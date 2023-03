La «Fresque du climat» fait boule de neige au Québec

Ce texte est tiré du Courrier de la planète. Pour vous abonner, cliquez ici.

Quand les huit participants pénètrent dans le local, deux grandes tables recouvertes de papier brun (où ils pourront gribouiller à souhait) les attendent. Le lieu est propice à l’apprentissage: il s’agit d’une salle de classe d’une ancienne école de Montréal, qui a conservé ses tableaux noirs, ses casiers et ses calorifères en fonte. En ce jeudi avant-midi, une «Fresque du climat» y est organisée.

L’animatrice Sophie Lallemand tend un paquet de cartes au petit groupe, dont Le Devoir fait partie. «Activités humaines », «émissions de CO₂», «hausse du niveau de la mer»: il faut placer les cartes dans un ordre logique, où les causes et les conséquences s’enchaînent. Deux participantes discutent: l’effet de serre est-il précurseur de la hausse de la température mondiale, ou lui est-il subséquent?

Les premières cartes prennent place sur la grande table. La séquence n’est pas linéaire: «Une conséquence peut avoir plusieurs causes, et une cause peut avoir plusieurs conséquences», dit Sophie pour rassurer les «fresqueurs». Des pièges sont disséminés sur le parcours des nouveaux initiés: la fonte des banquises provoque-t-elle une hausse du niveau des océans? Pas plus que les glaçons qui fondent ne font déborder un mojito…

«J’ai une conscience écologique, mais très peu d’arguments pour défendre ou expliquer mon point de vue», dit Véronique, une trentenaire qui travaille dans un organisme du Plateau Mont-Royal, lors du tour de table initial où chacun explique les raisons de sa présence.

Créée en France en 2018, la Fresque du climat se propage comme une traînée de poudre dans le monde. Au Québec, ce sont Sophie Lallemand — qui anime l’événement d’aujourd’hui aux Ateliers d’éducation populaire du Plateau — et Camille Defoly qui ont donné l’impulsion initiale au mouvement en 2020. On compte maintenant plus de 350 animateurs formés dans la province et environ dix fois plus de personnes qui y ont participé à Montréal et à Québec, mais aussi à Rimouski, à Laval, à Longueuil, à Sherbrooke, à Beloeil, à Montebello…

«Ça faisait 10 ans que j’étais passionnée d’écologie, mais j’étais en grosse dissonance cognitive. J’ai commencé ma carrière en publicité, j’ai travaillé en approvisionnement de pièces de camion, en ressources humaines», raconte Sophie. Quand elle a «fresqué» pour la première fois, branchée par visioconférence à un atelier donné depuis la France, ç’a été le coup de coeur. Elle anime maintenant des ateliers bénévolement, mais en offre aussi contre cachet dans des milieux de travail, ce qui lui permet de vivre de sa vocation écologique.

En entreprise, certains participants avouent «ne pas du tout avoir envie d’être là» et «ne pas avoir le choix», rapporte Sophie. «Mais ces personnes-là, quand je vois une petite étincelle s’allumer dans leurs yeux et qu’elles viennent me remercier chaleureusement à la fin de l’atelier, là, je sais que j’ai vraiment changé la game», observe-t-elle avec fierté.

Un million de «fresqueurs»

Retour à l’événement en cours. Véronique efface une flèche tracée trop vite entre deux cartes. Mélodie en trace une nouvelle, entre «problèmes de calcification» et «ptéropodes et coccolithophores». La fresque se complexifie, les cartes se multiplient, des flèches zigzaguent dans tous les sens pour les relier. «C’est normal que ça ressemble à ça», dit Sophie. La dernière carte, «pergélisol», donne un exemple d’une boucle de rétroaction: on réchauffe la planète, le pergélisol fond, il libère du méthane, ce méthane chauffe la planète, et on recommence…

À l’issue de l’activité, les deux équipes constatent que l’humanité cause les changements climatiques, et que cette même humanité en subit les conséquences. «Ça part de l’Homme, et ça revient à l’Homme», résume Karina. «J’ai été consternée par mon ignorance, observe Véronique. Je connaissais la plupart des éléments sur les cartes, mais les liens entre les cartes m’étaient généralement inconnus.»

Les deux groupes se réunissent ensuite devant un tableau noir. C’est l’heure de penser aux solutions. Les participants écrivent des idées d’actions individuelles et collectives sur des Post-it. Sophie répartit ces idées sur le tableau selon deux axes: ces solutions sont-elles faciles à mettre en oeuvre, et sont-elles efficaces pour réduire les gaz à effet de serre? Elle s’en remet toujours à l’avis du groupe, et le guide gentiment, mais sans imposer une solution plutôt qu’une autre.

«Les conséquences des changements climatiques, ça me stresse en masse, confie Mélodie. Qu’est-ce qu’on peut faire? Ce qui me console, c’est que, puisque les activités humaines sont en cause, ça veut aussi dire qu’on a le potentiel de changer les règles du jeu.» La Fresque du climat pourrait bel et bien secouer le statu quo grâce à la force du nombre: à la fin de ce mois-ci, après moins de cinq ans d’existence, l’association aura offert l’atelier à plus d’un million de personnes dans le monde.