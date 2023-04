Plaidoyer pour manger le Saint-Laurent

Ce texte est tiré du Courrier de la planète. Pour vous abonner, cliquez ici.

Même si l’idée de manger « local » fait son chemin, le Québec importe toujours une bonne partie des produits de la mer qu’il consomme, alors que des ressources marines réputées du Saint-Laurent sont exportées. Exploramer espère faire changer les choses, en plus de plaider en faveur de l’ajout du phoque au menu des Québécois grâce à l’initiative Fourchette bleue.

Une visite dans un supermarché à grande surface permet de constater qu’on y vend principalement des espèces importées, par exemple des crevettes d’Argentine ou « du Pacifique », du saumon « du Pacifique », ou encore du tilapia ou du pangasius « d’élevage ». Ce dernier provient essentiellement de fermes aquacoles du Vietnam aux pratiques très critiquées.

« Beaucoup trop de nos poissons et fruits de mer, considérés comme des produits de très haute qualité, partent vers l’étranger, alors que nos épiceries nous vendent des produits importés d’Asie ou d’Amérique du Sud. Or, tout comme l’agriculture, nos pêcheries devraient d’abord nourrir notre population », résume Sandra Gauthier, fondatrice de l’initiative de la Fourchette bleue et directrice générale du musée scientifique Exploramer.

L’idée est aussi que, si les consommateurs québécois se tournent vers les produits d’ici, ils ne contribueront pas à la surpêche, à la dégradation des écosystèmes marins ou à l’esclavage en mer qui existe dans certaines régions du monde. Cette consommation locale permet aussi de réduire notre impact sur le climat.

Espèces méconnues

L’initiative Fourchette bleue, fondée en 2009, tente donc de sensibiliser la population, les épiciers et les restaurateurs à la richesse des ressources du Saint-Laurent. Il n’est pas question ici de faire la promotion du homard et du crabe des neiges, puisque ces espèces sont déjà bien connues. « L’objectif est de valoriser des espèces qui sont pêchées et exportées, mais qui sont inconnues des Québécois, ou alors des espèces qui sont pêchées et rejetées en mer, parce qu’il n’y a pas de marché pour ces espèces », explique Mme Gauthier.

La liste 2023 des espèces « valorisées » comprend en effet plusieurs poissons, fruits de mer et algues largement méconnues, dont la baudroie d’Amérique, le chaboisseau, l’hémitriptère atlantique, le merlu argenté, le crabe commun, l’oursin vert, le pétoncle géant, le calmar à courtes nageoires et la crevette nordique. Autant de ressources pêchées de manière durable et dont la qualité est « exceptionnelle », affirme la directrice générale d’Exploramer. « Entre des crevettes d’élevage dans le Mékong et des crevettes nordiques du Saint-Laurent, le choix est simple. »

Afin de favoriser la mise en marché de certaines espèces, une plateforme en ligne nommée « Marché de poissons et de fruits de mer » doit permettre de mettre en relation l’industrie de la pêche et l’industrie de l’alimentation. « D’un côté, l’industrie de la pêche pourra y annoncer des produits de petits volumes et des prises accessoires, et de l’autre côté, l’industrie de l’alimentation pourra les acheter », souligne Sandra Gauthier.

Le phoque au menu

La liste de Fourchette bleue comprend par ailleurs, année après année, deux espèces de phoques : le phoque du Groenland et le phoque gris. Et, plus que jamais, il serait important de développer l’industrie de la chasse pour ces deux pinnipèdes très abondants, fait valoir Mme Gauthier.

On compterait plus de 360 000 phoques gris dans l’est du pays, notamment dans le golfe du Saint-Laurent. Or, ces bêtes, qui peuvent peser jusqu’à 600 livres à l’âge adulte, « sont en partie responsables du déclin d’au moins six espèces de poissons, soit la morue franche, les plies canadiennes et grises, la limande à queue jaune, la merluche blanche et la raie tachetée ».

« Dans ce contexte, la chasse au phoque menée de façon responsable et durable, et la consommation de cette viande pourraient aider à réguler la population de ce mammifère et à réduire l’impact de sa prédation sur plusieurs stocks fragilisés. Cette viande sauvage, sans hormone et sans antibiotique, est riche en protéines, en fer et en oméga 3 », résume Sandra Gauthier.

Même si des groupes animalistes militent contre cette chasse depuis des décennies, l’intérêt pour la viande de phoque est de plus en plus grand. Selon les données fournies au Devoir, quelque 250 restaurants ont manifesté leur souhait d’ajouter le phoque à leur menu, et 50 épiceries sont prêtes à vendre notamment de la viande séchée (jerky). La formation de chasse au phoque offerte chaque année par Exploramer est aussi de plus en plus populaire.

« L’éducation commence à avoir des effets. Les gens comprennent de mieux en mieux la menace que représentent les surpopulations de phoques sur la biodiversité du Saint-Laurent », explique Mme Gauthier. Il existe cependant des obstacles importants à l’implantation d’une véritable industrie au Québec : le manque de capacité de transformation et la difficulté de chasser en période hivernale, dans un contexte de bouleversements climatiques.