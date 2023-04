Legault promet plus d’argent pour l’adaptation aux changements climatiques

Le premier ministre François Legault promet des fonds supplémentaires pour aider le Québec à s’adapter aux inévitables impacts de la crise climatique, mais pour le moment, il n’est pas en mesure d’évaluer les coûts de cette adaptation. Les seules municipalités de la province estiment leurs besoins à au moins deux milliards de dollars par année.

Le Devoir faisait état mercredi matin d’une étude produite par la firme WSP à la demande de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) et qui conclut que les besoins de financement en adaptation atteignent deux milliards de dollars par année, et ce, au moins pour les dix prochaines années. Facture totale : 20 milliards de dollars uniquement pour les municipalités.

Or, le Plan pour une économie verte (PEV) prévoit actuellement 647,3 millions de dollars sur la période 2022-2027 « pour des actions qui contribuent à l’adaptation du Québec ». Ce montant représente 8,5 % des 7,6 milliards consacrés au PEV du gouvernement Legault. Et on ne sait toujours pas quelle part des 1,4 milliard de dollars supplémentaires prévus pour le PEV seront consacrés à l’adaptation.

Plusieurs élus municipaux réclament donc davantage d’investissements pour se préparer aux vagues de chaleur meurtrières, aux précipitations plus intenses, à la hausse des périodes de gel et de dégel, aux risques accrus d’inondations et à l’aggravation de l’érosion côtière. Les infrastructures routières et de gestion des eaux devront pour cela faire l’objet de travaux importants au cours des prochaines années, selon l’analyse de WSP.

« Mesures » à venir

Interpellé mercredi par le co-porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, lors de la période des questions à l’Assemblée nationale, François Legault a promis davantage de soutien financier pour l’adaptation, sans s’avancer sur un montant ou des engagements précis. Il a simplement indiqué que la somme supplémentaire de 1,4 milliard de dollars annoncée pour le PEV dans le plus récent budget du Québec comprendrait des « mesures » pour l’adaptation. Celles-ci seront précisées lors de la mise à jour du plan climatique, qui est prévue dans les prochaines semaines.

« Je rappelle aussi au chef du deuxième groupe d’opposition qu’on a déposé à part un plan pour faire face aux impacts des inondations, un plan de 479 millions », a souligné M. Legault, en ajoutant que « les municipalités doivent aussi faire leur part ».

Tout en insistant sur l’urgence « d’un grand chantier d’adaptation » et en rappelant les demandes des municipalités, Gabriel Nadeau-Dubois a alors demandé au premier ministre s’il était en mesure de chiffrer le coût de l’adaptation pour le Québec. « Gouverner, c’est prévoir. On sait que ça va nous coûter cher, mais il faut savoir combien. Je demande au premier ministre d’estimer les sommes nécessaires à mettre de côté pour se préparer aux impacts des dérèglements climatiques », a-t-il insisté.

M. Legault n’a pas été en mesure de présenter une évaluation précise, mais il a fait valoir que les investissements prévus au PEV, qui totalisent maintenant 9 milliards de dollars, représentent « beaucoup d’argent ». Le gouvernement caquiste répartira cette somme pour obtenir « le meilleur impact », a ajouté le premier ministre, tout en demandant au porte-parole solidaire « d’être patient ».

« Saisir les enjeux »

« Les études disponibles nous indiquent qu’il faut investir au moins 2 milliards de dollars par année. Les fonds prévus sont donc nettement insuffisants », a déploré la mairesse de Montréal Valérie Plante en entrevue au Devoir. « Des sommes sont investies pour réduire les émissions de GES, ce qui est très important. Mais il ne faut pas négliger l’adaptation. Je crois que le gouvernement doit mieux saisir les enjeux et les impacts sur les populations, mais aussi les coûts. »

En entrevue au Devoir l’an dernier, le ministre de l’Environnement Benoit Charette avait lui-même reconnu que les impacts des dérèglements climatiques coûteront cher au Québec. « On subit déjà les impacts des changements climatiques, et ils vont aller en augmentant même si les émissions de gaz à effet de serre diminuaient de façon considérable. Il faut donc en prendre la mesure », avait-il souligné.

Dans ce contexte de multiplication des impacts, est-ce qu’on peut craindre une hausse importante des coûts de l’adaptation aux changements climatiques ? « Il faut être conscient que c’est une probabilité plus que réelle. Nous serons de plus en plus aux prises avec des phénomènes météorologiques extrêmes, notamment des vagues de chaleur. Les gens doivent en être conscients. Il faut le souligner à la population », avait ajouté le ministre responsable du plan de lutte contre le réchauffement climatique.