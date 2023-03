Viser la construction et la rénovation décarbonées

Ce texte fait partie du cahier spécial Immobilier

Le secteur de l’immobilier doit faire sa révolution verte, selon Natalie Voland. La présidente de Gestion immobilière Quo Vadis, qui gère 1,5 million de pieds carrés en espaces locatifs commerciaux pour PME et artistes, s’est donné pour mission de décarboner les bâtiments de Montréal. Et c’est d’ailleurs pourquoi sa fonction d’entrepreneure ne la satisfait plus tout à fait. Sous la direction notamment de la professeure Ursula Eicker, elle a entrepris un doctorat avec l’Institut des villes nouvelle génération de l’Université Concordia, où elle a intégré l’équipe du nouvel accélérateur de décarbonation des bâtiments.

L’idée est de faire travailler ensemble des promoteurs, des banquiers, des fonctionnaires, des architectes, des ingénieurs, des avocats. « Parce que, dit-elle, si on demande aux entrepreneurs de s’arranger tout seuls pour atteindre les cibles de 2025 et de 2040 du Plan climat de Montréal, ils n’y arriveront jamais. »

Même avec la meilleure volonté, la chose serait impossible de toute manière, explique-t-elle. « Les défis à surmonter sont multifactoriels. On leur demande d’innover, c’est très bien, mais tous les intervenants ne suivent pas. Par exemple, les banques prêteuses, elles, ne tolèrent pas le risque associé aux innovations. Et comment voulez-vous réduire le ratio de places de stationnement sur un projet si la desserte de transport public ne suit pas ? »

Fin décembre, la firme Léger dévoilait les résultats d’une vaste enquête commanditée par le Fonds immobilier de solidarité FTQ, la Société d’habitation du Québec, l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) et le Service d’habitation de la Ville de Montréal. Entre autres sujets, les 6755 répondants ont eu à s’exprimer sur l’importance de l’environnement dans leur choix immobilier.

On y apprend que près de la moitié d’entre eux (42 %) sont convaincus que leurs décisions immobilières n’ont pas d’impact sur l’environnement. Et chez les 56 % qui seraient prêts à payer une prime pour que leur habitation soit plus écologique, seulement 7 % seraient prêts à le faire de manière inconditionnelle — les autres espéreraient récupérer la prime à travers d’autres économies.

Ce genre d’exigence ajoute aux contraintes que présente le défi de la carboneutralité en immobilier. Les plans climatiques, les études universitaires ou les plans d’urbanisme qui n’en tiennent aucun compte sont voués à l’échec. « On ne peut pas juste dire “Mettez 150 panneaux solaires sur le toit” ou “Attendez quatre ans pour avoir votre changement de zonage.” Ça prend tout ce monde-là autour de la table. Et il faut que les promoteurs coopèrent entre concurrents au lieu de toujours réinventer la roue. »

Prêcher par l’exemple

Natalie Voland est un oiseau rare dans le secteur immobilier. Double diplômée de McGill en études africaines et en travail social, elle travaillait avec les grands brûlés dans un hôpital montréalais quand elle s’est vue catapultée à la tête de l’entreprise familiale en 1996 pour remplacer son père malade au pied levé.

Le nom latin de son entreprise, Quo Vadis, signifie « Où vas-tu ? ». Très tôt, l’ex-travailleuse sociale a orienté son entreprise vers ses propres valeurs pour s’assurer du bien-être des locataires, avec des espaces communs et des choix d’affaires conformes à ses valeurs sociales et écologistes : gestion écoénergétique poussée, recyclage obligatoire, loyers raisonnables, garderie, gym, services supplémentaires. « Ça, ça a un sens, pour moi. »

En 2013, Gestion immobilière Quo Vadis devenait la première entreprise québécoise à recevoir la certification B Corp attribuée par l’OBNL américain B Lab — B pour « bénéfique (beneficial) ». Cette certification, révisée périodiquement, reconnaît les entreprises qui agissent dans l’intérêt public, c’est-à-dire pour le bien de lasociété et de l’environnement. Natalie Voland veut désormais aller au-delà avec ses projets immobiliers à Repentigny, Saint-Jérôme et Lévis. « Ils seront abordables, carboneutres et favoriseront la mixité multirésidentielle. On retrouve rarement ces trois critères réunis, mais nous y arriverons. »

Au sein de l’Institut, la promotrice-doctorante se décrit comme une « traductrice » entre le langage des universitaires et celui des promoteurs. Son retour à l’université s’explique par le fait que son entreprise a commencé il y a longtemps à chercher des réponses à travers les travaux d’universitaires, que ce soit à travers ses propres initiatives ou avec le Quartier de l’innovation de Montréal.

« Cet organisme était une structure de concertation extraordinaire qui réunissait des promoteurs, des universités et des gouvernements. Ça permettait aux chercheurs de travailler sur le réel, et moi, j’ai pu les mettre à contribution pour trouver des réponses à de vrais problèmes. » Par exemple, quelle est la proportion optimale de fenêtres sur le plan énergétique pour un immeuble multi­résidentiel dans le climat d’ici ? « La réponse, on l’a trouvée : c’est 35 %. Jamais mon entreprise n’aurait eu les ressources pour établir ça d’elle-même. Mais là, on le sait. »

Le défi de la carboneutralité consiste à se poser toutes les questions au sujet de la performance énergétique des immeubles, de leur enveloppe, du type de matériau et de leur conception. Il s’agit de concevoir des immeubles avec des matériaux locaux, qui vont durer longtemps et qui pourront changer de vocation à moindres frais.

Elle donne l’exemple du système de poutres des immeubles, qui varie pour une construction résidentielle, commerciale ou un stationnement. Or, dans une optique de carboneutralité, il faudrait bâtir en tenant compte des futurs changements de vocation des immeubles. « Autrement, on doit tout casser quand un immeuble change de vocation, ce qui est désastreux pour le bilan carbone », explique-t-elle.

« C’est le genre de question que je pose à mes architectes depuis 20 ans, et ils commencent à me voir venir. Au début, personne ne comprenait pourquoi je remettais en cause certains préceptes, mais c’est l’ensemble des intervenants de l’immobilier qui doivent changer leurs habitudes si on veut relever le défi de la carboneutralité. »

Un projet d’écoquartier à Métis-sur-Mer Métis-sur-Mer accueillera le premier projet d’écoquartier de l’est du Québec grâce à un partenariat entre la municipalité (qui donnera le terrain et un congé de taxes de 35 ans), la Société d’habitation du Québec (qui soutiendra le projet) et l’OBNLC Métis, qui agira comme cogestionnaire et écoconstructeur. Dans la phase 1 estimée à environ 9 millions de dollars, il s’agira de construire 20 logements abordables dans cinq immeubles autour d’un sixième qui réunira divers services (cuisine communautaire, chambres d’invités, aire de jeux). La phase 2 prévoit de 25 à 40 maisons unifamiliales préfabriquées garanties écoresponsables. En vertu des principes d’écoconstruction, d’architecture écologique, d’urbanisme vert et de finance solidaire qui sous-tendent ce projet, les citoyens et futurs résidents sont déjà appelés à participer à sa co-conception quant à la gouvernance, aux services et à sa portée écologique, dont le choix des matériaux.

