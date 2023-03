L’Ontario accueillera son premier immeuble résidentiel carboneutre

Ce texte fait partie du cahier spécial Immobilier

« Nous voulons participer à définir ce qu’est un bâtiment carboneutre. » Directeur de discipline en stratégies durables à la firme d’architectes Lemay, Loïc Angot a de grandes ambitions. Il travaille à la conception d’une résidence étudiante à Kingston, en Ontario, qu’il espère voir devenir un modèle auprès de ses collègues. « Il faut construire différemment d’il y a 20 ans », martèle-t-il. Sa vision prendra bientôt la forme d’un bâtiment de six étages.

À quoi ressemble une résidence étudiante carboneutre ? « C’est un bâtiment compact, la volumétrie est assez simple : il n’y a pas de boîtes qui ressortent », énumère l’ingénieur, citant comme contre-exemple l’iconique Habitat 67. « Il sera mieux isolé que la moyenne des constructions au Québec et en Ontario. On ne verra pas non plus de mur-rideau : la fenestration doit occuper au maximum 40 % du mur. »

Loïc Angot concède que ces contraintes, particulièrement les limites sur le plan des fenêtres, font parfois grincer des dents les architectes avec lesquels il travaille. Il les voit cependant plutôt comme autant d’occasions d’innover. « Il faut trouver le juste milieu pour que le résultat soit esthétique tout en remplissant les objectifs de réduction des émissions de carbone. »

Récompenses vertes

« Jusqu’à tout récemment, il n’y avait que la certification LEED pour les bâtiments », note Hani Diab, directeur de conception en design intérieur chez Lemay, faisant référence au système nord-américain de certification environnementale créé en 1998. « Depuis cinq ans, par contre, il y a une explosion de systèmes », se réjouit-il. Ces certifications encouragent son industrie à prendre un virage vert, estime le designer.

Si tout va bien, le bâtiment sur lequel les deux collègues travaillent recevra deux de ces nouvelles certifications : Fitwel et Bâtiment à carbone zéro (BCZ). La première récompense les constructions qui encouragent l’adoption d’un mode de vie plus sain. Au 600 rue Princess, un gym permettra de faire du sport et de socialiser grâce aux divers espaces communs, comme une cafétéria et une terrasse sur le toit. « On intègre aussi des éléments de biophilie », ajoute Hani Diab, faisant référence à la pratique de design qui vise à imiter l’environnement naturel. « La biophilie, ce ne sont pas seulement les plantes, mais aussi l’utilisation de matériaux naturels, les colorations et les textures qui rappellent la nature, explique-t-il. On ne s’en rend pas compte, mais un changement de fini entre du carrelage et quelque chose de plus texturé participe à cette impression de contact avec la nature. »

Attribuée par le Conseil du bâtiment durable du Canada, la seconde certification visée récompensera les efforts des concepteurs pour réduire l’impact carbone de la construction. En plus du travail sur l’enveloppe du bâtiment, la source de chauffage a été pensée pour consommer le moins d’énergie possible et aucune énergie fossile. « Pour les émissions qui sont impossibles à éviter, comme celles liées à la structure de béton, nous prévoyons acheter des compensations carbone », complète Loïc Angot.

« Ce que nous faisons répond à un besoin impérieux de protéger la planète », s’enthousiasme le spécialiste du développement durable, qui note que la clientèle visée pour le bâtiment — les étudiants — est particulièrement sensible aux efforts environnementaux. « Nous vivons dans une période de transformation. J’espère que dans 50 ans, ce qu’on fait aujourd’hui ce sera du business as usual. » Pour le moment, ses collègues et lui essaient, bien humblement, de bâtir l’avenir.

