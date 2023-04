Chantier urgent d’adaptation climatique pour les municipalités

La prochaine décennie sera critique pour l’adaptation aux effets de la crise climatique dans les municipalités du Québec. Les besoins s’élèvent à 10 milliards de dollars et l’essentiel de cette somme devra être consacré aux infrastructures routières et de gestion des eaux, conclut une étude commandée par l’Union des municipalités du Québec (UMQ) et obtenue par Le Devoir. Or, le gouvernement Legault n’a toujours pas pris la mesure de l’urgence, dénoncent des élus.

Même s’il parvient à réduire ses émissions de gaz à effet de serre en investissant des milliards de dollars de fonds publics, le Québec sera frappé de plein fouet par les effets des dérèglements du climat. Les scientifiques évoquent une hausse du nombre et de la durée des vagues de chaleur meurtrières, des précipitations plus intenses, davantage de périodes de gel et de dégel, des risques accrus d’inondations et une aggravation de l’érosion côtière.

Les municipalités, petites et grandes, sont déjà confrontées à plusieurs de ces phénomènes. « Nous sommes très conscients des impacts des changements climatiques sur notre territoire et nos citoyens. Nous prenons nos responsabilités et nous agissons. Mais il faut que le gouvernement du Québec vienne nous aider, parce qu’il faut regarder la situation en face : les impacts seront plus importants dans les années à venir », insiste la mairesse de Montréal, Valérie Plante, en entrevue au Devoir.

Même son de cloche du côté du premier vice-président de l’UMQ, Martin Damphousse. « Si on ne trouve pas les moyens pour s’adapter, les impacts seront importants, mais les coûts seront astronomiques », résume-t-il.

Même si on décidait de prendre la menace au sérieux, la facture s’annonce très lourde pour les finances publiques, selon une nouvelle étude produite par la firme WSP à la demande de l’UMQ. Celle-ci précise les besoins en matière d’adaptation d’ici 2035. Les experts de WSP évaluent que les coûts pour les municipalités atteindront 2 milliards de dollars par année, avec un pic annuel qui risque de dépasser les 2,5 milliards pour au moins trois années consécutives d’ici la fin de la décennie.

L’étude met surtout en lumière les priorités d’action pour la prochaine décennie, alors que « certaines infrastructures essentielles municipales s’approcheront de la fin de leur durée de vie utile ». Dans ce contexte, il faudra envisager « une mise à niveau résiliente » ou un remplacement. « Sans adaptation adéquate, WSP craint que les infrastructures municipales se détériorent plus rapidement, soient plus défaillantes et coûteuses dans un climat futur », prévient leur analyse.

La firme estime que les infrastructures routières représentent 43 % des besoins en financement d’ici 2035. Ensemble, les infrastructures d’eaux usées (30 %), potables (14 %) et pluviales (10 %) occupent toutefois la première place, avec 54 % des besoins.

Afin de pouvoir gérer des eaux pluviales plus abondantes, il sera par exemple nécessaire d’installer des conduites plus imposantes et de développer de nouveaux réseaux, lorsque ceux-ci ne sont pas séparés des réseaux d’égouts. Ces derniers devront aussi faire l’objet de travaux de remplacement et seront confrontés à une hausse des coûts de traitement des eaux. On prévoit par ailleurs une accélération de la « détérioration » des infrastructures d’approvisionnement en eau potable, des problèmes d’accès à la ressource pour certaines municipalités et une augmentation de la facture pour le traitement.

Plus que jamais malmenés, notamment par les cycles de gel-dégel, les routes et les ponts nécessiteront pour leur part davantage d’entretien préventif. Il faudra aussi choisir des matériaux mieux adaptés à des climats plus chauds, revoir les techniques utilisées pour la reconstruction et mieux prévoir les risques liés à l’érosion, notamment l’érosion côtière.

Le maire de Carleton-sur-Mer, Mathieu Lapointe, redoute des coûts importants imputables à l’érosion, qu’il constate déjà dans sa municipalité gaspésienne. « Nous aurons besoin de l’aide des autres paliers de gouvernements. Lorsqu’on touche aux infrastructures, aux besoins de relocalisation ou à la protection des berges, on parle d’investissements majeurs. » Il cite en exemple le besoin de préserver le « lien vital » qu’est la route 132 et qui, dans certains secteurs, est directement exposée à l’érosion accélérée et à la submersion.

Fonds insuffisants

Selon les données fournies par le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, le Plan pour une économie verte (PEV) prévoit actuellement 647,3 millions de dollars sur la période 2022-2027 « pour des actions qui contribuent à l’adaptation du Québec ». Ce montant représente 8,5 % des 7,6 milliards consacrés au PEV du gouvernement Legault.

Dans son plus récent budget, Québec a toutefois ajouté 1,4 milliard de dollars. Quelle sera la part consacrée à l’adaptation ? Le ministère a refusé de préciser, en indiquant que le plan de mise en oeuvre 2023-2028 « sera dévoilé au cours des prochaines semaines ».

Les élus interpellés par Le Devoir sont néanmoins unanimes : les fonds nécessaires à l’adaptation ne sont tout simplement pas au rendez-vous. « Le premier ministre François Legault répète que son gouvernement a prévu 9 milliards de dollars pour son plan climat. Mais dans ce montant, il y a beaucoup d’argent pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et environ 650 millions pour l’adaptation. Et il s’agit d’une enveloppe pour l’ensemble de la province. Ça ne fonctionne pas », fait valoir Martin Damphousse.

« Les études disponibles nous indiquent qu’il faut investir au moins 2 milliards de dollars par année. Les fonds prévus sont donc nettement insuffisants », insiste elle aussi Valérie Plante. « Des sommes sont investies pour réduire les émissions de GES, ce qui est très important. Mais il ne faut pas négliger l’adaptation. Je crois que le gouvernement doit mieux saisir les enjeux et les impacts sur les populations, mais aussi les coûts. »