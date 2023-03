Stopper la déforestation depuis l’espace

Ce texte est tiré du Courrier de la planète. Pour vous abonner, cliquez ici.

Les forêts couvrent le tiers des terres émergées de la planète et abritent 80 % des espèces terrestres. En stockant le carbone, elles contribuent à 30 % de l’effort nécessaire pour limiter à 2 °C le réchauffement climatique d’ici le prochain siècle, estime Global Forest Watch.

Mais pour cela, encore faut-il que, d’ici là, les forêts cessent d’être rasées. Comment ? Cette organisation non gouvernementale (ONG) a trouvé une partie de la solution à ce problème en créant un outil numérique capable de surveiller depuis l’espace l’état de santé des forêts situées dans les coins les plus reculés de la planète.

Satellites et anges gardiens

Combien de feux consument la forêt amazonienne ? Les dernières forêts primaires du Québec sont-elles menacées ? Quelle est l’ampleur de la déforestation depuis 20 ans en Indonésie ?

Tout cela peut maintenant être su presque en temps réel grâce aux logiciels développés pour Global Forest Watch, souligne Mikaela Weisse, vice-présidente de cet organisme devenu le chien de garde des forêts mondiales. « Il est difficile de gérer ce que l’on ne peut mesurer, dit-elle. Au milieu des années 1990, c’était difficile, on travaillait encore avec des cartes imprimées. Mais depuis 2014, on peut dire qu’est né Global Forest Watch 2.0 ! »

L’avènement de l’infonuagique et d’algorithmes capables d’analyser les milliers de photos satellites de la NASA et de l’Agence européenne de l’espace captées depuis des dizaines d’années a permis la création d’une plateforme interactive capable de repérer depuis 2001 les changements survenus dans le couvert forestier mondial et la cause de ces bouleversements.

« On peut voir ce qui se passe dans la canopée jusqu’à une échelle de quelques centaines de mètres, trouver la cause d’une déforestation et même mesurer l’impact de ces changements sur les émissions carbone d’un pays », explique la porte-parole de GFW.

Un exemple ? Les données de GFW montrent qu’en 2021, 3,75 millions d’hectares de forêts primaires — 10 terrains de football par minute — ont été rasés dans les tropiques. Une perte cruciale pour le stockage du carbone qui a entraîné l’émission de 2,5 gigatonnes de CO2, soit l’équivalent des émissions annuelles liées aux combustibles fossiles d’un pays comme l’Inde, selon GFW.

Les données de l’organisme révèlent aussi que le Canada, qui abrite pas moins de 10 % du couvert forestier mondial (!), a perdu 11 % de son couvert forestier en 20 ans, soit 46 millions d’hectares. Même portrait pour le Québec (10 %).

Le Canada arrive ainsi au 3e rang mondial, tout juste après le Brésil et la Russie, en matière de couvert forestier perdu. Depuis 20 ans, 57 % de la destruction des forêts canadiennes est cependant due aux feux de forêt, et non à la conversion des sols arborés à d’autres fins.

Des satellites à la jungle

En plein coeur de l’Amazonie péruvienne, une communauté indigène peut maintenant voir clignoter sur un téléphone cellulaire fourni par GFW une alerte signalant une intrusion dans la forêt environnante. Des pixels roses indiquent l’endroit exact où la déforestation a eu lieu. Des patrouilleurs de la communauté munis de GPS sont dépêchés sur les lieux. Ils constatent et photographient les arbres tronqués et l’éclaircie perpétrée dans la forêt. Des poursuites judiciaires pourront être entreprises pour faire cesser ces coupes illégales.

Plus qu’une source de données sur les forêts, l’organisme aide des communautés à protéger leur propre territoire, explique Mme Weisse. « Les radars d’alertes de déforestation (RADD) leur permettent ainsi d’agir sur-le-champ. »

Des avancées technologiques font que ce fameux système est maintenant capable d’obtenir des images jusqu’à une résolution de 10 mètres, et ce, malgré la présence de nuages. Un atout de taille pour sauvegarder les forêts pluviales et tropicales. « Au Pérou, des chercheurs ont mesuré que les communautés qui avaient utilisé ce système avaient réduit de moitié la perte de couvert forestier sur leur territoire la première année, et de 21 % l’année suivante », se réjouit-elle.

Même portrait à Madagascar, où des alertes sont envoyées sur l’appli Forest Watcher, adoptée par les agents de protection malgaches pour surveiller des forêts pluviales menacées. Quand une alerte est déclenchée, des drones sont dépêchés pour constater les dégâts et amasser des preuves.

Le puits est dans l’arbre

Si 97 % de la déforestation est perpétrée dans les forêts tropicales, la dégradation des forêts boréales, due aux mauvaises pratiques de certaines compagnies forestières et aux feux de forêt, préoccupe aussi GFW. Des coupes légales se poursuivent dans certaines forêts boréales primaires intactes, déplore l’organisme.

Or, la lutte contre les changements climatiques doit aussi passer par la préservation du potentiel des forêts nordiques à stocker un maximum de carbone, explique Mikaela Weisser. « Nous sommes en train de développer un outil qui sera capable de connaître la hauteur et le volume d’arbres, pour savoir à quelle vitesse les forêts exploitées se reconstituent et quel est le gain réel lié aux plantations. »

Car tout ce qui a l’air d’un arbre n’est pas nécessairement une forêt, explique-t-elle. « Après une coupe forestière, on ne parle pas de déforestation, mais le couvert forestier est dégradé. Cela modifie la capacité des zones exploitées à abriter les espèces et à stocker le carbone. C’est un très gros défi qui nous attend, mais nous sommes convaincus que nous allons y arriver ! »