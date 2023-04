Le sel, ce polluant méconnu

Ce texte fait partie du cahier spécial Environnement

En Amérique du Nord et en Europe, les eaux douces sont de plus en plus salines en raison de l’activité humaine. Une équipe internationale de chercheurs révèle que les écosystèmes et la biodiversité sont menacés, et souhaite que des mesures soient prises afin que les lacs et les rivières soient protégés davantage.

Au Canada, un lac est perçu comme trop salin lorsqu’il contient 120 milligrammes de chlorure par litre d’eau. Au-delà de cette concentration, les espèces aquatiques seraient en danger. Ce seuil établi par le gouvernement fédéral s’appuie sur des recommandations résultant d’essais en laboratoire. Des chercheurs observent ainsi en laboratoire l’effet de la salinisation sur les composants des lacs, en isolant chaque élément, explique Alison Derry, professeure au Département des sciences biologiques de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), qui critique quant à elle cette méthodologie.

« On doit étudier les réponses dans les milieux aquatiques, avec les communautés entières, avec la compétition entre les individus d’une même espèce ou d’autres espèces, avec les prédateurs. Quand on a de la pollution, ce n’est pas un individu qui est exposé, c’est toutes les espèces ensemble », illustre-t-elle.

Alison Derry fait partie du Global Salt Initiative, un regroupement international de chercheurs. En 2018, ce dernier a conduit des analyses de terrain en Europe, au Canada et aux États-Unis. Dans des lacs qui présentaient des taux de sels sous les seuils réglementaires, ses collègues et elle ont observé une diminution des populations et des variétés de zooplanctons.

Les zooplanctons sont de minuscules organismes que l’on retrouve dans les bassins d’eau. Ils mangent notamment des algues. Avec leur décroissance, l’équipe a aussi relevé une augmentation des algues bleues. Ces petits êtres sont également une source de nourriture très importante pour les larves de poissons et les petits poissons. Leur déclin pourrait donc causer un déséquilibre dans la chaîne alimentaire et mettre en péril la survie des poissons de plus grande taille.

Cette affirmation demeure toutefois une hypothèse. Si l’on connaît bien l’effet du méthane et du dioxyde de carbone sur l’environnement, on mesure beaucoup moins celui de la salinisation des lacs et des rivières. « Le sel, ce n’est pas comme les métaux lourds. Le chlorure, en fait, c’est assez naturel, on le retrouve dans la géologie, sur notre table. On ne considère pas la salinité comme un polluant », souligne Alison Derry.

Cette dernière a codirigé une édition spéciale de la revue scientifique Limnology and Oceanography Letters, entièrement consacrée à l’observation de l’effet du chlorure dans les eaux douces. Elle espère que de nouvelles recherches verront le jour dans la foulée de cette publication parue en début d’année. « On a vraiment besoin de mener plus d’études pour mieux comprendre le phénomène. Le sel n’arrive pas seul dans les lacs, c’est souvent un cocktail qui contient d’autres substances, comme des huiles, des métaux. »

À qui la faute ?

Les sels de déglaçage appliqués sur les routes l’hiver afin de les rendre moins glissantes sont désignés comme les grands coupables. À la fonte des neiges, ils ruissellent ou sont absorbés par les sols et tracent leur chemin jusqu’aux lacs et rivières. L’épandage d’engrais chimiques dans les zones agricoles, l’extraction de pétrole, l’exploitation minière, la hausse du niveau des océans sont également pointés du doigt.

Mauvaise nouvelle : les changements climatiques sont susceptibles d’aggraver la situation. Certaines régions connaîtront des précipitations plus abondantes, ce qui entraînera l’usage encore plus important de sels dans les rues durant la saison froide, alors que d’autres secteurs feront face à la sécheresse, à l’évaporation des sources d’eaux douces et donc à l’augmentation de leur teneur en chlorure.

Chaque territoire devrait ainsi imaginer ses propres solutions sur mesure pour protéger la vie aquatique. « Au Québec, il y a tellement de choses qui pourraient être faites. La première étape, c’est de revoir les politiques. Comment on gère le problème de déglaçage des boulevards. Comment on utilise des engrais dans les champs. La proximité des autoroutes et des milieux aquatiques. Les taux de développement… » énumère Alison Derry.

La chercheuse aimerait que les directives gouvernementales sur la salinité soient plus sévères — que soit abaissé le barème de 120 milligrammes de chlorure par litre d’eau douce fixé par Ottawa. Il faudrait aussi accroître la surveillance et le contrôle de nos ressources, qui laisserait à désirer. « Il y a probablement des lacs avec une salinité élevée [dans la province], mais on ne le sait pas nécessairement, parce qu’on n’a pas les données prises à travers le temps », suppose Alison Derry.

