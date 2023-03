Le promoteur de GNL Québec conteste le rejet de son projet par le fédéral

Un peu plus d’un an après le rejet du projet GNL Québec par le gouvernement Trudeau, l’entreprise américaine derrière le terminal gazier vient de déposer une demande d’arbitrage à la Banque mondiale. Elle pourrait réclamer des milliards de dollars en indemnisations. Le fédéral défend toutefois sa décision en rappelant que le projet a fait l’objet d’une évaluation environnementale.

La demande d’« arbitrage » a été déposée le 9 mars dernier par Ruby River Capital, l’actionnaire américain qui contrôle Symbio Infrastructure, l’entité derrière GNL Québec et le projet Gazoduq. Ces entreprises représentent les trois éléments du projet, soit le gazoduc, l’usine de liquéfaction et le terminal maritime d’exportation de gaz naturel liquéfié (GNL).

Pour le moment, on sait peu de choses de la demande d’arbitrage déposée au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) de la Banque mondiale. Les quelques informations disponibles indiquent toutefois que celle-ci concerne l’usine et le gazoduc. Fait à noter, l’évaluation du projet de gazoduc de 780 kilomètres est toujours « en cours », selon ce qu’on peut lire sur le site de l’Agence d’évaluation d’impact du Canada (AEIC). Il n’a donc pas été retiré par le promoteur.

Le dossier présenté au CIRDI évoque les dispositions de l’ancien Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) et de l’Accord Canada—États-Unis—Mexique (ACEUM). Ces deux ententes prévoient des dispositions afin de protéger les investisseurs, mais on ne sait pas pour le moment quels sont les arguments évoqués dans la demande.

Le Devoir a donc interpellé GNL Québec afin d’obtenir des documents ou des informations concernant cette demande. « Nous ne ferons aucun commentaire au sujet de ceci », a-t-on simplement répondu par courriel.

Indemnisation ?

Il n’a donc pas été possible de confirmer si Ruby River Capital réclame effectivement 20 milliards de dollars au gouvernement canadien. Cette information a été publiée le 10 mars par Investment Arbitration Reporter, une publication spécialisée dans le domaine. En incluant le projet de gazoduc, l’usine de liquéfaction et le terminal maritime d’exportation qui aurait été construit au Saguenay, le projet GNL Québec aurait nécessité des investissements évalués par le promoteur à 14 milliards de dollars.

Fait à noter, les entreprises Gazoduq et GNL Québec sont toujours inscrites au Registraire des entreprises du Québec. Il existe aussi des mandats de lobbying actifs au registre fédéral des lobbyistes et au registre québécois. Au Québec, le mandat actif jusqu’en 2024 fait état de « démarches effectuées en vue d’obtenir l’ensemble des permis requis en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement et les autres lois encadrant les activités de construction et d’exploitation d’un complexe de liquéfaction de gaz naturel ».

Au terme d’une évaluation environnementale fédérale et d’une commission du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement, les deux ordres de gouvernement ont pourtant fermé la porte au projet, conçu pour faciliter l’exportation du gaz naturel exploité dans l’Ouest canadien.

Le rapport de l’AEIC concluait que GNL Québec nuirait aux efforts climatiques du Canada, et notamment à l’atteinte de la « carboneutralité » d’ici 2050. Il écartait aussi l’argument selon lequel le gaz naturel serait un partenaire de la « transition énergétique ». Le passage de 320 méthaniers chaque année sur le Saguenay aurait par ailleurs représenté un potentiel de risques majeurs pour des mammifères marins en péril, dont le béluga du Saint-Laurent, selon l’AEIC.

« Données scientifiques »

Appelé à réagir à la demande d’arbitrage déposée au CIRDI, le cabinet du ministre fédéral de l’Environnement, Steven Guilbeault, a défendu la décision rendue en février 2022. « Le gouvernement du Canada prend ses décisions en se fondant sur les données scientifiques disponibles. La recherche d’un équilibre entre les considérations économiques et environnementales et le respect des droits des peuples autochtones est également au coeur du processus décisionnel. Le projet Énergie Saguenay a fait l’objet d’un examen rigoureux qui démontre clairement que les impacts environnementaux du projet l’emportent sur d’éventuels avantages. »

Avocat au Centre québécois du droit de l’environnement, Marc Bishai rappelle que le Québec et le Canada « ont exercé leurs pouvoirs légaux pour refuser ce projet », au terme d’un processus d’évaluation « dont la légalité n’a jamais été contestée par le promoteur ».

« Les nombreux recours de l’industrie des hydrocarbures, autant judiciaires qu’en arbitrage international, constituent possiblement une tentative désespérée de lancer un message à tous les gouvernements. Un message qu’elle ne se laissera pas faire et que ce ne sera pas facile de nous départir de notre dépendance collective aux hydrocarbures », ajoute-t-il.

Me Bishai souligne en outre que ce genre de recours a fait l’objet de critiques, « notamment parce que les processus peuvent être plutôt opaques, les décisions plutôt imprévisibles, et l’impact plutôt inquiétant sur les politiques publiques ». Selon lui, « de tels recours peuvent miner la volonté politique des États de se doter de lois protégeant rigoureusement l’environnement et la santé publique. Le remplacement de l’ALENA par l’ACEUM a d’ailleurs réduit considérablement les recours possibles des entreprises privées contre le Canada.

La fin de GNL Québec n’a pas signé la fin des nouveaux projets d’exportation de gaz naturel liquéfié au Canada. Le projet LNG Canada, soutenu par le gouvernement Trudeau, est le plus important du genre au pays. Il est en cours de construction en Colombie-Britannique et il sera alimenté en gaz par le controversé gazoduc Coastal Gaslink.

Un autre projet, Cedar LNG, est en cours d’évaluation environnementale fédérale, de même que le projet Ksi Lisims LNG, lui aussi en Colombie-Britannique. Ce dernier projet prévoit la production annuelle de 12 millions de tonnes de GNL, soit davantage que ce que prévoyait GNL Québec.