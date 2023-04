Donner une chance à la mobilisation collective

Ce texte fait partie du cahier spécial Environnement

Durant trois ans, l’Université de Montréal et Espace pour la vie ont mobilisé les savoirs afin d’imaginer les futurs possibles vers la transition socioécologique. L’initiative Chemins de transition a fait appel à plus de 1000 intervenants pour répondre à trois défis majeurs : numérique, alimentaire et lié au territoire.

« Comment nourrir en santé toujours plus d’humains, sans épuiser les ressources terrestres, dans un contexte de changements climatiques ? Comment habiter le territoire québécois de façon sobre et résiliente dans un contexte de transition écologique ? Comment faire converger transition numérique et transition écologique ? » Chemins de transition a rassemblé des connaissances de tous les milieux et organisé des ateliers citoyens pour répondre à ces trois questions fondamentales.

Selon une approche prospective et participative, le projet a déterminé un « futur souhaitable » parmi plusieurs « futurs possibles ». L’objectif ? « Mieux choisir, collectivement, le chemin à prendre, plutôt que de subir complètement le choc des changements climatique », lance Franck Scherrer, directeur académique de Chemins de transition et professeur titulaire à l’École d’urbanisme et d’architecture de paysage à l’Université de Montréal (UdeM). L’idée est de déterminer les leviers d’action et de poser les bases d’un nouveau contrat social à construire, plus respectueux des limites écologiques de la planète.

« Il y avait une urgence d’outiller la société québécoise pour comprendre la transformation sociétale profonde vers laquelle on doit aller, c’est-à-dire la transition socioécologique qui a déjà débuté », poursuit-il. Contrairement à la révolution industrielle, cette nécessaire transition peut être anticipée en imaginant les futurs, en repérant les grands noeuds à démêler pour y arriver et en démocratisant une façon plus systémique de voir le monde.

Défi alimentaire

Notre système alimentaire actuel émet 34 % des émissions de gaz à effet de serre anthropiques à l’échelle mondiale et est également la première cause de la perte de biodiversité. « On sait à peu près toutes et tous qu’il faut opérer une transformation de nos modes de production et de consommation, mais moins comment y arriver, souligne Marie-Hélène Pâquet, responsable du volet « partage des connaissances » du défi alimentaire. On a donc créé un premier croquis des futurs possibles en fixant des objectifs. »

Pour les atteindre, 59 jalons ou étapes, chacun influençant ou déverrouillant l’autre et répartis en cinq blocs thématiques. En 2040, l’alimentation sera ainsi devenue une priorité publique, selon cette vision qui prône le « droit de chaque individu à une alimentation saine et durable, besoin essentiel et universel ». « Il faut aller vers un système alimentaire durable, résilient et sobre, dans les limites des ressources planétaires, poursuit Marie-Hélène Pâquet. Il y a aussi de grandes questions qu’il faut résoudre collectivement, comme le juste prix d’une alimentation saine et durable. »

Le rapport mentionne, par exemple, l’importance du bien-être des agriculteurs et des producteurs, qu’il faut accompagner vers des modes agroécologiques diversifiés. Au « carrefour de rencontre entre l’agriculture, l’écologie et la société, l’agroécologie prend en compte tout le système alimentaire, de la production jusqu’à la gestion des déchets », peut-on lire. La territorialisation de l’alimentation à l’échelle régionale est aussi à l’ordre du jour. Ainsi, en 2040, les individus et les organisations « s’approvisionnent en grande partie d’aliments locaux et issus de pratiques agroécologiques ».

Toutes les étapes qui lient la situation actuelle à la vision 2040 sont prometteuses, mais elles pourraient être ralenties ou détournées par certains facteurs. L’équipe a donc anticipé des scénarios pour faire face à l’aggravation du conflit d’usage des terres et un afflux de réfugiés, par exemple. « On a réalisé tout ce travail pendant la pandémie, alors c’est certain qu’il y a une sensibilité forte au besoin de s’adapter face aux imprévus », souligne Franck Scherrer.

Partage des connaissances

L’équipe parcourt déjà le Québec pour diffuser les résultats de ces réflexions collectives auprès d’un large public, en partenariat avec d’autres réseaux de la transition. Elle fournit un appui méthodologique et endosse un rôle d’experte pour que les organisations qui le souhaitent puissent agir selon les jalons proposés, et même construire leur propre trajectoire.

Par exemple, le Front commun pour la transition énergétique a mis en place les collectivités ZéN (zéro émission nette) pour atteindre la carboneutralité. Des interventions en classe et des activités étudiantes ont également lieu. De son côté, Espace pour la vie sensibilise le grand public. Un projet de musée de la transition socioécologique, qui utilisera les connaissances agrégées durant ces dernières années, est d’ailleurs sur les rails.

De manière générale, la réception du projet a été dithyrambique, selon Franck Scherrer. « Beaucoup de gens ont adhéré à la méthode et à la vision, affirme-t-il. Je crois qu’il y a un mouvement en cours, et ça me rend optimiste. » Pour le directeur académique, il s’agit là d’une véritable chance donnée à l’action collective.

