L’interdiction des plastiques à usage unique entre en vigueur à Montréal

Un règlement municipal de Montréal interdisant l’utilisation d’articles en plastique à usage unique entre en vigueur mardi. Des verres, des bâtonnets à mélanger, des pailles et des ustensiles figurent parmi les objets qui seront interdits.

Le bannissement s’applique également aux produits en polystyrène ou en plastique compostable, qu’ils soient utilisés sur place dans les restaurants ou dans les commandes à emporter, à la seule exception des barquettes pour la viande et le poisson crus.

Le règlement a été adopté il y a 18 mois et s’applique aux 19 arrondissements de la Ville de Montréal. Les responsables estiment ainsi que quelque 8400 entreprises sont touchées. Il existe certaines exceptions, notamment pour les groupes à but non lucratif, comme les associations caritatives, et les organisations qui livrent des repas aux personnes vulnérables.

Les inspecteurs pourront donner un avertissement lors de la première visite, mais à partir de la deuxième infraction, les commerçants s’exposent à des amendes allant de 400 $ à 4000 $.

Marie-Andrée Mauger, membre du comité exécutif de la Ville responsable de la transition écologique, indique que Montréal fera preuve d’une certaine indulgence pour permettre aux commerçants d’écouler leurs stocks plus anciens.

Mme Mauger a indiqué aux journalistes la semaine dernière que le seul lieu d’enfouissement de la métropole atteindrait sa capacité en 2029 et qu’il n’y avait donc pas d’autre option que de réduire les déchets à la source. « Nous devons respecter les limites des écosystèmes. Si tout le monde vivait comme nous à Montréal, il faudrait quatre planètes pour supporter le rythme auquel nous consommons les ressources. »