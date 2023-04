L’opération de capture de caribous est en cours en Gaspésie

Après un report d’une année, l’opération de capture des femelles gestantes de la harde de caribous de la Gaspésie est en cours. L’objectif est de faire en sorte que les naissances se déroulent en captivité, afin de réduire les mortalités des faons de cette population au seuil de la disparition.

Selon les informations confirmées au Devoir par le ministère de l’Environnement du Québec, « les opérations de capture de caribous sont bien débutées ». On ajoute que « les informations concernant les opérations de capture seront diffusées après la fin des opérations qui sont prévues pour le 7 avril ».

Il n’a donc pas été possible de savoir combien de femelles pourraient être capturées et mises en enclos. « Ce sont les conditions de captures, la gestation de femelles et la localisation des caribous qui détermineront le nombre de caribous en enclos à la fin des travaux », souligne-t-on.

Selon les informations disponibles, tout indique que cette opération délicate se déroule selon les modalités déjà précisées par le ministère. Concrètement, des survols en hélicoptère sont nécessaires pour repérer les caribous. Par la suite, les captures peuvent être effectuées au lance-filet par des experts de ce type d’opération. Sur place, une échographie peut ensuite être réalisée pour attester de la gestation. Si celle-ci s’avère, la femelle peut être transportée jusqu’à un des deux enclos prévus et l’animal est alors placé sous la surveillance d’un vétérinaire.

Ces femelles, après la mise bas prévue dans les prochaines semaines, seront maintenues en captivité jusqu’au mois d’août ou de septembre avec leur faon, avant d’être relâchées. L’objectif est de faire en sorte que les jeunes cervidés soient en mesure d’éviter les prédateurs, qui représentent une menace importante pour cette population.

Stratégie de sauvetage

Professeur au Département de biologie de l’Université du Québec à Rimouski et spécialiste de la recherche sur cette espèce menacée, Martin-Hugues St-Laurent dit avoir confiance en l’expertise de ceux qui seront chargés de la capture des cervidés. « Ce sont des professionnels et j’ai pleinement confiance en eux. Il ne faut pas non plus oublier que nous avons déjà fait des opérations de captures de caribous au Québec. On l’a fait pour recréer la harde de Charlevoix, qui avait disparu, on l’a fait dans la région de Val-d’Or et on le fait pour munir des animaux de colliers télémétriques, dans le cadre de la recherche », rappelle-t-il.

« Mais il est évident qu’on ne peut pas seulement capturer les femelles et les mettre en enclos », ajoute M. St-Laurent. « Si on relâche ces animaux dans un écosystème qui est toujours aussi altéré que ce qu’on a aujourd’hui, on ne gagnera pas. Nous allons simplement retarder l’inéluctable. Il faut donc que la stratégie prévoie la conservation d’habitats. »

Selon lui, cette stratégie doit comprendre un moratoire sur les coupes dans l’habitat du caribou, qui dépasse les limites du seul parc national de la Gaspésie. Il plaide aussi pour la fermeture de chemins forestiers et un contrôle des prédateurs, qui profitent notamment des zones de coupes et des chemins pour se rendre plus aisément jusqu’aux caribous.

Directeur de la conservation pour la Société pour la nature et les parcs du Québec, Pier-Olivier Boudreault abonde dans le même sens et déplore la poursuite des coupes commerciales dans la région. « Les coupes prévues par le gouvernement dans l’habitat du caribou de la Gaspésie et à proximité vont dans le sens contraire de ce qui devrait être fait pour sauver la population. Les caribous de la Gaspésie ont besoin d’un répit. Il faut arrêter de rajeunir la forêt dans ce secteur, arrêter de construire des nouveaux chemins, et plutôt chercher à créer des aires protégées, fermer des chemins et restaurer l’habitat autant que possible », explique-t-il.

Hardes en captivité

Cette population de caribous se trouve dans une situation pratiquement désespérée. Elle compterait à peine plus d’une trentaine de bêtes et son déclin ne cesse de s’accentuer depuis déjà plusieurs années. Son extinction signifierait la fin de la dernière harde vivant au sud du Saint-Laurent.

En plus de cette tentative de sauvetage des caribous de la Gaspésie, le gouvernement du Québec a décidé de placer en enclos les derniers caribous de la région de Val-d’Or. Elle compte neuf bêtes, après les trois naissances des deux dernières années.

Dans Charlevoix, où les 16 derniers caribous de cette harde isolée ont été placés en captivité à l’hiver 2022 dans un enclos de 0,2 km2, cinq faons sont nés au cours des dernières semaines et deux autres femelles sont toujours gestantes. Un jeune caribou est toutefois mort quelques jours après sa naissance.

Tant à Val-d’Or qu’à Charlevoix, les hardes isolées de caribous forestiers ont été placées en captivité après avoir subi des déclins majeurs au cours des dernières années, en raison des perturbations dans leurs habitats. Pour le moment, le gouvernement Legault n’a pas de plan en vue d’une éventuelle remise en liberté de ces deux populations, qui vivent dans des régions où l’industrie forestière est très présente.

Le gouvernement doit présenter au mois de juin une « stratégie » pour tenter de sauver les populations de caribous forestiers de la province. Plusieurs de celles-ci ont connu des déclins marqués au cours des dernières années. Le gouvernement fédéral avait exigé un plan de la part de Québec pour assurer la protection de l’habitat essentiel à la survie et au rétablissement de l’espèce.