Les ménages riches émettent trois fois plus de CO2 que les plus pauvres

Les ménages québécois les plus riches ont une empreinte carbone trois fois plus élevée que les ménages les plus pauvres. Cette estimation, calculée à partir des habitudes de consommation des différents segments de la population, est celle de l’Observatoire québécois sur les inégalités, qui a publié mardi une analyse à ce sujet.

Le quintile supérieur des ménages du Québec, en termes de revenu disponible, — c’est-à-dire, les 20 % les plus riches — ont une empreinte carbone de 28 tonnes de CO 2 par année. Les ménages qui se classent parmi le quintile inférieur ne libèrent quant à eux, par l’entremise de leur consommation, que 10 tonnes par année.

Une telle analyse n’avait jamais été réalisée pour le Québec, avance l’économiste Geoffroy Boucher, auteur de l’étude. Elle est issue de données de l’Institut de la statistique du Québec et de Statistique Canada pour l’année 2017. En moyenne, on compte 2,17 personnes par ménage au Québec.

Dans toutes les tranches de revenu, l’énergie et les combustibles (8,2 tonnes de CO 2 par année, par ménage) constituent la plus importante contribution carbone. L’alimentation arrive au second rang (3,6 tonnes), puis le transport — ce qui inclut les véhicules, les pièces, etc. —, se classe au troisième rang (1,9 tonne).

Une foule d’autres habitudes de consommation sont responsables du reste de l’empreinte carbone : meubles, équipements ménagers, loisirs, vêtements, soins de santé, etc. Sans surprise, les émissions associées à chacune des catégories grimpent à mesure que le revenu disponible augmente.

« Certaines mesures gouvernementales aident les ménages à réduire leur empreinte carbone : par exemple, les incitatifs à l’achat de véhicules électriques ou les programmes de rénovation verte, souligne M. Boucher. Malheureusement, les personnes à faible revenu ont peu accès à ces programmes. Et malgré tout, leur empreinte carbone reste inférieure à celle des ménages plus fortunés. »

Notons que l’empreinte carbone, calculée selon les habitudes de consommation, inclue non seulement les émissions de gaz à effet de serre (GES) réalisées au Québec, mais aussi celles faites à l’étranger pour la fabrication des produits importés.

Le rapport de l’Observatoire ne considère pas les émissions associées aux investissements des ménages. Il est « probable » que, si on les prenait en compte, ils alourdiraient de manière « significative » les émissions des ménages les plus fortunés, spécifie-t-on. À l’échelle canadienne, le premier décile des émetteurs génère 10 fois plus de GES que le dernier décile, quand on prend en compte ses investissements.

Le rapport souligne brièvement que les ménages québécois les moins nantis sont plus vulnérables aux vagues de chaleur car leur domicile est généralement moins bien « adapté ». L’Observatoire compte continuer d’explorer les enjeux de « justice climatique » dans ses projets de recherche.

Selon un rapport de l’Institut de la statistique du Québec publié l’an dernier, l’empreinte carbone de chacun des Québécois, calculée d’après sa consommation, s’élève à 8,7 tonnes de CO 2 par année. Pour espérer limiter le réchauffement mondial à 1,5 °C, il faudrait que chaque humain émette au maximum 1,9 tonne de CO 2 par année d’ici 2050, avant de faire descendre ses émissions à zéro.