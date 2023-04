Le gaz naturel renouvelable en six questions

La semaine dernière, le distributeur gazier Énergir a annoncé que les nouveaux bâtiments se raccordant à son réseau devront acheter uniquement du gaz naturel renouvelable (GNR). Qu’est-ce que le GNR ? Est-ce vraiment une solution plus écologique que le gaz naturel d’origine fossile ? Tour d’horizon.

Qu’est-ce que le gaz naturel renouvelable (GNR) ?

Le gaz naturel renouvelable est produit à partir de matière organique, et non fossile. Il est composé d’exactement la même molécule — le méthane (CH 4 ) — qu’on retrouve dans le gaz naturel conventionnel. Le GNR peut donc être injecté sans problème dans le réseau gazier et se substituer à toutes les utilisations du gaz naturel.

Quand on brûle du méthane, on libère de l’énergie thermique et on génère du CO 2 . S’il n’est pas brûlé, le méthane est lui-même un puissant gaz à effet de serre : au bout d’un siècle, un kilo de ce gaz réchauffe autant l’atmosphère que 28 kilos de CO 2 . D’un point de vue climatique, il vaut donc mieux brûler le méthane que le laisser filer vers le ciel.

Comment produire du GNR ?

Le GNR, aussi appelé biométhane, est issu de résidus organiques : déchets municipaux, matières compostables, lisier animal, résidus agricoles, boues de stations d’eaux usées, résidus forestiers, etc. La décomposition de cette matière dans un milieu pauvre en oxygène génère du méthane.

En pratique, pour produire du GNR, on fait macérer les résidus organiques dans des « biodigesteurs », des contenants hermétiques, d’où on prélève le gaz. On peut aussi capter le méthane qui s’échappe de dépotoirs où la matière organique se décompose. Dans tous les cas, le gaz doit être purifié, car il contient également une part de CO 2 .

Après le processus, il reste une matière solide appelée « digestat » que les agriculteurs utilisent comme fertilisant. « Ce qui est génial avec la biométhanisation, c’est que les nutriments — l’azote et le phosphore — sont complètement conservés [dans le digestat]. C’est encore mieux que le fumier, car les nutriments ont été un peu digérés, et donc l’azote est plus facilement assimilable par les plantes », explique la spécialiste du biométhane Lorie Hamelin, de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement, en France.

Comment le GNR est-il distribué au Québec ?

Cette année, le GNR ne représente qu’environ 1 % du gaz naturel distribué au Québec. Cette fraction sera appelée à augmenter ces prochaines années : la réglementation québécoise impose qu’en 2030, au moins 10 % du gaz naturel distribué dans la province soit de source renouvelable.

Notons que le GNR est mélangé dans l’ensemble du réseau gazier. Les abonnés d’Énergir peuvent acheter ce type de gaz plus vertueux en payant un surplus, mais ils reçoivent, en pratique, le même mélange de gaz naturel — à très forte teneur fossile — que le reste des clients de l’entreprise.

Quel est le bilan carbone du GNR ?

Que le méthane soit de source fossile ou renouvelable, au moment de sa combustion, il génère les mêmes émissions : 1,9 kg de CO 2 par mètre cube de gaz naturel. Le GNR s’inscrit toutefois dans un « cycle court » : le carbone envoyé dans l’atmosphère aura vite fait d’être récupéré par de nouvelles plantes qui poussent, qui seront à leur tour mangées par des porcs ou jetées au compost. Tant que la roue tourne, la somme est nulle.

Au contraire, le gaz naturel d’origine fossile s’inscrit dans un « cycle long ». La réserve souterraine dans laquelle nous puisons actuellement s’est accumulée en plusieurs millions d’années. Brûler ce méthane maintenant entraîne une augmentation nette de CO 2 dans l’atmosphère.

On peut attribuer des bénéfices supplémentaires à l’utilisation du GNR. En effet, capter les émanations du lisier de porc, par exemple, réduit les émissions de méthane. Ces émissions épargnées peuvent être soustraites au bilan carbone déjà nul du biométhane. Selon cette perspective, le GNR peut être « carbonégatif ».

En réalité, l’empreinte carbone du GNR varie beaucoup selon le type de matière organique utilisée. Le bénéfice climatique est particulièrement grand avec le fumier, et plutôt modeste avec les déchets municipaux. Les valeurs exactes dépendent beaucoup des hypothèses retenues : qu’est-ce qui serait arrivé à la matière organique si elle n’avait pas pris le chemin du biodigesteur ?

Pourquoi faut-il prendre en compte les fuites ?

Pour bien circonscrire l’empreinte carbone du GNR, il faut par ailleurs prendre en compte les fuites de méthane. Ces fuites, aussi appelées « émissions fugitives », surviennent dans les usines de biométhanisation, dans le réseau de distribution et chez les clients.

Rappelons que le méthane est un puissant gaz à effet de serre : s’il s’échappe avant d’être brûlé, il réchauffe grandement l’atmosphère. Les taux de fuite varient grandement d’une usine de biométhanisation à l’autre, mais ils peuvent dépasser 10 %.

Dans les pires cas, les émissions fugitives de GNR peuvent complètement annuler les gains réalisés. C’est encore pire si la matière organique utilisée ne génère pas de méthane dans le scénario de référence. Pensons aux résidus végétaux qui se décomposent en plein champ, dans un milieu riche en oxygène.

Dans une perspective de décarbonation, quelle est la meilleure utilisation du GNR ?

À l’échelle mondiale, on n’utilise encore qu’une mince fraction de la matière organique disponible pour faire du biométhane. Même si on haussait la cadence, il ne serait pas possible de remplacer tout le gaz d’origine fossile qu’on consomme. Selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), exploiter le plein « potentiel durable » du GNR permettrait de répondre à 20 % des besoins actuels en gaz naturel.

« Du point de vue de la décarbonisation, il est préférable d’utiliser le biométhane dans des secteurs où existent peu d’options de rechange à faible teneur en carbone, comme dans le chauffage industriel à haute température, l’industrie pétrochimique, le camionnage lourd et le transport maritime », lit-on dans un rapport de l’AIE.

« Si on est sérieux comme société et qu’on veut aller vers une économie à bas carbone fossile, le biométhane est un vecteur tellement évident et tellement pratique ! » soutient Mme Hamelin, une Québécoise d’origine qui a fait un doctorat sur l’énergie issue de la biomasse agricole au Danemark. Elle plaide aussi pour une utilisation du GNR là où l’électrification est impossible.