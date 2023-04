Le gouvernement fédéral a beau répéter qu’il agit pour protéger la biodiversité, les efforts déployés pour rétablir les espèces en péril « sont insuffisants », conclut le commissaire à l’environnement et au développement durable, dans un rapport publié jeudi.

Près de 20 ans après l’entrée en vigueur de la Loi sur les espèces en péril (LEP), les pressions exercées sur les espèces sauvages et leurs habitats « n’ont fait que s’intensifier », peut-on lire dans le rapport. Dans ce contexte, « le nombre d’espèces inscrites à la Loi a augmenté et il est prévu que cette hausse se poursuive ».

En date de décembre 2022, 640 espèces végétales et animales étaient inscrites comme espèces en péril au Canada sur la liste de la Loi sur les espèces en péril fédérale, qui vise à protéger les espèces sauvages au pays.

L’audit du commissaire a d’ailleurs permis de constater que sur les 520 espèces en péril ayant été évaluées à nouveau depuis 1982, 416 (80 %) ne présentaient aucun changement de situation ou s’inscrivaient dorénavant dans une catégorie de risque plus élevée. Le caribou forestier, le béluga du Saint-Laurent, la rainette faux-grillon et le chevalier cuivré font partie des espèces dont la situation s’est détériorée au fil des ans, même si elles sont théoriquement protégées en vertu de la LEP.

« Retards importants »

Cette situation, qui met en péril l’engagement pris par le Canada visant à faire cesser et à inverser la perte de la biodiversité d’ici 2030, découle du fait que les efforts déployés par Environnement et Changement climatique Canada (ECCC), Pêches et Océans Canada et Parcs Canada pour planifier le rétablissement des espèces en péril et en rendre compte sont « lents et insuffisants ».

Le commissaire Jerry V. DeMarco souligne ainsi que même si la plupart des espèces sauvages menacées ou en voie de disparition étaient visées par un programme de rétablissement, plus de la moitié n’avait pas de plan d’action pour favoriser le rétablissement de l’espèce. Des 257 plans d’action nécessaires à l’appui de la mise en oeuvre des programmes de rétablissement, 146 n’ont pas été produits, dont 138 relevant d’ECCC.

L’audit a aussi constaté des retards importants dans la production de rapports de mise en oeuvre qui rendraient compte des progrès réalisés à l’égard des objectifs de rétablissement définis dans les programmes de rétablissement et les plans de gestion. Sur les 399 rapports sur les progrès qu’ECCC devait produire pour des espèces sous sa responsabilité, il n’y en avait eu qu’un seul produit.

« Les rapports sur les progrès visent à tenir les ministères responsables des mesures prises et à montrer si ces mesures ont une incidence concrète », a rappelé jeudi M. DeMarco. « Sans cette surveillance continue, le gouvernement pourrait rater des occasions d’améliorer les résultats à l’égard des espèces en péril. »

« Menace imminente »

Dans un autre rapport, le commissaire constate qu’ECCC n’agit pas « de façon proactive » pour fournir au ministre de l’Environnement des conseils en temps voulu sur le recours aux pouvoirs discrétionnaires d’urgence à sa disposition pour protéger les espèces.

Ces pouvoirs peuvent mener à l’émission de « décrets d’urgence » pour stopper une menace imminente pour une espèce. Or, depuis l’entrée en vigueur de la LEP, à peine trois de ces décrets ont été pris, dont deux pour freiner la destruction d’habitats de la rainette au Québec. Le premier a été pris en 2016 à La Prairie et le second a été pris à Longueuil à l’automne 2021 pour stopper un projet routier qui avait déjà détruit un habit de cette espèce. Ce projet avait été autorisé par le gouvernement Legault.

Le commissaire souligne d’ailleurs que les trois décrets d’urgence ont été pris à la suite « de pressions externes exercées sur le gouvernement fédéral ». Dans le cas de Longueuil, par exemple, le Centre québécois du droit de l’environnement et la Société pour la nature et les parcs du Québec avaient intenté une action en justice pour forcer le fédéral à agir.

« Le gouvernement fédéral a le pouvoir d’intervenir pour contrer des menaces imminentes pesant sur les espèces, mais il manque d’initiative et de politiques pour orienter ses actions », déplore M. DeMarco. « Ainsi, les mesures prises par Environnement et Changement climatique Canada ne reflètent pas l’urgence de la crise de la biodiversité mondiale. »

Plus de détails suivront.