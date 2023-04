Les arbres aux branches cassées par le verglas s’en remettront vite

Les dégâts impressionnent et font mal au coeur. Mais n’ayez crainte : l’immense majorité des arbres se remettront sans problème des dommages causés par l’épisode de verglas de cette semaine.

D’abord, quand la glace aura fondu, les arbres ployés se relèveront. Les branches cassées repousseront rapidement ; d’ici quelques saisons, on n’y verra que du feu. Ce n’est vraiment qu’aux arbres au tronc cassé — ou ceux déracinés — qu’on devra dire adieu. « Notre forêt, ici, dans l’est de l’Amérique du Nord, est bien adaptée au verglas. Toutes les espèces ont des mécanismes qui leur permettent de bien s’en remettre. Sauf s’ils tombent au sol, évidemment », dit Christian Messier, directeur scientifique de l’Institut des sciences de la forêt tempérée de l’Université du Québec en Outaouais.

Quand les branches englacées cassent et tombent, c’est souvent « une bonne nouvelle », souligne M. Messier, qui est également titulaire de la Chaire de recherche CRSNG/Hydro-Québec sur le contrôle de la croissance des arbres. En effet, en se débarrassant de ce lest, les arbres rétablissent leur stabilité et risquent moins de tomber en entier.

En général, les arbres qui perdent moins de 30 % de leur couronne feuillue vont guérir rapidement, sans même que leur croissance soit affectée. Les arbres qui perdent plus de branches — 60 %, par exemple — ont aussi de bonnes chances de survivre, mais ces individus seront plus vulnérables aux maladies et aux autres aléas qui pourraient les affecter.

« Les arbres ont une stratégie de type “écureuil”, explique M. Messier. Ils accumulent toujours énormément de réserves dans leur bois, dans leur tronc, dans leurs racines, justement afin de refaire leur cime à la suite de bris ou de maladies. Là où vous voyez beaucoup de branches tombées, je peux vous garantir que, dans deux ou trois ans, ça ne paraîtra plus du tout. »

Élaguer les grandes blessures

Que faire avec un arbre blessé ? Il est important de couper nettement les grandes branches déchirées, les échancrures qui exposent le coeur de l’arbre au monde extérieur. « Les ouvertures béantes sont plus facilement contaminées par les champignons », explique Jean Lamontagne, un entrepreneur de Québec spécialisé en foresterie urbaine.

Cet élagage n’a pas besoin d’être réalisé tout de suite : n’importe quel moment dans les prochains mois fera l’affaire. Il est également recommandé de ne pas appliquer de gomme sur la blessure, car celle-ci peut encapsuler l’humidité, ce qui accroît les risques d’infection.

Toutes les essences ne sont pas égales face à la glace. Le bouleau peut énormément pencher, mais réussira néanmoins à se relever sans dommage. Le peuplier est un arbre naturellement très cassant. Le frêne, s’il est affaibli par l’agrile, va se casser plus facilement. Du fait de leur forme pyramidale, les conifères sont généralement plus résistants au verglas, mais plus vulnérables aux forts vents.

Après le grand verglas de 1998, M. Lamontagne s’était rendu, avec une équipe du ministère des Forêts, dans des érablières endommagées afin d’élaguer les branches brisées. « Ces arbres ont perdu de la hauteur, oui, mais ils ont finalement très bien repris », observe-t-il 25 ans plus tard.

Le verglas de cette semaine n’a aucune commune mesure avec celui de 1998. On parlait à l’époque de précipitations allant jusqu’à 125 mm de pluie verglaçante. Maintenant, il est question de 25 à 30 mm de glace. Les dommages arboricoles seront donc contenus, estiment les deux spécialistes.

Les arbres des villes plus sensibles

Notons aussi que les arbres des forêts s’en sortiront mieux que ceux en milieu urbain. « La forêt est bien faite : les arbres poussent serrés les uns contre les autres, ils se retiennent mutuellement », dit M. Lamontagne.

En 1998, environ 100 mm de verglas avaient arrosé le mont Saint-Hilaire. Des chercheurs de l’Université McGill, qui gèrent une station de recherche sur cette colline, avaient constaté que 97 % des arbres matures avaient perdu des branches, et que 35 % avaient perdu plus de la moitié de leur couronne. Le rétablissement de cette forêt n’a pas tardé : en seulement trois étés, sa canopée était rétablie.

En ville, les arbres sont parfois contraints de pousser de travers en raison des bâtiments sur leur route vers le ciel. L’élagage réalisé par les techniciens d’Hydro-Québec peut aussi avoir tendance à déséquilibrer leur forme, ce qui les rend plus vulnérables au verglas.

D’ailleurs, on prévoit que les incidents liés au verglas deviendront plus fréquents dans nos villes, car les arbres y seront de plus en plus nombreux. En effet, la plupart des municipalités du Québec espèrent accroître l’étendue de la canopée sur leur territoire. Il y a de bonnes raisons à cela : les arbres réduisent les îlots de chaleur, filtrent une partie de la pollution et réduisent les risques d’inondation.

M. Messier, également affilié à l’UQAM, fait de cette cohabitation avec les arbres un axe de recherche. Il élabore notamment un protocole d’élagage à appliquer aux jeunes arbres poussant près des fils électriques afin d’éviter de devoir les élaguer à maturité, ce qui les rend alors plus vulnérables au verglas.