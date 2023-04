30 ans d’échecs du fédéral en matière d’environnement, dénonce le commissaire

Le chien de garde de la protection de l’environnement au fédéral s’est dit « déçu » et « frustré » de n’entendre que des promesses creuses de la part d’Ottawa depuis des décennies en matière de réduction des émissions et de protection de la biodiversité. Et ce, peu importe la couleur du gouvernement.

« C’est une série d’échecs depuis 30 ans maintenant », a laissé tomber  le commissaire fédéral à l’environnement et au développement durable, Jerry V. DeMarco, au moment de déposer cinq rapports jeudi.

Parmi ses principales conclusions, il met en doute le réalisme de la promesse libérale de planter deux milliards d’arbres au cours de la décennie, et dit qu’Ottawa en fait trop peu en pour la protection des espèces en péril.

Le commissaire est catégorique : il y a « des lacunes » avec le plan du gouvernement Trudeau en matière de réduction des gaz à effet de serre (GES). Détaillé il y a deux ans, ce plan prévoit de réduire les émissions du pays de 40 % à 45 % d’ici 2030, par rapport au niveau de 2005. M. DeMarco accuse le gouvernement libéral de partager le mauvais pli de ses prédécesseurs en substituant les actions concrètes par de belles paroles.

« C’est une histoire constante depuis 30 ans. Pas assez, pas assez d’actions, beaucoup de bons mots, beaucoup d’engagement, beaucoup de programmes, beaucoup de plans, mais on a besoin des résultats maintenant », a-t-il déclaré devant les journalistes.

Le plan fonctionne, dit Guilbeault

Directement visé par cette critique, le ministre de l’Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault, assure au contraire avoir pris des actions qui ont fait diminuer les GES de 53 millions de tonnes entre 2019 et 2021, ce qui correspond à plus de la moitié des émissions annuelles du Québec. « Notre plan, il fonctionne », a-t-il répété.

« C’est vrai que pendant 30 ans, à peu près, il n’y a pas grand-chose qui s’est fait, mais depuis que nous sommes arrivés, nous mettons en place des mesures, le prix sur la pollution, les investissements dans les technologies propres, dans l’électrification. Au cours des deux dernières années au Canada, à chaque année, les ventes de véhicules électriques ont presque doublé », a déclaré M. Guilbeault jeudi.

L’ex-militant écologiste s’est présenté sous la bannière libérale fédérale en 2019, et occupe le siège de ministre responsable de la protection de l’environnement depuis sa réélection, en 2021.

Il convient « qu’il y a plus de travail à faire » au sujet de la promesse libérale de planter deux milliards d’arbres. Selon lui, toutefois, il « reste du temps » au gouvernement pour tenir parole. Il a en outre laissé entendre que les rapports du commissaire publiés jeudi ne reflètent pas les dernières données disponibles en matière de réduction.

Le député du Bloc québécois Mario Simard dit pour sa part avoir voulu aider le gouvernement à réaliser sa promesse de planter deux milliards d’arbres en le mettant en contact avec une entreprise québécoise spécialisée dans ce domaine, sans succès. « Si l’objectif était véritablement de planter deux milliards d’arbres, […] ils sont incompétents en ce sens-là ; mais si leur objectif n’était [que] de faire un pitch politique, eh bien ils viennent d’être démasqués aujourd’hui », a-t-il indiqué jeudi.

Le chef adjoint du NPD, Alexandre Boulerice, a lui aussi critiqué le gouvernement libéral, avec lequel son parti a conclu une entente qui prévoit spécifiquement davantage de réduction des GES. « On a un gouvernement qui dit une chose et qui fait son contraire. Si on voulait avoir une analogie automobile, on ne va pas bien loin si on pèse sur le gaz et sur le break en même temps. »

À contre-courant de cette idée, le Parti conservateur a de nouveau exigé en Chambre que le gouvernement se débarrasse de la tarification fédérale sur le carbone. « Pourquoi cette coalition ne fait-elle pas ce qu’il se doit afin d’aider les Canadiens ? Et ne se débarrasse-t-elle pas de cette arnaque ? », a demandé le député conservateur albertain Jasraj Singh Hallan.

Le dernier bilan des émissions de GES du gouvernement fédéral, publié la semaine dernière, fait état de 670 millions de tonnes (Mt) de GES relâchées au pays en 2021. C’est 12 Mt de plus qu’en 2020, mais moins que les 724 Mt émises en 2019.