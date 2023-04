L’Université Concordia amorce la décarbonation de son parc immobilier

L’Université Concordia démarre concrètement la décarbonation de son parc immobilier, qui compte des dizaines de bâtiments à Montréal. Lundi, elle a lancé un appel d’offres visant à effectuer la « rénovation profonde » de l’un de ses édifices qui brûle du gaz naturel fossile pour se chauffer. Les travaux doivent commencer fin 2024.

Le chantier, qui se déploiera dans le cadre d’un « laboratoire vivant » impliquant des chercheurs de l’Université, permettra de mieux comprendre comment décarboner les bâtiments commerciaux ou institutionnels dans le contexte québécois. Ceux-ci sont encore nombreux à utiliser des combustibles fossiles pour leur chauffage.

« Ce qu’on veut faire, c’est aller à zéro carbone le plus rapidement possible, mais pas simplement en électrifiant le chauffage », explique Ursula Eicker, professeure de génie du bâtiment à l’Université Concordia et codirectrice de l’Institut des villes nouvelle génération, qui fait partie des chercheurs impliqués dans la grande expérience.

Les détails du projet seront ficelés une fois qu’un partenaire du secteur privé sera sélectionné à l’issue de l’appel d’offres lancé lundi. On sait déjà qu’un éventail de solutions sera exploré pour chauffer le premier bâtiment ciblé — celui situé au-dessus du métro Guy-Concordia —, sans mettre trop de pression sur le réseau d’Hydro-Québec lors des grands froids.

Vraisemblablement, le chauffage sera principalement assuré par des thermopompes électriques. Pour aider à gérer la pointe, des réservoirs d’eau chaude et des batteries électriques pourraient être installés. Une gestion plus intelligente de la consommation énergétique permettra aussi, probablement, d’aplatir la demande en période de pointe.

Il est possible, également, que l’université opte, en partie, pour du gaz naturel renouvelable (GNR) lors des grands froids. Rappelons que ce gaz est mélangé dans l’ensemble du réseau gazier, où circule principalement du gaz naturel fossile. En payant un surplus, les clients peuvent acheter une part du GNR et revendiquer un chauffage « zéro émission ».

« Je trouve que le déploiement du GNR dans le réseau n’est pas très ambitieux ni très rapide », observe cependant Mme Eicker. D’ici 2030, 10 % du gaz naturel distribué au Québec devra être renouvelable. « On pourrait aller beaucoup plus vite [pour décarboner notre chauffage] avec nos propres systèmes sur place », estime la spécialiste.

« Ce qui est merveilleux avec ce projet-pilote, c’est qu’on s’attend à avoir des propositions très différentes [de la part des soumissionnaires] », indique Marie-Claude Lavoie, vice-rectrice associée Gestion immobilière à l’Université Concordia. L’établissement fixe les objectifs — dont la carboneutralité du bâtiment —, mais laisse le soin aux participants de trouver la manière d’y arriver.

Pour obtenir les trois certifications environnementales exigées par l’Université, rehausser l’efficacité énergétique du bâtiment sera incontournable. Cette condition sine qua non facilitera l’atteinte des autres objectifs. Une réfection de l’enveloppe du bâtiment, notamment de ses fenêtres, pourrait être au menu.

Mme Eicker s’attend à ce que d’ici deux ou trois ans, une première phase des travaux soit achevée. Son groupe de recherche, spécialisé en modélisation énergétique, aura dès lors accès à de précieuses données qui permettront d’optimiser la stratégie. Les enseignements seront mis à profit pour décarboniser les quelque 80 autres bâtiments de l’université.

En guise de contexte, soulignons que la Ville de Montréal élabore un règlement sur les bâtiments « zéro émission ». En février, un comité d’élus a recommandé d’interdire « dans les plus brefs délais » le raccordement des nouveaux bâtiments au réseau gazier. De son côté, Hydro-Québec estime qu’il serait hasardeux de se passer du gaz naturel lors des grands froids.

L’Université Concordia vise depuis déjà quelques années à atteindre la carboneutralité au plus tard en 2040. Les émissions annuelles de son parc immobilier s’élevaient, selon un inventaire réalisé en 2014, à un peu plus de 9 000 tonnes de CO 2 . Le secteur du bâtiment représente 10 % des émissions de gaz à effet de serre du Québec.