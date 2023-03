Ottawa confirme le déversement «nocif» d’un bassin d’eaux usées de sables bitumineux

Plusieurs mois après le début d’une fuite d’un bassin d’eaux usées d’un site d’exploitation des sables bitumineux, Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) ordonne à la Pétrolière Impériale d’agir pour mettre un terme à la contamination. Des Nations autochtones dénoncent depuis des années les impacts de cette industrie sur l’environnement et le manque de surveillance des autorités.

On ne connaît pas encore l’ampleur des déversements survenus à partir du site d’exploitation « Kearl », situé au nord de Fort McMurray. Mais ce qu’on sait, c’est que dès juin 2022, l’Alberta Energy Regulator (AER) avait confirmé une contamination des eaux de surface dans le secteur. Puis, le 4 février dernier, la Pétrolière Impériale a signalé un « débordement d’un bassin de stockage d’eaux usées industrielles », précise ECCC dans une chronologie des événements. Le volume déversé a été estimé de façon préliminaire à 5,3 millions de litres.

Le ministère fédéral a seulement été informé quelques jours plus tard de ces incidents, et ce, par des représentants des Premières Nations, et non par l’AER. Le ministre de l’Environnement Steven Guilbeault s’est d’ailleurs dit inquiet du silence du gouvernement albertain, en rappelant que l’Alberta est censée informer le gouvernement fédéral de tout rejet dans les 24 heures suivant le signalement de l’incident.

Dans une « mise à jour » de la situation publiée lundi, ECCC a finalement ordonné à la Pétrolière Impériale d’agir pour stopper les fuites, après avoir constaté le 8 mars que celles-ci sont nocives pour l’habitat du poisson, selon les dispositions de la Loi sur les pêches.

« L’ordre exige que des mesures immédiates soient prises pour contenir le suintement et l’empêcher de pénétrer dans des eaux où vivent des poissons. Les représentants du ministère retourneront sur le site au cours des prochains jours pour vérifier les mesures prises par l’Impériale », a précisé le ministère lundi.

L’exploitation du site « Kearl », qui a débuté en 2013, devrait se poursuivre pendant encore plusieurs années, puisque le potentiel du secteur est évalué à 4,6 milliards de barils. L’industrie des sables bitumineux, qui avait été invitée par le gouvernement Trudeau à plaider sa cause lors de la plus récente conférence climatique de l’ONU, n’entrevoit pas de déclin au cours des prochaines années. En 2023, l’Association canadienne des producteurs pétroliers estime à 11,5 milliards de dollars les investissements de l’industrie en faveur de la production.

Lacunes

Les récentes fuites de résidus toxiques de mines de sables bitumineux du nord de l’Alberta ont révélé de graves lacunes dans la façon dont le Canada et l’Alberta protègent l’environnement, selon des experts consultés par La Presse canadienne. Tous s’entendent pour dire qu’il est impensable que des fuites provenant des bassins de résidus de la mine de Kearl n’aient pas été signalées pendant neuf mois à Ottawa et à Edmonton, ainsi qu’aux personnes qui vivent à proximité.

« Nous n’avons jamais pris cette question au sérieux », déplore Martin Olszynski, professeur de droit à l’Université de Calgary et ancien avocat fédéral chargé de la réglementation des ressources naturelles. « Ils n’ont jamais pris ces risques et ces menaces au sérieux. »

« La plus grande leçon de cela est que la province exerce une surveillance et un contrôle sur les informations que le gouvernement fédéral reçoit », commente Mandy Olsgard, une toxicologue qui a travaillé sur des questions réglementaires pour l’Alberta Energy Regulator et des groupes autochtones.

Déversements autorisés ?

Des représentants de Premières Nations et d’Environmental Defence Canada ont par ailleurs dénoncé au cours des derniers mois la volonté du gouvernement Trudeau d’élaborer une réglementation qui permettrait à l’industrie des sables bitumineux de rejeter dans la nature l’eau usée issue de la production pétrolière, une fois que celle-ci aurait subi un traitement qui reste à déterminer.

Concrètement, le gouvernement fédéral élabore présentement une réglementation qui permettrait à l’industrie pétrolière de régler un problème qui ne cesse de grossir de jour en jour, et ce, depuis des décennies : les bassins de décantation de l’eau que génère le traitement des sables bitumineux au moment de leur exploitation en sol albertain.

Ces nombreux bassins, qui représentent de véritables lacs contenant de l’eau chargée de métaux lourds, de résidus acides et d’autres composés toxiques, couvrent une superficie de près de 300 km2, ce qui comprend les zones associées aux bassins, et un volume de 1400 milliards de litres, selon Environmental Defence.

L’industrie, qui prévoit encore produire du pétrole à partir des sables bitumineux pendant plusieurs années, cherche donc à se débarrasser des liquides accumulés au fil du temps. L’option privilégiée par les entreprises et par le fédéral serait de traiter cette eau, avant de la rejeter dans la rivière Athabasca et d’autres cours d’eau. Cela implique cependant d’élaborer une réglementation permettant de déroger à la Loi sur les pêches, qui interdit actuellement ce type de déversements en raison des risques pour l’habitat du poisson.