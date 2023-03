Une nouvelle forme de subvention aux énergies fossiles au Canada?

Le gouvernement Trudeau se défend de vouloir subventionner l’industrie des énergies fossiles à travers les centaines de millions de dollars prévus pour le développement du captage, du stockage et de l’utilisation du carbone (CSUC). Les entreprises pétrolières et gazières misent beaucoup sur cette technologie expérimentale pour tenter de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre tout en poursuivant l’exploitation au cours des prochaines décennies.

Dans son budget présenté mardi, Ottawa a prévu un « crédit d’impôt à l’investissement dans le captage, l’utilisation et le stockage du carbone » qui devrait coûter « environ 520 millions de dollars sur cinq ans à compter de 2023-2024 ». Selon ce qu’on peut lire dans les documents budgétaires, le gouvernement voit ces « technologies » comme « un outil important pour réduire les émissions dans les secteurs à fortes émissions et aider à créer de bons emplois ».

Ce n’est pas la première fois que les libéraux fédéraux soutiennent le développement de projets de CSUC. Dans le budget présenté en 2022, on prévoyait une mesure, sous forme de crédit d’impôt, devant coûter 2,6 milliards de dollars sur cinq ans, en partie pour les projets de CSUC. Et dans le budget 2021, on avait inscrit des investissements de 319 millions de dollars pour « le développement et les démonstrations visant à améliorer la viabilité commerciale des technologies » de capture, de stockage et d’utilisation du CO 2 .

Il faut dire que dans le plan climat fédéral pour 2030, on affirme que l’atteinte de l’objectif de carboneutralité à l’horizon 2050 nécessiterait le déploiement de cette technologie, qui consiste essentiellement à capter les émissions de CO 2 pour les enfouir dans le sol.

Production

L’industrie des énergies fossiles mise elle aussi sur la CSUC pour réduire les émissions de l’exploitation pétrolière et gazière au cours des prochaines années. L’Alliance nouvelles voies, qui regroupe les producteurs des sables bitumineux, en a même fait la promotion lors de la plus récente conférence climatique de l’ONU, à l’invitation du gouvernement Trudeau.

Il faut dire que l’industrie des énergies fossiles anticipe une croissance de la production pétrolière et gazière au cours des prochaines années. Le développement technologie est donc vu comme une façon de maintenir l’exploitation des ressources à long terme, tout en se conformant aux mesures climatiques prévues par le fédéral, dont un plafond sur les émissions de gaz à effet de serre du secteur.

Dans ce contexte, est-ce que les centaines de millions de dollars de soutien du fédéral constituent une subvention pour les énergies fossiles ? Le cabinet du ministre de l’Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault, n’a pas répondu directement à notre question à ce sujet.

« Le budget présenté mardi est un moment historique pour l’écologisation de l’économie canadienne. Il a introduit pas moins de cinq crédits d’impôt pour encourager les investissements dans les technologies propres au Canada, qui représentent au total plus de 80 milliards de dollars. L’importance de cette mesure ne doit pas être sous-estimée, et ces investissements accéléreront les technologies renouvelables et l’électrification du Canada nécessaires pour nous amener à la carboneutralité », a-t-on expliqué, dans une réponse écrite.

Pour le Bloc québécois et le Nouveau Parti démocratique, les fonds publics consacrés à CSUC représentent une subvention à l’industrie la plus polluante au Canada. « Ça n’a pas de sens de donner de l’argent à des entreprises qui ont fait des profits records. On doit les forcer à faire ce qu’il faut pour protéger l’environnement, au lieu de leur donner des milliards de dollars », a fait valoir le chef néodémocrate, Jagmeet Singh.

Le chef bloquiste, Yves-François Blanchet, qui estime que le soutien aux projets de CSUC dépasse maintenant les trois milliards de dollars, y voit une enveloppe versée « directement à l’industrie pétrolière pour des technologies extraordinairement coûteuses qui ne marche pas et qui ne sont pas écologiques ».

Technologie inefficace

Équiterre souligne pour sa part que la CSUC n’a pas encore fait ses preuves comme outil pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Dans une lettre adressée au gouvernement fédéral l’an dernier, près de 400 experts ont aussi mis en lumière le fait que cette technologie demeure au stade expérimentale et qu’elle ne pourra pas constituer une solution au cours des prochaines années. Les fonds publics seraient donc mieux investis ailleurs, ont-ils insisté.

« Au lieu d’encore une fois récompenser les pollueurs, le gouvernement devrait taxer leurs profits exceptionnels et les forcer à plafonner immédiatement leurs émissions pour ensuite les réduire rapidement. Les précieux fonds publics qui vont dans les poches des pétrolières et des gazières devraient plutôt être investis dans les solutions climatiques comme l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables qui permettent de réduire notre dépendance aux énergies fossiles », ajoute le porte-parole de Greenpeace Canada, Patrick Bonin.

Même le Groupe d’experts sur l’évolution du climat (GIEC) souligne dans son plus récent rapport que le potentiel de CSUC pour les prochaines années demeure faible, pour un coût très élevé, par rapport au développement de l’énergie éolienne ou solaire. « Le déploiement et le développement des technologies de CSC (avec stockage à grande échelle du CO 2 capturé) ont été beaucoup plus lents que ne le prévoyaient les évaluations précédentes. La mise en oeuvre de la CSC se heurte actuellement à des obstacles technologiques, économiques, institutionnels, écologiques, environnementaux et socioculturels », peut-on également lire dans un précédent rapport, publié en 2022.

Le GIEC met aussi en lumière le potentiel de séquestration de carbone des milieux naturels, comme les forêts ou les milieux humides. D’où l’idée de mieux protéger ces milieux, mais aussi de restaurer les écosystèmes naturels dégradés par l’activité humaine.

Avec Boris Proulx

Hausse des investissements pétroliers au Canada Au moment où de plus en plus de scientifiques nous mettent en garde contre les risques climatiques de notre dépendance aux énergies fossiles, l’Association canadienne des producteurs pétroliers prévoit que les investissements dans la production de pétrole et de gaz naturel atteindront 40 milliards de dollars cette année. Il s’agit de la troisième année d’affilée de croissance des investissements. Les investissements dans le pétrole et le gaz naturel traditionnels devraient atteindre 28,5 milliards en 2023, tandis que les investissements dans les sables bitumineux devraient atteindre 11,5 milliards. Dans l’ensemble du Canada, les investissements prévus devraient permettre aux entreprises d’entretenir leurs installations, mais aussi de prévoir une « croissance progressive ».