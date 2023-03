Steven Guilbeault approuve un projet d’usine et d’exportation de GNL

Le ministre fédéral de l’Environnement, Steven Guilbeault, a approuvé mercredi un projet d’usine flottante qui produira chaque année trois millions de tonnes de gaz naturel liquéfié (GNL) dans la région de Kitimat, en Colombie-Britannique. Ce nouveau complexe d’exportation sera alimenté par le réseau Coastal GasLink, qui transporte essentiellement du gaz exploité par fracturation. Le cabinet du ministre affirme néanmoins que le projet atteindra la « carboneutralité » d’ici 2050.

Dans une « déclaration de décision » signée par Steven Guilbeault, le gouvernement Trudeau indique que « le projet peut aller de l’avant », en accord avec un feu vert donné également par la Colombie-Britannique. Il faut dire que l’évaluation environnementale du complexe gazier a été menée par la province au cours des deux dernières années, mais que certains éléments relevaient de la compétence fédérale.

Le projet Cedar LNG, piloté par la Nation Haisla et la Pembina Pipeline Corporation, est conçu pour l’exportation, par navires méthaniers, de GNL vers le marché Asie-Pacifique dès 2027. Son usine flottante de liquéfaction pourra traiter 11,3 millions de mètres cubes de gaz chaque jour, selon ce qu’on peut lire dans l’étude d’impact. Le coût du projet est estimé à trois milliards de dollars.

Fracturation

Le gaz naturel proviendra de la formation de Montney, où il est emprisonné dans des réservoirs dits « étanches » qui nécessitent des opérations de fracturation pour exploiter la ressource. Le gaz sera acheminé vers le complexe Cedar LNG, situé dans la même région que le mégaprojet LNG Canada, par le réseau Coastal GasLink, dont la construction a suscité une vive controverse et la crise nationale des blocages ferroviaires au début de 2020.

Selon ce qu’a fait valoir le gouvernement fédéral par voie de communiqué, « le projet devra respecter plus de 250 conditions juridiquement contraignantes, y compris une exigence de carboneutralité d’ici 2050 ». Cette cible de « zéro émission nette » ne tient pas compte de l’exploitation du gaz naturel, ni de son utilisation, une fois exporté.

La production à ce complexe industriel sera alimentée par l’hydroélectricité, ce qui signifie qu’il aura « une intensité d’émissions de gaz à effet de serre parmi les plus faibles au monde, comparativement aux autres projets de GNL », selon Ottawa. Le cabinet du ministre Guilbeault a en outre souligné, dans une réponse transmise par courriel, que l’évaluation environnementale provinciale du projet « a conclu que la mise en oeuvre du plan de carboneutralité du projet d’ici 2050 devrait garantir sa conformité avec les engagements à long terme du Canada en matière des changements climatiques ».

Navires méthaniers

Le promoteur devra par ailleurs mettre en oeuvre « un plan d’atténuation des impacts découlant du transport maritime dans la région ». Selon ce que précise l’étude d’impact, on retrouve notamment 17 espèces de mammifères marins dans la région, dont dix ont une désignation en vertu de la Loi sur les espèces en péril. Toutes ces espèces sont sensibles au dérangement lié au transport commercial, qui sera amplifié dans la région en raison de la réalisation des projets LNG Canada (production annuelle de 14 millions de tonnes de GNL) et Cedar LNG.

Ottawa estime que ce nouveau projet d’exportation d’énergie fossile contribuera, notamment grâce à la création d’emplois, « à l’engagement du gouvernement du Canada à faire progresser la réconciliation avec les peuples autochtones ».

Un autre projet d’usine de production et de terminal d’exportation de GNL est en développement, cette fois dans le nord de la Colombie-Britannique. Il s’agit de « Ksi Lisims LNG », qui prévoit produire chaque année 12 millions de tonnes de GNL, et ce, pendant « au moins 30 ans ». Ce projet est plus ambitieux que GNL Québec, qui a été rejeté par le ministre Steven Guilbeault. Le rapport de l’Agence d’évaluation d’impact du Canada concluait que GNL Québec nuirait aux efforts climatiques du Canada, et notamment à l’atteinte de la « carboneutralité » d’ici 2050.

Les actionnaires du projet d’usine et de terminal Énergie Saguenay n’ont toutefois pas dit leur dernier mot. Ils viennent de déposer une demande d’arbitrage à la Banque mondiale, dans le cadre de laquelle ils pourraient réclamer des milliards de dollars en indemnisations.

La fin de GNL Québec ne signe pas l’arrêt de mort de futurs projets de GNL dans l’est du Canada. L’entreprise Pieridae Energy évalue toujours la possibilité de construire une usine de liquéfaction en Nouvelle-Écosse, qui pourrait être alimentée par le réseau gazier qui traverse le Québec.

Un autre projet, situé au Nouveau-Brunswick, pourrait aussi utiliser le gazoduc TQM : Saint John LNG. Le dernier projet proposé sur la côte Est pourrait voir le jour à Terre-Neuve-et-Labrador. L’entreprise LNG Newfoundland envisage d’y implanter une usine flottante de liquéfaction qui serait reliée à des zones de production gazière situées au large de l’île. Le gaz serait transporté grâce à un gazoduc sous-marin de 600 kilomètres.