du gaz », résume François Geoffroy, porte-parole des Travailleuses et travailleurs pour la justice climatique.

Le Québec consomme en moyenne 130 millions de barils de pétrole par année et un peu moins de 600 millions de pieds cubes de gaz naturel par jour, produit principalement en recourant à la fracturation hydraulique.

Dans le cadre de manifestations prévues ce samedi dans une dizaine de villes de la province, dont Montréal et Québec, quelque 150 organisations entendent donc réclamer une accélération de la lutte contre la crise climatique, mais aussi en faveur d’une plus grande justice sociale. « Le gouvernement du Québec continue de repousser l’urgence d’agir et de prioriser le développement économique, renforçant ainsi un système économique qui creuse les inégalités et détruit la planète », critiquent les organisations dans leur document de revendications.

Or, le recul du gouvernement par rapport au mégaprojet de tunnel consacré aux voitures dans la région de Québec témoigne de la nécessité de gouverner « en s’appuyant sur la science et les données probantes », souligne Albert Lalonde, de la Coalition étudiante pour un virage environnemental et social (CEVES).

La science climatique est d’ailleurs très claire, ajoute-t-il : il faut rapidement tourner le dos aux énergies fossiles, mais aussi mieux protéger la biodiversité. « Accélérer la lutte et l’adaptation face à ces crises est un enjeu vital pour espérer un avenir pour les générations futures », insiste également l’appel à manifester des organisateurs de la traditionnelle mobilisation du Jour de la Terre.

Albert Lalonde juge toutefois que le gouvernement du Québec entretient un préjugé favorable envers un développement économique « destructeur de l’environnement » et nuisible pour la protection de la biodiversité. Il critique notamment la volonté du gouvernement Legault de construire de nouveaux barrages sur certaines des dernières grandes rivières disponibles dans la province. « Au lieu de ça, on devrait parler de sobriété énergétique, puisque nous avons tous les outils pour réduire notre consommation d’énergie », fait-il valoir.

Justice sociale

Co-coordonnatrice du Mouvement d’éducation populaire et d’action communautaire du Québec, Valérie Lépine insiste pour sa part sur l’urgence d’une plus grande justice sociale, dans un contexte où les personnes les plus vulnérables sont aussi celles qui seront les plus affectées par les impacts de la crise climatique. Elle cite en exemple la construction de logements abordables qui seraient mieux conçus pour un climat de plus en plus bouleversé, mais aussi pour réduire la consommation d’énergie des bâtiments.

Les organisations exigent du même souffle « un réinvestissement massif » dans les services publics et les programmes sociaux, notamment « en taxant davantage la richesse ». « Notre filet social ne nous permet pas de faire face aux crises, qu’elles soient sanitaires ou climatiques. Il est urgent d’avoir une fiscalité, donc des taxes et des impôts, qui répartissent la richesse », fait valoir la coalition, qui compte des groupes environnementaux, des syndicats, des associations étudiantes et des groupes citoyens.

Selon une analyse publiée mardi par l’Observatoire québécois des inégalités, les ménages québécois les plus riches ont une empreinte carbone trois fois plus élevée que les ménages les plus pauvres. Le quintile supérieur des ménages du Québec, en matière de revenu disponible — c’est-à-dire les 20 % les plus riches —, a une empreinte carbone de 28 tonnes de CO2 par année. Les ménages qui se classent parmi le quintile inférieur ne libèrent quant à eux, par l’entremise de leur consommation, que 10 tonnes par année.