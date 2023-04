Les écologistes se réjouissent de la fin du «vieux rêve autoroutier»

Les groupes écologistes et de promotion du transport en commun se réjouissent de l’abandon du projet de troisième lien autoroutier Québec-Lévis.

« C’est clairement une excellente nouvelle. Du côté du gouvernement, cette décision a peut-être été difficile à prendre, mais on pense que c’est une décision responsable et courageuse », affirme Angèle Pineau-Lemieux, coordonnatrice d’Accès transports viables, un organisme qui défend le droit au transport collectif et actif dans la région de Québec.

L’abandon du projet de « bitube » autoroutier, qui doit plutôt faire place à un projet voué exclusivement au transport collectif, a été salué mardi par la coalition Non au troisième lien, dont fait partie Accès transports viables, mais aussi le Conseil régional de l’environnement — région de la Capitale-Nationale, Équiterre, la Fondation David Suzuki, Trajectoire Québec et Vivre en Ville.

Dans un communiqué, la coalition avance que le revirement du gouvernement caquiste est « une grande victoire pour la mobilisation de la population, des organismes, des expertes et experts et de tous les membres de la société civile qui ont fait valoir à travers les années les impacts désastreux qu’aurait eus ce projet ».

« On laisse définitivement tomber le vieux rêve autoroutier des années 1960 qui traînait dans les cartons du ministère des Transports », se réjouit Marc-André Viau, directeur des relations gouvernementales chez Équiterre, en entrevue.

Pour l’instant, on ne sait pas grand-chose sur la nouvelle mouture du projet de troisième lien. « Il va falloir attendre les détails, dit Mme Pineau-Lemieux. D’ici là, on peut souligner que c’est un bon signal de voir que le gouvernement comprend l’importance de structurer les villes autour du transport en commun, ce qui est tout le contraire de ce qu’on faisait jusqu’à présent dans ce dossier. »

« C’est une idée intéressante, dit M. Viau, mais il ne faut pas négliger de faire toute la planification qui s’impose, en termes d’aménagement du territoire et d’habitation, par exemple. Est-ce qu’il y a une densité de population — ou une prévision de densité de population — suffisante pour un tel projet ? C’est à voir. » Si cette preuve n’est pas faite, l’argent pourrait évidemment servir à d’autres projets de transport en commun qui répondent mieux aux besoins réels de la population.

Rappelons que non seulement les groupes écologistes s’opposaient au troisième lien autoroutier, mais aussi la plupart des experts des enjeux énergétiques, climatiques et de transports. Le mois dernier, Le Devoir avait parlé à cinq de ces spécialistes, qui considéraient tous que le projet était incompatible avec les recommandations du Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC).