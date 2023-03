Économiser l’énergie chez soi sans effort

Ce texte fait partie du cahier spécial Immobilier

Chez Olivier et Gabrielle, en hiver, le soleil coule à flots. L’été, au contraire, une marquise sur la façade au sud vient bloquer les durs rayons et offre aux résidents une demeure fraîche, épargnée par les journées étouffantes du mois d’août. Tout ça grâce au travail de Jean-François St-Onge, directeur de création et associé chez ADHOC Architectes, qui a conçu la résidence familiale du quartier Villeray, à Montréal.

Le mot d’ordre pour ce bâtiment : dispositifs passifs. Inspiré par la norme allemande de Passivhaus, l’architecte voulait construire un lieu de vie qui gaspille le moins d’énergie possible. « Le secteur du bâtiment est celui qui consomme la plus grande part de l’énergie produite. Son impact sur l’environnement, sur le climat et sur les réserves énergétiques mondiales est donc très élevé », lit-on sur le site de Bâtiment passif Québec, qui vise à faire connaître cette approche chez nous.

Au lieu d’intégrer des technologies onéreuses et vouées à l’obsolescence pour réguler la température et la lumière, Jean-François St-Onge a préféré utiliser le cadre bâti pour atteindre ses fins. « Nos stratégies ne sont pas basées sur la mécanique ou l’électronique qui ont tendance à briser et ça prend des spécialistes pour les réparer », observe l’architecte. D’où l’idée de « passivité » : pas besoin d’activer quelque système que ce soit pour chauffer ou refroidir, la maison s’en occupe toute seule.

Économies nonchalantes

Il faut un oeil aiguisé pour détecter les éléments écologiques de cette maison en briques beiges. Mis à part son look moderne, rien ne la distingue de ses voisines. Seul élément qui détonne, la marquise en façade est le premier élément « passif » qu’un visiteur croisera à son arrivée. « Ça ne fait pas partie du patrimoine montréalais, concède Jean-François St-Onge. Le brise-soleil est rarement vu en milieu urbain. Il vient couper le soleil en été, quand il est indésirable, et il est positionné pour que l’hiver, un maximum de lumière pénètre dans la maison. »

À l’intérieur, le regard du visiteur sera certainement attiré par le grand espace vide au centre de la demeure, juste au-dessus de la cuisine. « Le trou crée un effet de cheminée et aide à la ventilation, explique le directeur de création. En été, la chaleur au rez-de-chaussée monte jusqu’en haut, ce qui permet de l’évacuer. » Tout au sommet de cette « double hauteur », un puits de lumière contribue à éclairer la pièce.

Rendre l’écologique attirant

Sur le site d’une ancienne maison shoebox « en très mauvais état » s’élèvent désormais trois étages permettant de densifier le site. « C’est aussi une manière d’embellir la rue Saint-André, qui est mal-aimée parce qu’elle est juste derrière Saint-Hubert », constate Jean-François St-Onge.

Rien n’a été laissé au hasard. Sur le toit se cache une terrasse entourée d’un toit vert, qui contribue à « augmenter la résistance thermique de l’enveloppe », selon le communiqué de presse de la firme. À l’intérieur, le concepteur a choisi de laisser visibles les structures de bois lamellé-croisé. « C’est un matériau génial parce que, contrairement aux longues poutres qui nécessitent de grands arbres, ici on travaille avec des petits morceaux de bois collés, ce qui optimise l’utilisation des billots », s’enthousiasme l’architecte.

Le garage, héritage des « failles du cocktail transport », est conçu pour être transformé un jour en atelier, voire en logement indépendant. « Un stationnement intérieur permet de réduire l’utilisation de la voiture, avance l’architecte. Quand on doit la déplacer parce qu’il y a un nettoyage de la rue ou un déneigement, on finit par la prendre pour aller travailler. » En rendant le véhicule un peu moins visible, estime-t-il, on augmente les chances que les habitants optent plutôt pour un déplacement en transport actif.

Comme le nom de la firme l’indique, chez ADHOC les équipes de travail sont composées à chaque fois à dessein pour répondre au besoin du projet. Jean-François St-Onge s’enorgueillit des projets précédents auxquels il a contribué, et des équipes de sa firme auxquelles sont venus s’ajouter des spécialistes comme des écrivains, des designers industriels ou même des programmeurs. Dans le projet rue Saint-André, c’est le client qui est devenu un collaborateur de choix pour l’architecte. « C’était un jeune entrepreneur qui voulait se spécialiser en construction écologique, se remémore-t-il. Il voulait une maison familiale intégrant les principes du développement durable. » Le résultat : une maison de famille écologique dans laquelle il fait bon vivre.

