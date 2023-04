Les émissions de GES du Canada sont remontées en 2021

Après le coup d’arrêt mondial provoqué par la pandémie en 2020, les émissions de gaz à effet de serre (GES) du Canada sont reparties à la hausse en 2021, selon ce qui se dégage du bilan publié vendredi par le gouvernement fédéral. Ce rebond des émissions est imputable principalement à l’augmentation de la production pétrolière et gazière et à un certain retour à la normale dans le secteur des transports.

Les données compilées par le gouvernement fédéral indiquent que les émissions totales du Canada ont atteint 670 millions de tonnes (Mt) de GES en 2021, soit une hausse de 12 Mt par rapport à 2020. Le bilan des GES révèle toutefois que les émissions étaient alors en deçà des 724 Mt émises en 2019.

Le Canada était aussi, en 2021, le 10e « plus grand émetteur » mondial et les émissions par habitant représentaient 17,5 tonnes. À titre de comparaison, on estime que pour limiter le réchauffement climatique à +1,5 °C, et ainsi respecter l’objectif le plus ambitieux de l’Accord de Paris, les émissions moyennes mondiales ne doivent pas dépasser 2 tonnes par personne.

Pétrole et gaz

Dans le contexte du retour à une certaine normalité, après le choc provoqué par la pandémie mondiale, certaines industries ont vu leurs émissions repartir à la hausse au Canada en 2021. C’est le cas des industries minières et manufacturières.

Le rebond de la production pétrolière et gazière a aussi eu pour effet d’alourdir le bilan des GES. Les émissions imputables uniquement à l’« extraction » ont atteint 103 Mt, une hausse de 4 Mt par rapport à 2020, ce qui a ramené les émissions du secteur à un niveau similaire à celui de 2019. Cette industrie représente à elle seule près de 30 % du bilan national des GES.

Depuis 2005, soit l’année de référence utilisée par le fédéral pour son plan de lutte contre la crise climatique, les émissions de l’exploitation d’énergies fossiles au pays ont augmenté de plus de 40 millions de tonnes. Cette situation s’explique par « une hausse de 215 % » de la production des sables bitumineux. L’industrie, qui a engrangé des profits records en 2022, prévoit par ailleurs une poursuite des investissements cette année, notamment pour augmenter la production, tout en promettant d’atteindre la « carboneutralité » à l’horizon 2050.

Le bilan de l’industrie pétrolière et gazière comprend aussi des émissions dites « fugitives », qui affichaient un bilan de 55 Mt en 2021. « Depuis 2005, plus de 200 000 puits de pétrole et de gaz ont été forés et le nombre de puits producteurs a augmenté de 8 %. La production de pétrole brut et de gaz naturel a également augmenté de 35 % principalement en raison des sables bitumineux du Canada », précise le gouvernement dans le « sommaire » publié vendredi, qui indique que les émissions fugitives ont reculé de 21 % depuis 2005.

Le bilan national des émissions de GES du secteur des énergies fossiles ne tient pas compte des émissions au moment de l’utilisation des combustibles fossiles, si ceux-ci sont exportés et brûlés ailleurs dans le monde. Les émissions de gaz à effet de serre liées à l’utilisation du pétrole, du gaz naturel et du charbon exportés du Canada ont totalisé plus de 4 milliards de tonnes entre 2016 et 2020, selon une estimation du ministère fédéral de l’Environnement.

Données « encourageantes »

Dans le secteur des transports, le bilan de 2021 fait état d’émissions de 188 Mt, soit une hausse par rapport à 2020, mais une baisse globale par rapport aux années précédentes. Le transport routier est évidemment le poids lourd du bilan, avec 116 Mt.

Le bilan des GES, qui est déposé en vertu des engagements du Canada dans la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, précise en outre que les émissions provenant du traitement et de l’élimination des déchets solides et liquides représentaient 21 Mt en 2021, tandis que celles du secteur agricole représentaient 54 Mt.

Le ministre de l’Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault, a salué vendredi un bilan qu’il juge positif. « Les dernières données sur les émissions de gaz à effet de serre au Canada sont encourageantes. C’est dans le contexte de la forte relance qui suit la pandémie que nous poursuivons notre parcours vers la carboneutralité. L’économie du Canada tend de plus en plus à être axée sur l’efficacité, et elle devient moins polluante », a-t-il fait valoir dans une déclaration écrite.

Si la pandémie de la COVID-19 a « incontestablement » eu une incidence sur les émissions au cours des dernières années, « la baisse soutenue de l’intensité des émissions au fil du temps peut être attribuée au remplacement de combustibles, à l’augmentation de l’efficacité, à la modernisation des procédés industriels et à la croissance de l’économie propre ainsi qu’à la réduction de l’intensité des émissions dans l’ensemble de l’économie », selon le fédéral.

« Nous avons déjà accompli près du quart de notre objectif de réduction des émissions de 2030 », a ajouté M. Guilbeault. Selon le plan de lutte contre les bouleversements climatiques du gouvernement Trudeau, les émissions du pays doivent reculer d’au moins 40 % par rapport à leur niveau de 2005 d’ici la fin de la décennie. Cet objectif signifie que le pays émettrait alors 443 millions de tonnes de GES.

