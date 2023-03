Le parc marin du Saguenay–Saint-Laurent sera agrandi

Les gouvernements Legault et Trudeau s’engagent à agrandir le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent, a appris Le Devoir. La plus importante aire marine protégée de la province pourrait doubler de superficie au cours des prochaines années, ce qui permettra d’assurer une meilleure protection de l’habitat essentiel du béluga, une espèce menacée et emblématique de la fragilité de l’écosystème de l’estuaire du Saint-Laurent.

Près de 25 ans après la création du parc marin, Québec et Ottawa annonceront ce vendredi, à Tadoussac, leur intention d’aller de l’avant avec un projet d’expansion de ce territoire maritime protégé au coeur de l’estuaire du Saint-Laurent. Les ministres de l’Environnement Steven Guilbeault et Benoit Charette doivent d’ailleurs prendre part à un rare point de presse conjoint pour l’occasion.

Les détails du projet restent toutefois à définir. Des consultations publiques seront donc menées au cours des prochains mois pour préciser les nouvelles limites du parc, mais aussi les règles qui seront en vigueur pour garantir la protection de ce territoire, notamment celles imposées à la navigation. Le tout s’inscrira dans la foulée du modèle actuel, qui est doté d’une structure de gestion impliquant le fédéral et le provincial.

Le Devoir avait déjà révélé en novembre que des discussions étaient en cours en vue de concrétiser ce projet évoqué à plusieurs reprises depuis que le parc a été créé, en 1998, afin de mieux protéger le béluga. Il faut savoir qu’avec une superficie de 1245 km2, il couvre à peine 40 % de l’habitat estival essentiel de ce cétacé classé « en voie de disparition » par le gouvernement fédéral. Or, ce dernier a l’obligation de protéger l’espèce et son habitat, en vertu de la Loi sur les espèces en péril.

L’expansion des limites en se basant sur l’habitat essentiel du béluga signifierait de faire passer la superficie du parc à 2800 km2. Les limites de l’aire protégée s’étendraient ainsi jusqu’aux environs de L’Isle-aux-Coudres, en amont, et de Trois-Pistoles, en aval, en incluant le secteur de Cacouna, considéré comme une pouponnière pour le béluga. Cela signifie que le territoire protégé pourrait rejoindre la rive sud du Saint-Laurent. Il ne serait toutefois pas question d’agrandir la portion du parc dans la rivière Saguenay, où il s’étend déjà jusqu’à Sainte-Rose-du-Nord.

Objectif 2025

On ne sait pas encore quand le projet pourrait être complété. Le gouvernement Trudeau a toutefois inscrit récemment l’expansion du parc marin sur une liste de projets qu’il envisage pour atteindre sa cible de protection de 25 % des milieux marins du pays d’ici 2025, en vue de l’objectif de protéger 30 % des milieux marins d’ici 2030.

Le gouvernement Legault avait pour sa part mandaté un comité pour évaluer la pertinence du projet, alors que Québec souhaite protéger 30 % de ses milieux marins d’ici la fin de la décennie. Le Devoir a déjà révélé que ce comité concluait que l’agrandissement du parc marin est l’« outil privilégié » de collaboration entre Québec et Ottawa pour « rehausser la protection du Saint-Laurent ». En vertu de la Loi sur le parc marin du Saguenay–Saint-Laurent, il est d’ailleurs possible d’en modifier « les limites » avec l’accord de Québec et d’Ottawa.

Le comité estime par ailleurs qu’il serait pertinent de réfléchir aux moyens à prendre pour protéger d’autres secteurs de l’estuaire du Saint-Laurent qui ne seraient pas couverts par l’agrandissement du parc. Le gouvernement du Québec a d’ailleurs déjà fait une partie du travail en accordant, en 2020, le statut de « réserves de territoires aux fins d’aire protégée » à différentes zones de l’estuaire.

« Un grand succès »

Mis au fait de l’annonce de vendredi par Le Devoir, le président du comité de coordination du parc marin, Émilien Pelletier, rappelle que l’analyse du projet est un engagement du plan directeur de 2009 du parc, qui est toujours en vigueur.

Il reste toutefois « beaucoup de travail » à faire avant d’étendre le territoire du parc, insiste-t-il. Il faudra notamment mener un travail exhaustif d’analyse de la biodiversité de la région, mais aussi des consultations publiques et des discussions avec les municipalités impliquées. Sans oublier la question du financement, notamment pour assurer la protection des écosystèmes.

Chose certaine, le modèle de gestion impliquant le fédéral et le provincial s’est avéré un succès, assure M. Pelletier. Cette façon de faire a notamment permis la mise en place de règlements pour encadrer la navigation dans le parc, mais aussi pour limiter les perturbations de cet écosystème regroupant plus de 2200 espèces.

Le secteur est également devenu un lieu important de recherche scientifique, notamment sur différentes espèces de cétacés. Sans oublier l’apport significatif pour l’économie touristique de la région, qui s’appuie sur les croisières d’observation de baleines, précise M. Pelletier.

Pour le béluga

Président et directeur scientifique du Groupe de recherche et d’éducation sur les mammifères marins (GREEM), Robert Michaud estime aussi que l’intention qui sera annoncée est « une très bonne nouvelle ». La création du parc marin du Saguenay — Saint-Laurent a permis de « protéger efficacement » certains secteurs très importants pour le béluga, rappelle-t-il.

Dans ce contexte, l’agrandissement « devrait accroître nos capacités et notre volonté de rehausser concrètement la protection des femelles et des jeunes bélugas, le segment le plus sensible de la population. Mais pour que les bélugas bénéficient pleinement de cette extension et qu’elle ne soit pas une extension de papier, souhaitons que le budget d’opération suivra ».

« Le parc, même agrandi, ne suffira pas à sauver les bélugas, mais il s’agit d’un élément essentiel pour soutenir la stratégie de rétablissement des bélugas », ajoute M. Michaud, qui étudie l’espèce depuis près de 40 ans. Le béluga du Saint-Laurent est une espèce dont la population se résume, au mieux, à 880 individus. Depuis plusieurs années, on constate des mortalités importantes de femelles et de jeunes, ce qui est de mauvais augure pour sa survie. Ce cétacé est particulièrement vulnérable à la pollution sonore et au dérangement provoqués par la navigation, mais aussi au déclin de certaines espèces de poisson au coeur de son régime alimentaire.

L’existence même du parc marin envoie un message, conclut M. Michaud. « Ce parc nous rappelle l’importance et la fragilité de cette portion de l’estuaire du Saint-Laurent et nous oblige parfois formellement et parfois indirectement a tenir compte de ces enjeux face aux projets de développement. »