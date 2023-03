Dix municipalités s’engagent à créer le «parc de conservation métropolitain de la Rivière-des-Mille-Îles»

Dix municipalités de la couronne nord de Montréal s’engagent à créer un grand parc de conservation le long de la rivière des Mille Îles. Elles souhaitent que ce parc – qui deviendrait le plus grand espace protégé de la région métropolitaine, selon eux – voie le jour dès 2024.

Le « parc de conservation métropolitain de la Rivière-des-Mille-Îles » s’étendrait sur les 42 kilomètres de ladite rivière, qui se faufile entre Laval et la Rive-Nord. La zone actuellement étudiée pour le parc comporte la rivière elle-même et une partie de ses berges. Selon le périmètre final retenu, elle pourrait couvrir plus de 5000 hectares : une superficie équivalente à plus de 20 fois celle du parc du Mont-Royal.

Lundi, les maires de Laval, Rosemère, Deux-Montagnes, Boisbriand, Mascouche, Terrebonne, Sainte-Thérèse, Saint-Eustache, Lorraine et Bois-des-Filion ont annoncé avoir signé une déclaration commune à cet effet. Ils s’efforceront maintenant d’obtenir un « statut officiel » pour les milieux naturels qui bordent la rivière des Mille Îles d’ici 2024.

« La rivière des Mille Îles et ses rives constituent une oasis de biodiversité aux fonctions écologiques essentielles », écrivent-ils, précisant qu’on y retrouve 385 espèces fauniques, dont 88 espèces en péril. Le cours d’eau, notent les maires, constitue au surplus une source d’eau potable et un lieu « de loisirs, de détente et d’inspiration ».

« Nous nous engageons à entreprendre toutes les démarches nécessaires en vue d’obtenir un statut de reconnaissance et de protection adapté aux caractéristiques propres à chacun des éléments du parc, qui sera ainsi constitué d’une grande mosaïque d’aires protégées et d’usages diversifiés », indiquent-ils.

Une Table de concertation régionale de la rivière des Mille Îles est créée : son mandat consiste notamment à garantir l’intégrité et la pérennité du futur parc. L’organisme Éco-nature présidera la Table et se verra confier la gestion du futur parc.

Cet organisme assume déjà depuis 1998 la gestion du « refuge faunique de la Rivière-des-Mille-Îles », un territoire constitué de dix îles et couvrant 25 hectares. La chasse et le camping sont interdits dans ce refuge. Le public a l’autorisation d’y circuler, à condition qu’il utilise les sentiers désignés.

Le gouvernement du Québec accueille favorablement la nouvelle initiative des dix municipalités. Le secteur de la rivière des Mille Îles recèle « une grande diversité d’habitats fauniques », rappelle le ministre de l’Environnement, Benoit Charette, cité dans un communiqué de presse. « Près d’une centaine de ces espèces sont en situation précaire, notamment en raison des impacts des activités humaines sur leurs habitats », ajoute-t-il.

Le secteur de la rivière des Mille Îles – qui comprend en réalité une centaine d’îles – abrite plus de 200 espèces d’oiseaux, 40 espèces de mammifères, 25 espèces de reptiles et amphibiens et 60 espèces de poissons. On y retrouve des érablières, des marécages et des herbiers aquatiques, de même que dix « écosystèmes forestiers exceptionnels » reconnus par l’État.

La Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), dont font partie les dix municipalités bordant la rivière des Mille Îles, s’est engagée en décembre dernier à protéger 30 % de son territoire d’ici 2030. Elle s’alignait ainsi sur l’objectif que ce sont fixé tous les pays du monde à la conférence des Nations unies sur la biodiversité (COP15) tenue à Montréal. En avril dernier, la CMM protégeait 23,3 % de son territoire.