Quelles conséquences concrètes au nouveau mandat climatique de la Cour internationale de justice?

La semaine dernière, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté une importante résolution : elle demande à la Cour internationale de justice d’évaluer quelles sont les « obligations » des États en matière de lutte contre les changements climatiques. Qu’attendre de ce processus ? Le Devoir s’est entretenu avec Géraud de Lassus St-Geniès, un professeur de droit des changements climatiques à l’Université Laval.

Que prévoit la résolution, exactement ?

Elle demande un avis consultatif, c’est-à-dire une opinion juridique sur l’état du droit, au sujet des obligations des États en matière de lutte contre les changements climatiques. Cette analyse porte sur les traités à propos des changements climatiques, comme l’Accord de Paris, mais elle s’étend aussi à d’autres traités concernant par exemple la protection des droits de la personne ou la protection des milieux marins. Ceux-ci peuvent aussi être utiles pour lutter contre les changements climatiques, dans le sens qu’on peut en déduire des obligations qui ont un impact en matière de contrôle des émissions de gaz à effet de serre. Il y a beaucoup d’incertitudes sur l’application de ces traités. Le but de l’opération, c’est donc de demander des clarifications à la Cour internationale de justice.

Pourquoi cette demande survient-elle maintenant ?

C’est une idée qui circule depuis plus d’une dizaine d’années. Par le passé, deux petits États du Pacifique avaient entrepris des démarches pour saisir la Cour internationale de justice de cette question. Mais malheureusement, il y avait eu des pressions, notamment des États-Unis, et les États ne s’étaient pas entendus pour aller de l’avant. En outre, pendant longtemps, des États craignaient qu’une clarification du droit international complexifie la négociation d’une grande entente climatique. Le contexte a changé : on a maintenant réussi à négocier l’Accord de Paris. Une autre raison pour laquelle la demande survient maintenant est plutôt d’ordre scientifique. Par rapport à il y a une dizaine d’années, les changements climatiques sont devenus une question sur laquelle les États ne peuvent plus faire l’impasse. Diplomatiquement, c’est devenu difficile de refuser ce type d’initiative.

L’avis consultatif sera-t-il plus contraignant que l’Accord de Paris ou que d’autres instruments existants ?

Un avis consultatif n’a pas force obligatoire pour les États. En même temps, la Cour internationale a une forte autorité morale parce que c’est la juridiction qui traite de toutes les questions générales du droit international. Il est important de souligner que la Cour interprète du droit qui, lui, est obligatoire. Si jamais il y avait une procédure contentieuse par la suite, la Cour retiendrait la même interprétation. La force contraignante va surtout dépendre du genre d’avis que la Cour rendra. Il y a deux cas de figure. Dans le premier, la Cour décide d’être très précise, de donner une interprétation très détaillée de ce que les États doivent faire pour se conformer à leurs obligations internationales. À ce moment-là, elle irait plus loin que l’Accord de Paris. Dans le second cas, la Cour donne des réponses très floues, qui n’offriront pas plus de balises aux États.

À partir de maintenant, quelles procédures se mettront-elles en marche ?

La Cour va demander aux États de déposer des mémoires. Ils pourront ensuite venir s’exprimer oralement. Après, la Cour rendra son avis. Il faut s’attendre à un délai d’une vingtaine de mois, au minimum. Remarquons par ailleurs que la question est très ouverte et qu’elle vise beaucoup de textes du droit international. La Cour pourrait décider de reformuler la question d’une manière qui lui semble plus appropriée.

Pensez-vous que la question des droits de la personne va amener la Cour à adopter une position différente, nouvelle, par rapport à celle des grands textes climatiques ?

La société civile aimerait bien avoir des précisions sur ce que, concrètement, au titre des droits de la personne, les États sont obligés de faire. Ce sera important parce qu’on retrouve aussi la protection des droits de la personne dans les systèmes juridiques nationaux. Il est certain que l’interprétation de la Cour internationale de justice sera utilisée par la société civile pour faire des procès climatiques à l’échelle nationale.

D’après ce qu’on connaît des juges en poste, de leur style, à quel genre d’avis vous attendez-vous ?

C’est une bonne question. Ce que je peux vous dire, c’est que dans les derniers arrêts de la Cour qui touchent à des questions environnementales, il y a eu des interprétations très divergentes parmi les juges. Peut-être verra-t-on maintenant une volonté de clarifier des questions qui restent en suspens depuis une dizaine d’années. Je crois que le principal défi auquel va se heurter la Cour – et c’est le même défi auquel se heurtent les tribunaux nationaux –, c’est de savoir dans quelle mesure une cour peut jouer le rôle d’un législateur, d’imposer des normes de conduite sur lesquelles les États ne se sont jamais entendus.

Quelle importance pourrait avoir l’avis consultatif pour les États les plus vulnérables aux changements climatiques ?

Il ne faut pas oublier que la demande de la semaine dernière est à l’origine d’un État, le Vanuatu, dont l’existence est menacée par la montée du niveau de la mer. L’un des éléments demandés à la Cour, c’est de préciser quelles seront les conséquences pour les États qui ne respectent pas leurs obligations climatiques, notamment à l’égard des petits États victimes des bouleversements. L’avis juridique pourrait ouvrir de nouvelles perspectives dans des contentieux entre de petits États insulaires et, par exemple, le Canada, les États-Unis, l’Union européenne et la Chine. Jusqu’à présent, certains États, dont les États-Unis, refusent de reconnaître la moindre responsabilité juridique en ce qui concerne les effets des changements climatiques que subissent les petits États insulaires. Un verrou va peut-être sauter.

