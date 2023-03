Une nouvelle étude épingle la pollution de l'air de la basse-ville de Québec

La pollution de l’air respiré par la population de la basse-ville de Québec provoque, chaque année, autant d’infarctus mortels que le tabagisme et tue prématurément 269 personnes dans la capitale, selon le rapport Mon environnement, ma santé présenté lundi par la direction de santé publique de la Capitale-Nationale.

Rendue publique après cinq ans de travail, l’étude lève un drapeau rouge autour des particules fines, responsables d’environ 20 nouveaux diagnostics d’asthme par année chez les enfants, et préconise la réduction de la place accordée à l’automobile, déjà importante dans la capitale et susceptible d’augmenter avec la percée d’un tunnel routier entre Québec et Lévis.

Le rapport de la santé publique pointe les mêmes coupables que ceux blâmés, fin janvier, par la volumineuse étude produite par un comité indépendant mis en place par le gouvernement. Le chauffage au bois et le transport automobile reviennent, pour la deuxième fois en autant de rapport, sur le banc des accusés.

Les 25 000 poêles à bois comptés sur le territoire de la ville de Québec contribuent au tiers des émissions de particules fines et représentent la principale source de ce polluant à Québec, selon la santé publique. Les quartiers Saint-Sauveur et Saint-Roch, avec le Vieux-Limoilou, représentent les endroits où se concentrent la plus grande quantité de particules fines dans l’air.

L’enjeu ne concerne toutefois pas que la basse-ville : les particules fines « ont des impacts partout dans la ville de Québec » et elles contribuent, précise le rapport, à une part significative des problèmes de santé cardiovasculaires et respiratoires des résidents partout dans la capitale. « Environ 33 personnes décéderaient d’un infarctus attribuable à cette exposition » chaque année, calcule la santé publique, soit 15 % des morts prématurées associées à cette affliction. De plus, les particules fines se trouvent à l’origine de 24 % des nouveaux cas d’asthme chez les enfants de la basse-ville.

Santé Canada estime que 269 personnes meurent prématurément, chaque année, pour avoir longtemps respiré des particules fines. Ces dernières causent aussi 208 bronchiques chroniques et envoient 157 personnes à l’hôpital, selon l’agence fédérale. En argent sonnant et trébuchant, ces enjeux de santé coûtent, annuellement, plus de 2 milliards de dollars à la société.

L’étude représente un nouvel obstacle sur la route déjà semée d’embûches du troisième lien. Si l’environnement représente un caillou dans le soulier du tunnel promis par la CAQ, la santé publique pourrait maintenant devenir une épine dans son pied. Principale source d’émissions de dioxyde d’azote, la circulation routière cause une vingtaine de décès prématurés chaque année à Québec, selon Santé Canada. Dans la capitale, ajoute la santé publique régionale, le quart de la population habite à moins de 100 mètres d’un axe routier fréquenté.

La recommandation prioritaire contenue dans le rapport demande l’accélération de la mobilité durable et la réduction de la capacité routière qui traverse la basse-ville de la capitale. L’embouchure du troisième lien, qui amènerait, selon les estimations, quelques 40 000 voitures supplémentaires dans un secteur déjà ceinturé par les autoroutes, risque d’aggraver la situation, à la lumière du rapport présenté lundi.

Le nickel, source d’une importante levée de boucliers à Québec en raison de l’allègement de la norme de concentration dans l’air décrétée par le gouvernement, trouve grâce aux yeux de la santé publique. « Le risque de cancer lié au nickel est incertain, stipule le rapport. Même estimé de manière conservatrice, il représenterait moins d’un cas de cancer sur 70 ans dans la population de Limoilou, Vanier et la basse-ville. »

Bien que le risque s’avère « très faible », ajoute la santé publique, il n’est « pas nul, ce qui justifie de poursuivre les efforts pour le réduire. » La concentration de nickel se révèle également trop faible, pour la santé publique, pour provoquer des ennuis respiratoires chroniques.

