Pourquoi les canettes d’eau pétillante ne sont-elles pas consignées au Québec?

Au Québec, toutes les canettes en aluminium ne sont pas consignées. Celles qui contiennent de la bière ou une boisson gazeuse le sont. Celles qui contiennent de l’eau pétillante ne le sont pas. « Quelle est la logique ? » demande André David, un lecteur du Courrier de la planète.

Sachant que l’aluminium est un matériau recyclable à l’infini, récupérer la plus grande quantité possible tombe sous le sens. Or, les études démontrent que l’imposition d’une consigne engendre un taux de récupération réellement supérieur au simple recyclage dans le bac bleu.

Nous avons transmis la question de M. David à Recyc-Québec, la société d’État du gouvernement du Québec responsable de la récupération et du recyclage. Par courriel, celle-ci nous confirme que l’affaire défie la logique commune…

« Une confusion règne effectivement, car la consigne actuelle vise le contenu et non le contenant, c’est-à-dire qu’elle vise les contenants de boissons gazeuses et de bière uniquement », écrit l’entreprise publique au Devoir.

En plus des eaux pétillantes, d’autres boissons échappent aussi à la consigne : thé vert glacé, eau aromatisée, jus de légumes, etc. L’exclusion s’applique non seulement aux canettes d’aluminium, mais aussi aux autres types de contenants recyclables.

Heureusement, cette absurdité sera bientôt chose du passé : le règlement d’élargissement de la consigne, qui entrera en vigueur le 1er novembre, aura pour principe de base de viser certains types de contenants, et non leur contenu.

Tous les contenants de boissons prêtes à boire de 100 millilitres à 2 litres seront ainsi consignés. Ils peuvent être en plastique, en verre, en métal ou en carton multicouche. Le montant de la consigne sera de 10 sous, sauf pour les bouteilles de vin et de spiritueux, pour lesquelles il s’élèvera à 25 sous.

Relevons certaines exclusions qui demeureront sous le nouveau régime : les sachets en plastique souple (comme les sacs de lait), les viniers et les verres à café ou à boisson gazeuse remplis au comptoir d’un restaurant rapide ne seront pas consignés.