Avec les changements climatiques, le sud du Québec recevra moins de verglas

« Les choses sont en train de changer », s’est inquiété jeudi le premier ministre du Québec, François Legault. Les épisodes climatiques extrêmes qui entraînent des pannes d’électricité, « on va en vivre de plus en plus », a abondé la p.-d.g. d’Hydro-Québec, Sophie Brochu.

Il n’y a pas de doute : certains événements météorologiques extrêmes, exacerbés par les changements climatiques, malmèneront de plus en plus le réseau électrique québécois. Les feux de forêt, plus fréquents, menaceront certaines infrastructures. Les pluies diluviennes, en multiplication, rendront la gestion des réservoirs plus difficile. Les grandes chaleurs, plus intenses, abaisseront la performance des lignes électriques.

Et le verglas ?

« Dans le sud du Québec, on s’attend à une diminution de la fréquence du verglas », explique Christopher McCray, un scientifique d’Ouranos, un consortium québécois de recherche en adaptation climatique, qui a signé une étude à ce sujet l’an dernier. Et rien n’indique pour l’instant que les événements extrêmes de verglas deviendront plus fréquents, ou plus intenses, dans la vallée du Saint-Laurent.

Le constat de M. McCray et de ses collègues s’inscrit dans la lignée d’autres études, publiées ces dernières années, qui indiquent également un déplacement vers le nord de la zone propice au verglas, souligne-t-il. Au Québec, c’est seulement au nord du 50e parallèle, soit à la hauteur de Chibougamau, que la pluie verglaçante pourrait devenir plus abondante à cause des changements climatiques.

Notons que les conditions nécessaires à la formation de verglas sont assez particulières : l’air doit être chaud en altitude, afin de faire fondre les flocons, mais sous 0 °C près de la surface, pour geler les gouttes qui tombent au sol. Or, dans le sud du Québec, les jours où les conditions au sol seront suffisamment froides vont se raréfier chaque hiver.

Il demeure cependant une certaine incertitude quant à la fréquence des événements extrêmes de verglas. « Les gens ont tendance à penser que les événements extrêmes iront de pire en pire, dit M. McCray. Avec le verglas, on n’est pas encore certains de ce qui va se passer à ce chapitre. Pour avoir une tendance statistique claire sur les événements extrêmes, il faut beaucoup de données. » L’équipe d’Ouranos est actuellement à l’oeuvre pour répondre à cette question.

Évidemment, Hydro-Québec doit se préoccuper du verglas supplémentaire qui tombera au nord du 50e parallèle, car nombre de ses grandes centrales hydroélectriques, et des lignes de transport qui y sont rattachées, s’y situent. Le verglas peut alourdir, et même briser, les câbles et les pylônes électriques.

Dans son plan d’adaptation aux changements climatiques présenté l’automne dernier, Hydro-Québec se préoccupe aussi des effets des pluies verglaçantes sur les « ouvrages de régulation » de ses futurs barrages hydroélectriques. « Les épisodes de vents violents et de verglas, de plus en plus fréquents, pourraient toucher les structures métalliques servant au levage des vannes d’évacuation », lit-on dans son plan.

Plus de crues, feux, végétation, …

Au-delà du verglas, d’autres phénomènes liés aux changements climatiques favoriseront la survenue de pannes sur le réseau. Un enjeu de taille, pour la société d’État, est celui de la croissance accrue des végétaux. En effet, puisque la saison de croissance s’allonge, les arbres devront être élagués plus souvent pour prévenir les dommages aux câbles. Déjà, les techniciens d’Hydro-Québec réalisent chaque année plus de 270 000 interventions sur la végétation.

Par ailleurs, avec les changements climatiques, les crues printanières grossiront dans certains bassins-versants du Québec. Les inondations, autant en amont qu’en aval des centrales hydroélectriques, peuvent forcer l’arrêt des équipements, ou même causer de graves dommages, selon Hydro-Québec.

Autre chose : les feux de forêt se multiplieront au Québec. C’est une conséquence des changements climatiques qui ne fait pas de doute. Dans certaines régions du Nord de la province, la superficie brûlée chaque année va quadrupler à la fin du siècle par rapport à la normale actuelle, même dans un scénario optimiste de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

« Un feu de forêt menaçant ou touchant des actifs de l’entreprise peut avoir des effets dévastateurs sur la fiabilité du service », souligne Hydro-Québec dans son plan d’adaptation aux changements climatiques.

Les pluies diluviennes qui tombent en été sont aussi en passe de devenir plus fréquentes à cause des changements climatiques. Les bâtiments d’Hydro-Québec ne seront pas épargnés, mais rappelons que ce sont avant tout les ouvrages municipaux, comme les égouts, qui encaisseront les principales répercussions de ces événements extrêmes.

Bref, la pluie verglaçante pose un risque sur le réseau d’Hydro-Québec – c’est indéniable. La vulnérabilité des infrastructures avait d’ailleurs été mise en lumière en 1998, et à nouveau, dans une moins grande mesure, en 2023. Mais les changements climatiques n’aggraveront probablement pas ce risque dans le sud de la province, et devraient même l’alléger.