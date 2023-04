Cinq reportages pour réfléchir à notre impact environnemental

À l’occasion du Jour de la Terre, revoyez nos reportages sur des défis et des pistes de solutions pour l’environnement.

S’ouvrir à l’agriculture urbaine

Durée : 4 min 20

Ce sont plus de 55 fermes urbaines et 200 hectares de potagers qui nourrissent des dizaines de milliers de Montréalais. Mais la ville nourricière ne s’arrête pas là : elle se transforme, verdit et, surtout, mobilise et rassemble les gens auprès d’un projet commun. Éric Duchemin, un amoureux du dehors et du potager, a vu le potentiel de l’alimentation locale. En collaboration avec l’UQAM, il a même créé une école d’été dont le but est d’enseigner l’art de l’agriculture urbaine.

L’impact environnemental des festivals

Durée : 6 min 55

Les festivals attirent des millions de spectateurs et, même si certains promoteurs ont commencé à poser des gestes pour l’environnement, sur le terrain on remarque encore plusieurs problèmes qui pourraient facilement être corrigés. Les organisateurs ne sont pas les seuls à devoir être sensibilisés et conscientisés, les festivaliers aussi.

Explorer les politiques d’électrification des transports

Durée : 4 min 21

Il n’y a pas de solution miracle pour répondre à l’urgence climatique. Différents moyens sont explorés par les partis politiques, et l’électrification des transports était au centre de la campagne électorale de la CAQ lors des dernières élections. Est-ce une solution viable ? Voici la réponse dans notre débrouillage.

Courir pour nettoyer la planète

Durée : 3 min 10

« Quand vous vous pencherez pour ramasser les déchets des autres, vous ne jetterez plus les vôtres. » De passage à New Delhi, en Inde, Le Devoir a rencontré Ripu Daman Bevli, un citoyen qui a popularisé le « plogging » à travers le pays. Le concept : combiner le jogging et le ramassage de déchets.

Sauver les espèces en danger, comme la rainette faux-grillon

Durée : 4 min 35

Peut-on encore sauver la rainette faux-grillon ? L’environnementaliste Tommy Montpetit en a fait le combat de sa vie. Avec lui, Le Devoir a visité la pouponnière de cette espèce au Québec, une zone menacée par un ensemble résidentiel.