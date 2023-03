Greenpeace porte plainte contre l’industrie des sables bitumineux pour «écoblanchiment»

Greenpeace Canada déposera jeudi une plainte au Bureau de la concurrence contre l’« Alliance nouvelles voies », qui regroupe l’essentiel des producteurs de pétrole des sables bitumineux. Ces entreprises affirment publiquement que l’industrie sera en mesure d’atteindre la « carboneutralité » d’ici 2050, un discours que l’organisation écologiste assimile à de l’écoblanchiment. Sa démarche est appuyée par l’ancienne ministre de l’Environnement du Canada Catherine McKenna.

L’Alliance nouvelles voies regroupe Canadian Natural, Cenovus, ConocoPhillips, Imperial, Meg Energy et Suncor. À elles seules, ces entreprises représentent 95 % de la production pétrolière des sables bitumineux, soit près de trois millions de barils par jour.

Dans un contexte de critiques contre la pollution générée par l’exploitation pétrolière en Alberta, les membres d’Alliance nouvelles voies mènent depuis plusieurs mois une campagne de relations publiques afin de mettre en avant les efforts de l’industrie pour s’aligner sur l’objectif de « carboneutralité » du gouvernement fédéral à l’horizon 2050. Cet objectif est aussi jugé essentiel par les scientifiques pour éviter le pire des effets de la crise climatique.

« C’est clair, on avance à grands pas vers la carboneutralité », affirme ainsi le titre de la publicité publiée dans différents médias, dont Le Devoir, sur les médias sociaux et lors d’événements sportifs. « L’exploitation des sables bitumineux est une source importante d’émissions de CO 2 au Canada. Voilà pourquoi les six plus grandes entreprises empruntent plusieurs voies vers la carboneutralité. Nous avons formé une alliance afin d’investir dans la technologie et l’innovation, lesquelles font partie d’un plan solide », peut-on également lire dans le message diffusé.

Les entreprises misent surtout sur le développement d’un « réseau » de captage, d’utilisation et de stockage du carbone pour l’industrie. La mise au point de cette technologie, qui en est encore à un stade expérimental, est une priorité pour le secteur des énergies fossiles, qui y voit une façon de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) de la production pétrolière. Selon la publicité de l’industrie des sables bitumineux, la réduction attendue serait de « 10 millions de tonnes annuellement d’ici 2030 ».

Écoblanchiment

Selon Greenpeace, ce discours constitue une « campagne publicitaire trompeuse ». Le groupe demande donc au Bureau de la concurrence d’enquêter sur « les allégations » faites dans le cadre de la campagne d’Alliance nouvelles voies.

Les écologistes soulignent notamment que le plan de carboneutralité de l’industrie ne tient pas compte des émissions de gaz à effet de serre imputables à l’utilisation du pétrole, qui est principalement exporté et brûlé ailleurs dans le monde.

95 % C'est la part de la production pétrolière des sables bitumineux qui relève des entreprises de l'Alliance nouvelles voies. Cela représente près de trois millions de barils par jour.

Une estimation du ministère fédéral de l’Environnement a déjà indiqué qu’entre 2016 et 2020, les seules émissions liées au pétrole exporté ont atteint 3,22 milliards de tonnes, soit une moyenne annuelle de près de 644 millions de tonnes. Ce nombre équivaut aux émissions annuelles de plus de 260 millions de voitures.

Greenpeace juge donc que la campagne d’Alliance nouvelles voies est « une tactique d’écoblanchiment », résume leur conseillère juridique, Priyanka Vittal. « Les membres de l’Alliance continuent d’accroître leur production de combustibles fossiles et leur plan de carboneutralité ne tient même pas compte de toutes les émissions. Il convient également de noter que, malgré cette omission, le total de leur plan n’est toujours pas égal à zéro. »

Une « ligne rouge »

La démarche de Greenpeace reçoit un appui de taille : l’ancienne ministre fédérale de l’Environnement et du Changement climatique Catherine McKenna. « L’Alliance nouvelles voies, qui regroupe les principales entreprises d’exploitation des sables bitumineux, inonde les ondes avec ses aspirations vers la carboneutralité, mais en réalité, ses émissions augmentent, elle n’investit qu’une fraction de ses bénéfices dans des solutions propres et fait du lobbying contre l’action en faveur du climat. Il est temps de tracer une ligne rouge autour de l’écoblanchiment », affirme celle qui est aujourd’hui présidente du Groupe d’experts de haut niveau sur les engagements de zéro émission nette des entités non étatiques des Nations unies.

L’actuel gouvernement Trudeau avait pour sa part invité Alliance nouvelles voies à tenir un événement au pavillon du Canada à la plus récente conférence climatique de l’ONU (COP27). L’objectif était de permettre à l’industrie de présenter le projet de capture et de stockage de carbone censé lui permettre d’atteindre la carboneutralité. Le gouvernement Trudeau a d’ailleurs accordé des centaines de millions de dollars de fonds publics pour que soit évalué le potentiel de « viabilité commerciale » de cette technologie au Canada.

Si le Bureau de la concurrence juge que la campagne publicitaire contient des déclarations fausses et trompeuses, la plainte déposée jeudi propose un ensemble de sanctions, y compris le retrait de toutes les mentions de « carboneutralité » et la publication d’une rétractation.

Hausse des investissements pétroliers au Canada Au moment où de plus en plus de scientifiques nous mettent en garde contre les risques climatiques de notre dépendance aux énergies fossiles, l’Association canadienne des producteurs pétroliers prévoit que les investissements dans la production de pétrole et de gaz naturel atteindront 40 milliards de dollars cette année. Il s’agit de la troisième année d’affilée de croissance des investissements. Les investissements dans le pétrole et le gaz naturel traditionnels devraient atteindre 28,5 milliards en 2023, tandis que les investissements dans les sables bitumineux devraient atteindre 11,5 milliards. Dans l’ensemble du Canada, les investissements prévus devraient permettre aux entreprises d’entretenir leurs installations, mais aussi de prévoir une « croissance progressive ».