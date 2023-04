Le « green gap », ou l’écart entre l’intention et l’action

Ce texte fait partie du cahier spécial Recherche

Pourquoi est-ce si difficile de passer à l’action, malgré de bonnes intentions en matière de consommation durable ? Ghina El Haffar s’est penchée sur la question avec sa thèse de doctorat intitulée Trois essais sur l’écart entre attitude, intention et comportement de consommation écoresponsable, soutenue à l’automne dernier. « Beaucoup de gens ont envie d’agir, mais ils n’y arrivent pas », explique la chercheuse, chargée de cours au Département de marketing de l’UQAM.

Cette difficulté à modifier son comportement s’explique par les coûts de transfert, c’est-à-dire les facteurs psychologiques, comportementaux et économiques qui peuvent influencer les individus. Par exemple, une personne peut exprimer son désir d’acheter des produits durables, mais elle sera confrontée à des coûts de transfert financiers tels que des prix plus élevés ou une disponibilité limitée de ces produits. Un autre individu qui souhaite utiliser les transports en commun plutôt que sa voiture fera face à un manque d’accessibilité, de confort ou à des temps de trajet plus longs.

Des préjugés, biais cognitifs et obstacles psychologiques, tels que le sentiment de perte d’autonomie ou le manque de motivation, sont aussi des éléments à prendre en compte. « On peut aussi connaître une pression sociale en souhaitant devenir végan si notre conjoint continue de manger de la viande, illustre la chercheuse. C’est une question d’équilibre entre les objectifs que l’on peut avoir et les habitudes ancrées depuis des années dans le quotidien. » Elle a ainsi mené des sondages et des entretiens afin d’élaborer une typologie de ces coûts de transfert et d’évaluer les probabilités qu’un consommateur adopte un produit écoresponsable.

Techniques de changement

Au cours de sa thèse, Ghina El Haffar souhaitait aussi tester des techniques de changement de comportement. La manière de présenter l’information, par exemple, peut largement influencer la façon dont un message est perçu, puis intégré. « L’environnement est construit de façon assez abstraite dans notre tête et on a tendance à suivre cette construction abstraite quand on communique, explique la chercheuse. J’ai essayé d’analyser la différence de réception entre deux types de communications ; abstrait et concret. » La méthode concrète implique de montrer comment faire pour utiliser un produit écoresponsable, tandis que l’abstraite consiste à souligner ses bienfaits pour l’environnement.

Et la réponse dépend largement du type de personne qui reçoit le message. Si une personne qui a déjà des valeurs écologiques réagit de manière positive dans les deux cas, une personne non conscientisée sera, quant à elle, plus réceptive à la communication concrète. Habituellement mis de côté par l’industrie, ces clients plus difficiles à cibler pourraient donc eux-mêmes adopter ou recommander un produit écoresponsable. « On doit voir comment mobiliser ces personnes, car on a besoin de tout le monde pour la transition écologique, affirme-t-elle. Il faut juste savoir comment communiquer pour les amener à sortir chacun de leur zone de confort. »

Passionnée par la vulgarisation, la chercheuse anime ainsi régulièrement des ateliers dans le but d’offrir des outils issus de la science comportementale aux personnes qui souhaitent passer à l’action. Sur son blogue et un compte Instagram, elle tente de rendre l’information accessible au plus grand nombre. La jeune femme travaille également à la création d’un site Internet proposant des services et des cours, qui sera lancé dans l’année.

Femme engagée

Originaire du Liban, Ghina El Haffar a obtenu un baccalauréat, puis une maîtrise dans son pays natal. Elle a rapidement constaté un besoin en matière d’outils pour comprendre le phénomène du green gap, ainsi que de nouvelles études qualitatives et expérimentales. Nourrie d’idéaux et d’une volonté de changer le monde, elle a souhaité avancer encore plus loin sur le chemin universitaire. « Je me suis rendu compte que pour avoir un plus grand impact, je devais continuer mes études au doctorat, explique-t-elle. Je suis venue au Canada en 2017 pour cette raison. » Cela a représenté tout un voyage, littéralement et intellectuellement, pour la jeune femme qui a rencontré des personnes aussi inspirantes que fascinantes.

Elle poursuit actuellement au postdoctorat à l’Université McGill, afin d’étudier le green gap lié aux produits financiers durables et écoresponsables. Malgré une offre « verte » plus importante dans ce domaine, les coûts de transfert existent et doivent être étudiés et caractérisés. Parallèlement, elle travaille avec la santé publique de Montréal pour faciliter la prise de décisions des consommateurs et des décisionnaires. Ghina El Haffar a également été sélectionnée pour faire partie du groupe de travail du Conseil du système alimentaire montréalais, une instance de concertation régionale qui promeut une alimentation saine, diversifiée, de proximité, abordable et durable.

Ce contenu spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.