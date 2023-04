Une coalition réclame la sortie du gaz naturel

Une coalition de groupes environnementaux, de scientifiques et de syndicats plaide pour l’accélération de la sortie du gaz naturel dans le secteur du bâtiment au Québec. Le regroupement fait valoir que ce virage permettrait de réduire les émissions de gaz à effet de serre et les risques pour la santé humaine, mais aussi de se détourner d’une industrie qui utilise plus que jamais la fracturation hydraulique, une technologie interdite ici.

« Il ne fait plus aucun doute que le gaz est risqué pour le climat et l’environnement, et ce, de la fracturation à la consommation. Face à l’urgence, il faut agir de manière responsable et abandonner cette énergie destructrice », ont fait valoir mardi matin les organisations membres de cette coalition, qui disent vouloir « contrer la désinformation sur ce combustible fossile en alertant la population québécoise sur les différents risques associés à son utilisation ».

À l’heure actuelle, le Québec importe le gaz naturel qu’il consomme. Celui-ci est à 99 % d’origine fossile, puisqu’à peine 1 % du gaz qui circule dans le réseau du distributeur Énergir est du gaz naturel renouvelable (GNR). Et la majorité du gaz importé de l’Ouest canadien et des États-Unis est exploité en utilisant la fracturation hydraulique, une technologie interdite au Québec. Qui plus, rappelle la coalition, le gaz brûlé dans les bâtiments représente 7 % des émissions annuelles de gaz à effet de serre du Québec et 63 % des émissions du secteur des bâtiments.

« Après 20 ans de luttes et de victoires contre l’exploration, l’exploitation et le transport d’énergies fossiles au Québec, par souci de cohérence, il est temps de s’attaquer à la consommation », fait valoir Anne-Céline Guyon, chargée de projet sur les enjeux climatiques chez Nature Québec. Selon elle, la sortie du gaz naturel permettrait de faire des gains importants en vue de l’atteinte des cibles de réduction des émissions de gaz à effet de serre de la province.

Risques pour la santé

La coordonnatrice de l’Association québécoise des médecins pour l’environnement, Patricia Clermont, insiste pour sa part sur les risques pour la santé. Le gaz naturel, insiste-t-elle, « affecte gravement, bien que trop souvent et depuis trop longtemps de manière insidieuse, la santé de nos enfants et des plus vulnérables ». Elle évoque les risques liés à l’industrie de la fracturation hydraulique, mais aussi ceux imputables à l’utilisation de cuisinières au gaz.

La coalition, qui regroupe une quinzaine d’organisations, presse donc le gouvernement Legault à agir pour la « décarbonation » des bâtiments, une idée d’ailleurs évoquée par la Ville de Montréal. Hydro-Québec s’y oppose toutefois, jugeant que la conversion totale à l’électricité ne serait pas réaliste.

Les organisations réunies à la Maison du développement durable, à Montréal, estiment pour leur part que le virage serait possible « en combinant sobriété, efficacité énergétique et une saine gestion de la demande de pointe ». Elles admettent du même souffle que « l’abandon du gaz dans les bâtiments ne se fera pas en un jour », jugeant qu’il faudra plus de 20 ans pour y parvenir. Mais un tel engagement serait cohérent avec l’engagement du Québec à atteindre la carboneutralité d’ici 2050, selon Marie-Noëlle Foschini, coordonnatrice de la coalition.

Plus de détails à venir.