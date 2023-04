La capture de femelles caribous en Gaspésie a été plus difficile que prévu

L’opération de capture et de mise en enclos de femelles caribous de la Gaspésie s’est avérée plus compliquée que prévu, malgré ce qu’affirme le gouvernement. Les experts ont eu de la difficulté à repérer les individus de cette population isolée, et quatre des six femelles placées en captivité temporaire pourraient bien ne pas être gestantes. On prévoit toutefois de répéter l’expérience en 2024.

Après un report d’une année, l’opération de capture de femelles gestantes de la harde de caribous de la Gaspésie s’est finalement déroulée du 18 mars au 6 avril. L’objectif était de faire en sorte que les naissances se passent en captivité, afin de réduire les décès de faons dans cette population au seuil de la disparition. Elle compte tout au plus 34 individus.

Dans un communiqué publié lundi, le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) a simplement indiqué que « cette opération s’est déroulée comme prévu et six caribous femelles ont pu être capturés et mis en enclos de maternité ». Le communiqué ajoute que « les femelles y mettront bas et seront maintenues en captivité pour une période de cinq à six mois afin de protéger les faons de la prédation durant les premiers mois critiques de leur vie. Tous les caribous seront remis en liberté à la fin de l’été ».

Opérations complexes

Dans les faits, cependant, tout ne s’est pas déroulé comme prévu lors de cette opération inédite pour la harde de la Gaspésie. « Les opérations ont été plus complexes parce qu’elles ont nécessité davantage de recherches », explique le biologiste Mathieu Morin, du MELCCFP, en entrevue au Devoir. Même si les experts avaient effectué des opérations pour repérer les animaux au cours de l’hiver, ceux-ci avaient depuis changé de secteur. Qui plus est, certains étaient isolés ou se trouvaient dans des zones difficilement accessibles, comme des secteurs boisés ou montagneux.

Les caribous ont été capturés par hélicoptère à l’aide d’un lance-filet manipulé par un expert de ce type d’opération. Mais il a été impossible de réaliser les échographies sur place pour attester de la gestation, comme cela était prévu. « Le plan initial était de faire les manipulations et l’échographie sur le site de capture, mais ça n’a pas été possible, pour des raisons techniques et de sécurité. Nous avons donc transporté toutes les femelles sous sédation vers les enclos, afin de faire les manipulations dans des conditions optimales », résume M. Morin.

La gestation a par la suite été confirmée pour seulement deux des six femelles placées en enclos. Pour les autres, il subsiste un « doute » qui nécessite des analyses hormonales qui sont toujours en cours.

En fin de compte, qu’elles soient gestantes ou pas, toutes ces femelles seront maintenues en captivité jusqu’à la fin de l’été, précise le biologiste du ministère. « Ce sont des animaux grégaires, donc si on réduit le nombre d’animaux en enclos en laissant seulement les deux femelles gestantes, ça risque de générer un stress supplémentaire », fait-il valoir.

L’enclos dans lequel se trouvent les bêtes, et qui est accessible seulement au personnel autorisé, se trouve toutefois près d’un secteur de reproduction de la harde. Dans ce contexte, même si le ministère ne peut pas prévoir comment se comporteront les animaux au moment de leur remise en liberté, on précise que les femelles sont désormais munies d’un collier télémétrique, ce qui permettra de suivre leurs déplacements.

Stopper les coupes

Même si ce ne sont pas toutes les femelles (dont le nombre est évalué à une quinzaine) qui ont été capturées, Mathieu Morin souligne que « somme toute, notre niveau de satisfaction est très élevé ». Il ajoute que l’opération devrait être répétée en 2024, puisqu’une seule tentative n’est pas suffisante pour vérifier l’efficacité d’une telle opération.

Professeur au Département de biologie de l’Université du Québec à Rimouski et spécialiste de la recherche sur cette espèce menacée, Martin-Hugues St-Laurent a déjà expliqué à plusieurs reprises que ce type de mise en enclos ne suffira pas à éviter l’extinction de la dernière population de caribous au sud du Saint-Laurent.

Selon lui, la stratégie doit comprendre un moratoire sur les coupes dans l’habitat du cervidé, qui dépasse les limites du seul parc national de la Gaspésie. Il plaide aussi pour la fermeture de chemins forestiers et un contrôle des prédateurs, qui profitent notamment des zones de coupe et des chemins pour se rendre plus aisément jusqu’aux caribous.

En plus de cette tentative de sauvetage des caribous de la Gaspésie, le gouvernement du Québec a décidé de placer en enclos les derniers caribous de la région de Val-d’Or. Elle compte neuf bêtes. Dans Charlevoix, les 16 dernières bêtes ont été placées en captivité à l’hiver 2022 dans un enclos de 0,2 km². Aucun plan de remise en liberté n’est prévu dans ces habitats fortement dégradés par l’industrie forestière. Ailleurs au Québec, le déclin se poursuit pour cette espèce, en attendant le dépôt en juin d’une « stratégie » provinciale pour sa protection.